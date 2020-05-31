Происшествия

RT на русскомRT на русскомВ Миннеаполисе полиция распылила слезоточивый газ на журналистов

В американском Миннеаполисе после разгона акции протеста полицейские распылили слезоточивый газ в лицо корреспондентам телеканала VICE и агентства РИА Новости.
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с чего всё началось

В Миннеаполисе полиция применила слезоточивый газ против журналистов

Полиция Миннеаполиса целенаправленно применила слезоточивый спрей против журналистов, в том числе корреспондента РИА Новости Михаила Тургиева, уже после разгона акции протеста, передает собкор.
РИА Новости01:14

Подробнее о событии

Разгон журналистов слезоточивым газом в США попал на видео

Телеканал 360°07:42

Опубликовано видео нападения полицейских Миннеаполиса на журналистов

Взгляд.ру06:16

Полиция в США применила слезоточивый газ против российского журналиста

РЕН ТВ01:23

Применение полицией в США слезоточивого газа против прессы попало на видео

News.ru05:51

В Миннеаполисе полиция распылила слезоточивый газ на журналистов

RT на русском01:47

Полиция Миннеаполиса применила слезоточивый спрей против журналистов

Газета.Ru01:37

Появилось видео применения полицией Миннеаполиса газа против журналистов

РИА Новости06:01
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Политика

Телеведущий на Украине пожелал смерти крымчанам и жителям Донбасса

Украинский журналист и писатель Остап Дроздов обратился к жителям Крыма и Донбасса с пожеланиями смерти.
Газета.Ru 13:29
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Политика

Рогозин назвал Ельцина националистом и предателем

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, дискутируя в Twitter о роли советских правителей, назвал первого президента России Бориса Ельцина предателем.
Lenta.ru 02:40
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Хоккей

Названы самые высокооплачиваемые хоккеисты КХЛ

Стали известны зарплаты самых высокооплачиваемых хоккеистов Континентальной хоккейной лиги.
Metaratings 06:02
Политика

Рогозин заявил о спасении космонавтики от санкций шуткой про батут

Ранее 31 мая глава компании SpaceX Илон Маск после успешного запуска корабля Crew Dragon вспомнил слова Рогозина о батуте и прокомментировал их словами «Батут работает!»
Известия 10:11
6,1K
Общество

В ПФР рассказали, когда семьи получат выплату на детей с 3 до 16 лет

«Согласно результатам рассмотрения заявлений о единовременной выплате на детей от 3 до 16 лет, 10 миллионов семей получат эту меру поддержки 1 июня», — соообщили в ПФР.
СургутИнтерНовости вчера в 05:39
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Общество

Попова исключила одномоментное снятие ограничений

Россия не одномоментно выйдет из режима ограничений, процесс идет, он позитивный, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 10:54
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Политика

Трамп хочет отложить G7 и пригласить на него Россию

Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что собирается отложить проведение саммита G7 до сентября и намерен пригласить на мероприятие четыре страны, включая Российскую Федерацию, сообщается на сайте РИА Новости.
Страна Советов on-line 01:17
1,1K
Здоровье

Вакцинацию от гриппа могут провести раньше из-за коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что из-за коронавируса приходится торопиться с вакцинацией от гриппа.
РИА Новости 11:27
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Армия и оружие

Украина провела успешные испытания ракеты «Нептун»

Украина провела испытательные пуски со своего нового комплекса крылатых ракет наземного базирования "Нептун", стрельбы прошли на полигоне "Алиби" в Одесской области.
Газета.Ru 05:05
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Происшествия

В Оренбургской области проверяют факт изъятия детей из семьи

BFM.ru 09:55
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Общество

Нарколог рассказал, что поможет бросить курить

Если есть такой ресурс и готовность к тому, чтобы понять и изменить себя, тогда ты способен бросить курить, - считает нарколог.
Вслух.Ру 01:19
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Политика

Песков рассказал, как пройдет Парад Победы

REGNUM 06:53
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Транспорт

Прокуратура назвала причину остановки поездов на Мурманск

Вечерний Мурманск 09:06
10
Политика

Экс-премьер Украины напомнил о ее территории до СССР

Азаров уточнил, что все эти земли Украина получила, находясь в составе Советского Союза, причем полностью бесплатно.
Российская газета 07:34
1K
Авто

Украинский автобус-вездеход наградили за дизайн и инновации

Автобус-вездеход Torsus Praetorian, разработанный украинской компанией Pulsar Expo и словацкой студией Werkemotion, наградили за выдающийся дизайн и инновации.
Motor 10:17
Здоровье

Главный терапевт Минздрава поддержала запрет продажи сигарет до 21 года

Ранее с инициативой повышения возраста продажи сигарет и алкоголя выступил главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн.
ТАСС 07:32
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Религия

В Подмосковье разрешили ходить в храмы

Вести.Ru 12:15
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Армия и оружие

Avia.pro: РФ закрывает израильским F-35 единственный путь в Сирию

Недвижимость.RU 06:31
10
Политика

Кравчук оценил отказ Украины от ядерного оружия в $250 млрд

Первый президент Украины Леонид Кравчук в авторской программе главного редактора издания «Гордон» Алеси Бацман заявил, что после подписания Будапештского меморандума Украина потеряла около $250 млрд.
РБК 09:06
7
Общество

Microsoft заменит журналистов на роботов

Корпорация Microsoft собирается заменить десятки журналистов, работающих на портале корпорации MSN, на роботов.
Lenta.ru вчера в 18:23
2
Политика

Трамп анонсировал признание движения «Антифа» террористами

Американский президент Дональд Трамп заявил, что США признают движение «Антифа» террористической организацией.
RT на русском 12:38
17
Общество

Пригожин высказался об отправленной ему гуманитарной помощи

Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал новость об отправке ему и его супруге - певице Валерии - "гуманитарной помощи" в виде лапши быстрого приготовления.
Газета.Ru 09:01
1,3K
Общество

Попова заявила о связи коронавируса со свертываемостью крови

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что совсем недавно стало понятно, что течение коронавируса может быть связано с нарушением свертываемости крови.
РИА Новости 11:20
217
Общество

Роспотребнадзор уточнил принцип штрафов за отказ от вакцинации

Ранее в проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации в случае выполнения работ, выполнение которых связано с высоким риском заражения инфекционными болезнями.
Lenta.ru вчера в 05:41
9,1K
Общество

В Оренбургской области продлили режим самоизоляции до 14 июня

Оперативный штаб по коронавирусной инфекции в Оренбургской области продлил ограничительные меры в регионе из-за коронавируса до 14 июня, сообщил губернатор области Денис Паслер.
РИА Новости 12:57
59
Армия и оружие

Толпа сирийцев остановила военный патруль России и попросила помощь

Как сообщил ряд СМИ со ссылкой на источники, жители сирийского населенного пункта Телль-Таувилля остановили российский военный патруль.
Военное дело 03:35
12
Происшествия

Автомобили, в которых чаще всего умирают люди при ДТП

Эксперты страхового института безопасности дорожного движения (IIHS) смогли узнать, что по статистике, небольшие авто по-прежнему чаще других не способны сохранять жизнь автомобилистов в ДТП, даже несмотря на большое количество систем безопасности.
SpeedMe 05:56
11
Общество

Все говорит о том, что губернатор откажется ослаблять режим. Но есть шансы на неожиданное решение

В субботу в Свердловской области выявили 261 заразившегося COVID-19, а в воскресенье — еще 265.
Екатеринбург Онлайн 06:41
2
Происшествия

В ингушской Сунже отменен режим КТО

Режим контртеррористической операции (КТО) отменен в ингушском городе Сунже, после того как там во время спецоперации были ликвидированы два боевика, сообщил региональный оперативный штаб.
Коммерсантъ вчера в 14:23
1K
Происшествия

Участники «пикета адвокатов» задержаны у здания СКР

Столичная полиция задержала семерых человек, которые в День адвоката вышли с пикетами к зданию Следственного комитета России (СКР).
Коммерсантъ 07:22
33
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Город на севере США, крупнейший город штата Миннесота и округа Хеннепин. Население - 422 331 человек. Находится на берегах реки Миссисипи. Миннеаполис примыкает к Сент-Полу, столице штата и второму городу по величине. Вместе они образуют столичный район «Города-близнецы». Агломерация - 3,6 млн человек.
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