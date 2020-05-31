Происшествия
RT на русскомВ Миннеаполисе полиция распылила слезоточивый газ на журналистов
В американском Миннеаполисе после разгона акции протеста полицейские распылили слезоточивый газ в лицо корреспондентам телеканала VICE и агентства РИА Новости.
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с чего всё началось
Полиция Миннеаполиса целенаправленно применила слезоточивый спрей против журналистов, в том числе корреспондента РИА Новости Михаила Тургиева, уже после разгона акции протеста, передает собкор.РИА Новости01:14
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Политика
Телеведущий на Украине пожелал смерти крымчанам и жителям Донбасса
Украинский журналист и писатель Остап Дроздов обратился к жителям Крыма и Донбасса с пожеланиями смерти.
Газета.Ru 13:29
Политика
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Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, дискутируя в Twitter о роли советских правителей, назвал первого президента России Бориса Ельцина предателем.
Lenta.ru 02:40
Хоккей
Названы самые высокооплачиваемые хоккеисты КХЛ
Стали известны зарплаты самых высокооплачиваемых хоккеистов Континентальной хоккейной лиги.
Metaratings 06:02
Политика
Рогозин заявил о спасении космонавтики от санкций шуткой про батут
Ранее 31 мая глава компании SpaceX Илон Маск после успешного запуска корабля Crew Dragon вспомнил слова Рогозина о батуте и прокомментировал их словами «Батут работает!»
Известия 10:11
Общество
В ПФР рассказали, когда семьи получат выплату на детей с 3 до 16 лет
«Согласно результатам рассмотрения заявлений о единовременной выплате на детей от 3 до 16 лет, 10 миллионов семей получат эту меру поддержки 1 июня», — соообщили в ПФР.
СургутИнтерНовости вчера в 05:39
Общество
Попова исключила одномоментное снятие ограничений
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РИА Новости 10:54
Политика
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Страна Советов on-line 01:17
Здоровье
Вакцинацию от гриппа могут провести раньше из-за коронавируса
Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что из-за коронавируса приходится торопиться с вакцинацией от гриппа.
РИА Новости 11:27
Армия и оружие
Украина провела успешные испытания ракеты «Нептун»
Украина провела испытательные пуски со своего нового комплекса крылатых ракет наземного базирования "Нептун", стрельбы прошли на полигоне "Алиби" в Одесской области.
Газета.Ru 05:05
Общество
Нарколог рассказал, что поможет бросить курить
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Вслух.Ру 01:19
Транспорт
Прокуратура назвала причину остановки поездов на Мурманск
Вечерний Мурманск 09:06
Политика
Экс-премьер Украины напомнил о ее территории до СССР
Азаров уточнил, что все эти земли Украина получила, находясь в составе Советского Союза, причем полностью бесплатно.
Российская газета 07:34
Авто
Украинский автобус-вездеход наградили за дизайн и инновации
Автобус-вездеход Torsus Praetorian, разработанный украинской компанией Pulsar Expo и словацкой студией Werkemotion, наградили за выдающийся дизайн и инновации.
Motor 10:17
Здоровье
Главный терапевт Минздрава поддержала запрет продажи сигарет до 21 года
Ранее с инициативой повышения возраста продажи сигарет и алкоголя выступил главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн.
ТАСС 07:32
Религия
В Подмосковье разрешили ходить в храмы
Вести.Ru 12:15
Армия и оружие
Avia.pro: РФ закрывает израильским F-35 единственный путь в Сирию
Недвижимость.RU 06:31
Политика
Кравчук оценил отказ Украины от ядерного оружия в $250 млрд
Первый президент Украины Леонид Кравчук в авторской программе главного редактора издания «Гордон» Алеси Бацман заявил, что после подписания Будапештского меморандума Украина потеряла около $250 млрд.
РБК 09:06
Общество
Microsoft заменит журналистов на роботов
Корпорация Microsoft собирается заменить десятки журналистов, работающих на портале корпорации MSN, на роботов.
Lenta.ru вчера в 18:23
Политика
Трамп анонсировал признание движения «Антифа» террористами
Американский президент Дональд Трамп заявил, что США признают движение «Антифа» террористической организацией.
RT на русском 12:38
Общество
Пригожин высказался об отправленной ему гуманитарной помощи
Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал новость об отправке ему и его супруге - певице Валерии - "гуманитарной помощи" в виде лапши быстрого приготовления.
Газета.Ru 09:01
Общество
Попова заявила о связи коронавируса со свертываемостью крови
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что совсем недавно стало понятно, что течение коронавируса может быть связано с нарушением свертываемости крови.
РИА Новости 11:20
Общество
Роспотребнадзор уточнил принцип штрафов за отказ от вакцинации
Ранее в проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации в случае выполнения работ, выполнение которых связано с высоким риском заражения инфекционными болезнями.
Lenta.ru вчера в 05:41
Общество
В Оренбургской области продлили режим самоизоляции до 14 июня
Оперативный штаб по коронавирусной инфекции в Оренбургской области продлил ограничительные меры в регионе из-за коронавируса до 14 июня, сообщил губернатор области Денис Паслер.
РИА Новости 12:57
Армия и оружие
Толпа сирийцев остановила военный патруль России и попросила помощь
Как сообщил ряд СМИ со ссылкой на источники, жители сирийского населенного пункта Телль-Таувилля остановили российский военный патруль.
Военное дело 03:35
Происшествия
Автомобили, в которых чаще всего умирают люди при ДТП
Эксперты страхового института безопасности дорожного движения (IIHS) смогли узнать, что по статистике, небольшие авто по-прежнему чаще других не способны сохранять жизнь автомобилистов в ДТП, даже несмотря на большое количество систем безопасности.
SpeedMe 05:56
Общество
Все говорит о том, что губернатор откажется ослаблять режим. Но есть шансы на неожиданное решение
В субботу в Свердловской области выявили 261 заразившегося COVID-19, а в воскресенье — еще 265.
Екатеринбург Онлайн 06:41
Происшествия
В ингушской Сунже отменен режим КТО
Режим контртеррористической операции (КТО) отменен в ингушском городе Сунже, после того как там во время спецоперации были ликвидированы два боевика, сообщил региональный оперативный штаб.
Коммерсантъ вчера в 14:23
Происшествия
Участники «пикета адвокатов» задержаны у здания СКР
Столичная полиция задержала семерых человек, которые в День адвоката вышли с пикетами к зданию Следственного комитета России (СКР).
Коммерсантъ 07:22