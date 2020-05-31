Происшествия

RT на русскомRT на русскомВ Миннеаполисе полиция распылила слезоточивый газ на журналистов

В американском Миннеаполисе после разгона акции протеста полицейские распылили слезоточивый газ в лицо корреспондентам телеканала VICE и агентства РИА Новости.
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В Миннеаполисе полиция применила слезоточивый газ против журналистов

Полиция Миннеаполиса целенаправленно применила слезоточивый спрей против журналистов, в том числе корреспондента РИА Новости Михаила Тургиева, уже после разгона акции протеста, передает собкор.
РИА Новости01:14

Подробнее о событии

Разгон журналистов слезоточивым газом в США попал на видео

Телеканал 360°07:42

Опубликовано видео нападения полицейских Миннеаполиса на журналистов

Взгляд.ру06:16

Появилось видео применения полицией Миннеаполиса газа против журналистов

РИА Новости06:01

Применение полицией в США слезоточивого газа против прессы попало на видео

News.ru05:51

В Миннеаполисе полиция распылила слезоточивый газ на журналистов

RT на русском01:47

Полиция Миннеаполиса применила слезоточивый спрей против журналистов

Газета.Ru01:37

Полиция в США применила слезоточивый газ против российского журналиста

РЕН ТВ01:23
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Происшествия

В Дзержинске женщина родила ребенка на улице

В Дзержинске Нижегородской области женщина родила ребенка прямо на улице.
Российская газета вчера в 07:14
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Космос

Crew Dragon Илона Маска пристыковался к МКС

Американский корабль Crew Dragon компании SpaceX с астронавтами НАСА на борту пристыковался к Международной космической станции.
РИА Новости 10:37
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Общество

Минтруд предложил особый порядок оплаты труда и увольнений

В случае сокращения численности или штата работников, если истекает срок уведомления в период действия ограничительных мероприятий, увольнение производится в ближайший следующий за окончанием данного периода рабочий день.
Российская газета 29 мая в 02:32
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Армия и оружие

ЛНР вторые сутки не фиксирует обстрелов со стороны силовиков

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РИА Новости 01:10
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Между Максом и Вадимом завязывается удивительная дружба, личные драмы их сближают, и тогда Тельцов открывает свое детективное агентство «Черная лестница», а его напарником становится Макс.
Вокруг ТВ вчера в 14:01
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Тайваньский диетолог предостерег от употребления слишком горячего чая

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В числе восьми автомобилей, которые стали участниками ДТП, были два грузовика-лесовоза и шесть легковых автомобилей.
ТАСС 11:45
Спорт

Итальянский пловец Фабио Ломбини погиб в авиакатастрофе

Итальянский пловец Фабио Ломбини, представлявший страну на чемпионате Европы в 2017 году, погиб в воскресенье, 31 мая, в авиакатастрофе.
Известия 16:20
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На телеканале ТНТ завершился первый сезон реалити-сериала «Солдатки».
Вокруг ТВ 13:01
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Общество

Воробьев прокомментировал ситуацию с подтоплениями в Подмосковье

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе за последние несколько дней выпало порядка 1,5 месячной нормы осадков.
Аргументы недели 13:33
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Происшествия

В Оренбургской области проверяют факт изъятия детей из семьи

BFM.ru 09:55
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Происшествия

В Курской области сильный ветер повредил крыши более 20 зданий

Курск, 30 мая 2020, 16:59 — REGNUM Кровля на крышах более 20 зданий общей площадью свыше 1,6 тыс. квадратных метров повреждены порывами сильного ветра в Большесолдатском районе Курской области, сообщает 30 мая пресс-служба МЧС России.
REGNUM вчера в 09:59
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Происшествия

В Ингушетии в ходе спецоперации уничтожили двух боевиков

РБК вчера в 13:27
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Шоу-бизнес

Шнуров написал ещё один матерный стих про звезд, попросивших денег

Pravda.Ru 06:32
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Общество

Течение коронавируса связали с нарушением свертываемости крови

Течение коронавирусной инфекции может быть связано с нарушением свертываемости крови.
Lenta.ru 14:16
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Политика

Медведев рассказал об успешности онлайн-праймериз «ЕР»

Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев заявил, что предварительное голосование успешно состоялось.
Российская газета 14:58
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Общество

FT сообщила о принуждении элиты КНДР к вливанию денег в экономику

Лидер КНДР Ким Чен Ын требует от представителей северокорейской элиты вливаний средств в бюджет страны, что поможет противостоять двойной угрозе, исходящей от пандемии коронавируса COVID-19 и международных санкций.
РБК 13:28
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Энергетика

Алжир предложил провести встречу ОПЕК+ на следующей неделе

Первая министерская встреча ОПЕК+ после вступления в силу новой сделки по сокращению добычи может состояться уже на следующей неделе, по просьбе председательствующего в этом году в организации министра энергетики Алжира конференцию с 9-10 июня могут перенести на 4 июня.
Экономика сегодня 01:48
Общество

Роспотребнадзор уточнил принцип штрафов за отказ от вакцинации

Ранее в проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации в случае выполнения работ, выполнение которых связано с высоким риском заражения инфекционными болезнями.
Lenta.ru вчера в 05:41
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Шоу-бизнес

Песков прокомментировал новый образ с отпущенной бородой

Lenta.ru 29 мая в 15:01
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Общество

Мечети в регионах России с 1 июня могут открыть двери для прихожан

Духовное управление мусульман России предложило общинам в регионах разрешить коллективные молитвы в мечетях с участием прихожан, следует из письма за подписью первого замглавы ДУМ РФ Дамира Мухетдинова.
РИА Новости 14:20
Армия и оружие

США могут отправить военных в Тунис «из-за России»

Соединенные Штаты могут направить в Тунис дополнительную бригаду военных, как утверждают в Вашингтоне, «из-за России», которую они обвинили во вмешательстве в дела региона.
Московский Комсомолец 29 мая в 22:59
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Футбол

«Локомотив» попрощался с Семиным

Газета.Ru 02:11
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Прокуратура проверит жалобы медиков подмосковной больницы

Медики сообщали о невыплатах положенных надбавок, а также ошибках руководства медицинского учреждения, повлекших заболевания и даже смерти сотрудников.
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Райан Гослинг сыграет в ремейке фильма «Человек-волк»

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Политика

В МИД России назвали фальшивыми заявления США о ливийской валюте

МИД России опроверг обвинения США в изготовлении «фальшивых» ливийских динаров «Гознаком».
Lenta.ru вчера в 13:24
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Футбол

Роман Павлюченко: жалел, что вернулся в Россию из Англии

Чемпионат 10:12
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Политика

Экс-премьер Украины напомнил о ее территории до СССР

Азаров уточнил, что все эти земли Украина получила, находясь в составе Советского Союза, причем полностью бесплатно.
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Кроссовер Geely Icon опередил по продажам Kia Sportage

Новый кроссовер Geely Icon, вышедший на китайский рынок в феврале 2020 года, обошел по продажам одного из лидеров местного сегмента SUV – KIA KX5/Sportage.
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