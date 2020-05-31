Происшествия
RT на русскомВ Миннеаполисе полиция распылила слезоточивый газ на журналистов
В американском Миннеаполисе после разгона акции протеста полицейские распылили слезоточивый газ в лицо корреспондентам телеканала VICE и агентства РИА Новости.
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с чего всё началось
Полиция Миннеаполиса целенаправленно применила слезоточивый спрей против журналистов, в том числе корреспондента РИА Новости Михаила Тургиева, уже после разгона акции протеста, передает собкор.РИА Новости01:14
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