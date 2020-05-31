Происшествия
РИА НовостиВ Миннеаполисе полиция разогнала протесты газом и резиновыми пулями
Полиция применила резиновые пули и слезоточивый газ для разгона акции протеста в Миннеаполисе в субботу, передает корреспондент РИА Новости.
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Здоровье
Первый в России препарат против COVID-19 получил одобрение Минздрава
Первый в России препарат против коронавируса «Авифавир» производства Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и группы компаний «Химрар» получил одобрение Минздрава, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на госреестр лекарственных средств.
Коммерсантъ вчера в 14:40
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После запуска корабля в космос Маск исполнил песню «Трава у дома»
Первый в истории США запуск пилотируемого космического корабля Crew Dragon вызвал волну мемов в соцсетях, большая часть из которых связана с «похоронами» Роскосмоса.
Росбалт 05:33
Политика
24 июня объявлено в России нерабочим днем
ПолитРоссия 29 мая в 13:33
Происшествия
В Москве задержали угрожавшего пассажирам метро хулигана
В московском метро правоохранители задержали мужчину, который угрожал пассажирам ножом и пистолетом, сообщается на сайте МВД России в воскресенье, 31 мая.
Известия 06:13
Авто
Компания Ford воскресит драйверскую вариацию Mustang
Американская компания Ford планирует вернуть в свою модельную линейку Ford Mustang, драйверскую версию Mach 1.
32CARS.ru 29 мая в 16:18
Политика
В Раде призвали вернуть Украине российский рынок
Депутат Верховной Рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Наталья Королевская заявила, что украинская промышленность не сможет восстановиться до прежнего уровня без России и стран СНГ, и призвала вернуть стране российский рынок.
Lenta.ru вчера в 22:01
Космос
Роскосмос запланировал в 2020 году испытание двух новых ракет
Испытания двух новых ракет запланированы Роскосмосом в этом году.
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В Челябинской области отменили карантин для приезжающих из Петербурга
В Челябинской области власти решили отменить карантин для приезжающих из Петербурга и других уголков России.
Мойка78 06:46
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МЧС сообщило о последствиях дождей в Подмосковье
По данным ведомства, самая серьезная ситуация с подтоплениями наблюдается в Красногорске и Истре — в течение ночи вода там поднималась до отметки в 20 – 30 см. Ранее 30 мая МЧС сообщало, что в Красногорске оказались подтопленными 80 приусадебных участков в СНТ "Лесные поляны".
РБК 06:43
Общество
Пригожин отреагировал на отправленную ему гуманитарную помощь
Продюсер Иосиф Пригожин отреагировал на сообщения о том, что ему направили в качестве гуманитарной помощи лапшу «Доширак».
Известия вчера в 21:56
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Экс-премьер Украины напомнил о ее территории до СССР
Азаров уточнил, что все эти земли Украина получила, находясь в составе Советского Союза, причем полностью бесплатно.
Российская газета 07:34
Политика
Песков заявил, что Путин был инициатором меры о выплатах для детей от 3 до 16 лет
Президент РФ Владимир Путин сам был автором идеи предоставить выплаты на всех детей в возрасте от 3 до 16 лет.
ТАСС 07:04
Армия и оружие
Генерал Хэдфилд: российские МиГи летели в Ливию через Иран
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Уайт: Джонс мог быть большим человеком в ММА
RT на русском 02:34
Происшествия
Прокуратура проверит обстоятельства изъятия троих детей из семьи в Оренбургской области
ТАСС 06:33
Общество
Россиянам разрешили не носить маски на пляжах
На пляжах не обязательно ношение защитных масок, но нужно помнить о социальной дистанции, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 04:34
Общество
Выплачивать пособия на детей до 15 лет начнут с 1 июня
Москва, 29 мая 2020, 16:58 — REGNUM Предоставление единовременной выплаты в 10 тысяч рублей на детей в возрасте от 3 до 16 лет начнётся 1 июня.
REGNUM 29 мая в 09:58
Политика
Львовский телеведущий пожелал «сдохнуть» жителям Донбасса и Крыма
Скандальный телеведущий из Львова Остап Дроздов заявил, что нужно ввести полную блокаду Крыма и Донбасса, и пожелал «сдохнуть» жителям этих территорий из-за поддержки президента Владимира Путина.
Взгляд.ру 07:40
Происшествия
Полиция Миннеаполиса применила против журналистов слезоточивый газ
Американские правоохранители целенаправленно применили слезоточивый газ после разгона уличной акции в Миннеаполисе.
ФАН 03:36
Происшествия
Мужчина избил женщину на глазах прохожих и детей в Новороссийске
Мужчина избил женщину на глазах у прохожих, среди которых были маленькие дети.
Регион online 02:32
Шоу-бизнес
Пригожин объяснил слова Валерии о «дебильной аудитории»
Как писал NEWS.ru, ранее Валерия ответила, что имела в виду не свою аудиторию, думающую и интеллигентную, а ту, которая «глотает тупой контент».
News.ru вчера в 16:22
Общество
Роднина раскритиковала знаменитостей за жалобы на падение доходов
Трехкратная олимпийская чемпионка, ныне депутат Госдумы Ирина Роднина дала большое интервью, в котором высказалась о проблемах в современном фигурном катании, о возможном возвращении Алины Загитовой и о финансовых трудностях, с которыми столкнулись граждане из-за пандемии коронавируса.
Газета.Ru 02:16
Общество
Названы профессии с ожидаемым ростом зарплат после пандемии
Эксперты Института прогрессивного образования выяснили, представителям каких профессий стоит ожидать повышения зарплаты по окончании пандемии коронавируса.
RT на русском вчера в 01:23
Политика
В Совфеде прокомментировали планы Трампа пригласить Россию на G7
Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев прокомментировал намерение президента США Дональда Трампа перенести саммит G7 и пригласить на него Россию.
РИА Новости 07:09
Экономика
Крупнейшую авиакомпанию Европы решили спасать
Правительство Германии уладило разногласия с Еврокомиссией (ЕК) по поводу многомиллиардного плана спасения крупнейшего европейского авиаперевозчика — немецкой компании Lufthansa.
Lenta.ru 04:03
Шоу-бизнес
Дочь певца Малинина намерена по суду получить от отца 15 млн рублей
Москва, 31 мая 2020, 13:20 — REGNUM 34-летняя дочь певца Александра Малинина Кира заявила в программе «Секрет на миллион», что намерена по суду получить от своего отца 15 миллионов рублей.
REGNUM 06:20
Армия и оружие
На Украине сообщили об успешном испытании ракет «Нептун»
Глава конструкторского бюро "Луч", входящего в состав концерна "Укроборонпром", Олег Коростелев заявил об успешном испытании крылатых ракет Р-360 комплекса "Нептун".
Российская газета вчера в 21:42
Политика
«Гознак» обвинил таможню Мальты в незаконном изъятии банкнот для Ливии
Москва, 30 мая 2020, 20:02 — REGNUM Таможня Мальты незаконно изъяла напечатанные в России банкноты для Ливии ещё в сентябре 2019 года, сообщили 30 мая в пресс-службе АО «Гознак».
REGNUM вчера в 13:02