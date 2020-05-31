Полиция применила резиновые пули и слезоточивый газ для разгона акции протеста в Миннеаполисе в субботу, передает корреспондент РИА Новости.

В Миннеаполисе полиция разогнала протесты газом и резиновыми пулями

Здоровье Первый в России препарат против COVID-19 получил одобрение Минздрава Первый в России препарат против коронавируса «Авифавир» производства Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и группы компаний «Химрар» получил одобрение Минздрава, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на госреестр лекарственных средств. 1,5K

Общество После запуска корабля в космос Маск исполнил песню «Трава у дома» Первый в истории США запуск пилотируемого космического корабля Crew Dragon вызвал волну мемов в соцсетях, большая часть из которых связана с «похоронами» Роскосмоса.

Происшествия В Москве задержали угрожавшего пассажирам метро хулигана В московском метро правоохранители задержали мужчину, который угрожал пассажирам ножом и пистолетом, сообщается на сайте МВД России в воскресенье, 31 мая. 56

Авто Компания Ford воскресит драйверскую вариацию Mustang Американская компания Ford планирует вернуть в свою модельную линейку Ford Mustang, драйверскую версию Mach 1.

Политика В Раде призвали вернуть Украине российский рынок Депутат Верховной Рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Наталья Королевская заявила, что украинская промышленность не сможет восстановиться до прежнего уровня без России и стран СНГ, и призвала вернуть стране российский рынок. 631

Происшествия МЧС сообщило о последствиях дождей в Подмосковье По данным ведомства, самая серьезная ситуация с подтоплениями наблюдается в Красногорске и Истре — в течение ночи вода там поднималась до отметки в 20 – 30 см. Ранее 30 мая МЧС сообщало, что в Красногорске оказались подтопленными 80 приусадебных участков в СНТ "Лесные поляны". 11

Общество Пригожин отреагировал на отправленную ему гуманитарную помощь Продюсер Иосиф Пригожин отреагировал на сообщения о том, что ему направили в качестве гуманитарной помощи лапшу «Доширак». 1,1K

Политика Песков заявил, что Путин был инициатором меры о выплатах для детей от 3 до 16 лет Президент РФ Владимир Путин сам был автором идеи предоставить выплаты на всех детей в возрасте от 3 до 16 лет.

Общество Россиянам разрешили не носить маски на пляжах На пляжах не обязательно ношение защитных масок, но нужно помнить о социальной дистанции, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. 928

Общество Выплачивать пособия на детей до 15 лет начнут с 1 июня Москва, 29 мая 2020, 16:58 — REGNUM Предоставление единовременной выплаты в 10 тысяч рублей на детей в возрасте от 3 до 16 лет начнётся 1 июня. 717

Политика Львовский телеведущий пожелал «сдохнуть» жителям Донбасса и Крыма Скандальный телеведущий из Львова Остап Дроздов заявил, что нужно ввести полную блокаду Крыма и Донбасса, и пожелал «сдохнуть» жителям этих территорий из-за поддержки президента Владимира Путина. 3

Общество Роднина раскритиковала знаменитостей за жалобы на падение доходов Трехкратная олимпийская чемпионка, ныне депутат Госдумы Ирина Роднина дала большое интервью, в котором высказалась о проблемах в современном фигурном катании, о возможном возвращении Алины Загитовой и о финансовых трудностях, с которыми столкнулись граждане из-за пандемии коронавируса. 164

Политика В Совфеде прокомментировали планы Трампа пригласить Россию на G7 Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев прокомментировал намерение президента США Дональда Трампа перенести саммит G7 и пригласить на него Россию. 967

Экономика Крупнейшую авиакомпанию Европы решили спасать Правительство Германии уладило разногласия с Еврокомиссией (ЕК) по поводу многомиллиардного плана спасения крупнейшего европейского авиаперевозчика — немецкой компании Lufthansa.

Шоу-бизнес Дочь певца Малинина намерена по суду получить от отца 15 млн рублей Москва, 31 мая 2020, 13:20 — REGNUM 34-летняя дочь певца Александра Малинина Кира заявила в программе «Секрет на миллион», что намерена по суду получить от своего отца 15 миллионов рублей.