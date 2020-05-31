Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВ Миннеаполисе полиция разогнала протесты газом и резиновыми пулями

Полиция применила резиновые пули и слезоточивый газ для разгона акции протеста в Миннеаполисе в субботу, передает корреспондент РИА Новости.
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Полиция разогнала протесты в Миннеаполисе газом и резиновыми пулями

РЕН ТВ01:13

CNN: полиция Лос-Анджелеса применила резиновые пули для разгона протестующих

ТАССвчера в 19:15

В Миннеаполисе полиция разогнала протесты газом и резиновыми пулями

РИА Новости00:06

Протестующих в США разгоняли слезоточивым газом и резиновыми пулями

REGNUM01:37

В Лос-Анджелесе полиция применила резиновые пули

Вести.Ruвчера в 19:53

В Лос-Анджелесе полиция применила резиновые пули против демонстрантов

ИА Красная Веснавчера в 19:46

Нацгвардия разогнала протест в Миннеаполисе при помощи газа и резиновых пуль

RT на русском00:55
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Первый в России препарат против COVID-19 получил одобрение Минздрава

Первый в России препарат против коронавируса «Авифавир» производства Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и группы компаний «Химрар» получил одобрение Минздрава, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на госреестр лекарственных средств.
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После запуска корабля в космос Маск исполнил песню «Трава у дома»

Первый в истории США запуск пилотируемого космического корабля Crew Dragon вызвал волну мемов в соцсетях, большая часть из которых связана с «похоронами» Роскосмоса.
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24 июня объявлено в России нерабочим днем

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В Москве задержали угрожавшего пассажирам метро хулигана

В московском метро правоохранители задержали мужчину, который угрожал пассажирам ножом и пистолетом, сообщается на сайте МВД России в воскресенье, 31 мая.
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Авто

Компания Ford воскресит драйверскую вариацию Mustang

Американская компания Ford планирует вернуть в свою модельную линейку Ford Mustang, драйверскую версию Mach 1.
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В Раде призвали вернуть Украине российский рынок

Депутат Верховной Рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Наталья Королевская заявила, что украинская промышленность не сможет восстановиться до прежнего уровня без России и стран СНГ, и призвала вернуть стране российский рынок.
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Роскосмос запланировал в 2020 году испытание двух новых ракет

Испытания двух новых ракет запланированы Роскосмосом в этом году.
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В Челябинской области отменили карантин для приезжающих из Петербурга

В Челябинской области власти решили отменить карантин для приезжающих из Петербурга и других уголков России.
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Происшествия

МЧС сообщило о последствиях дождей в Подмосковье

По данным ведомства, самая серьезная ситуация с подтоплениями наблюдается в Красногорске и Истре — в течение ночи вода там поднималась до отметки в 20 – 30 см. Ранее 30 мая МЧС сообщало, что в Красногорске оказались подтопленными 80 приусадебных участков в СНТ "Лесные поляны".
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Пригожин отреагировал на отправленную ему гуманитарную помощь

Продюсер Иосиф Пригожин отреагировал на сообщения о том, что ему направили в качестве гуманитарной помощи лапшу «Доширак».
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Экс-премьер Украины напомнил о ее территории до СССР

Азаров уточнил, что все эти земли Украина получила, находясь в составе Советского Союза, причем полностью бесплатно.
Российская газета 07:34
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Политика

Песков заявил, что Путин был инициатором меры о выплатах для детей от 3 до 16 лет

Президент РФ Владимир Путин сам был автором идеи предоставить выплаты на всех детей в возрасте от 3 до 16 лет.
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Уайт: Джонс мог быть большим человеком в ММА

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Прокуратура проверит обстоятельства изъятия троих детей из семьи в Оренбургской области

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Россиянам разрешили не носить маски на пляжах

На пляжах не обязательно ношение защитных масок, но нужно помнить о социальной дистанции, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 04:34
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Общество

Выплачивать пособия на детей до 15 лет начнут с 1 июня

Москва, 29 мая 2020, 16:58 — REGNUM Предоставление единовременной выплаты в 10 тысяч рублей на детей в возрасте от 3 до 16 лет начнётся 1 июня.
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Львовский телеведущий пожелал «сдохнуть» жителям Донбасса и Крыма

Скандальный телеведущий из Львова Остап Дроздов заявил, что нужно ввести полную блокаду Крыма и Донбасса, и пожелал «сдохнуть» жителям этих территорий из-за поддержки президента Владимира Путина.
Взгляд.ру 07:40
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Происшествия

Полиция Миннеаполиса применила против журналистов слезоточивый газ

Американские правоохранители целенаправленно применили слезоточивый газ после разгона уличной акции в Миннеаполисе.
ФАН 03:36
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Мужчина избил женщину на глазах прохожих и детей в Новороссийске

Мужчина избил женщину на глазах у прохожих, среди которых были маленькие дети.
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Шоу-бизнес

Пригожин объяснил слова Валерии о «дебильной аудитории»

Как писал NEWS.ru, ранее Валерия ответила, что имела в виду не свою аудиторию, думающую и интеллигентную, а ту, которая «глотает тупой контент».
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Общество

Роднина раскритиковала знаменитостей за жалобы на падение доходов

Трехкратная олимпийская чемпионка, ныне депутат Госдумы Ирина Роднина дала большое интервью, в котором высказалась о проблемах в современном фигурном катании, о возможном возвращении Алины Загитовой и о финансовых трудностях, с которыми столкнулись граждане из-за пандемии коронавируса.
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Общество

Названы профессии с ожидаемым ростом зарплат после пандемии

Эксперты Института прогрессивного образования выяснили, представителям каких профессий стоит ожидать повышения зарплаты по окончании пандемии коронавируса.
RT на русском вчера в 01:23
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Политика

В Совфеде прокомментировали планы Трампа пригласить Россию на G7

Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев прокомментировал намерение президента США Дональда Трампа перенести саммит G7 и пригласить на него Россию.
РИА Новости 07:09
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Экономика

Крупнейшую авиакомпанию Европы решили спасать

Правительство Германии уладило разногласия с Еврокомиссией (ЕК) по поводу многомиллиардного плана спасения крупнейшего европейского авиаперевозчика — немецкой компании Lufthansa.
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Дочь певца Малинина намерена по суду получить от отца 15 млн рублей

Москва, 31 мая 2020, 13:20 — REGNUM 34-летняя дочь певца Александра Малинина Кира заявила в программе «Секрет на миллион», что намерена по суду получить от своего отца 15 миллионов рублей.
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Дочь Михаила Ефремова пожелала сменить пол и жениться на подруге

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Армия и оружие

На Украине сообщили об успешном испытании ракет «Нептун»

Глава конструкторского бюро "Луч", входящего в состав концерна "Укроборонпром", Олег Коростелев заявил об успешном испытании крылатых ракет Р-360 комплекса "Нептун".
Российская газета вчера в 21:42
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Политика

«Гознак» обвинил таможню Мальты в незаконном изъятии банкнот для Ливии

Москва, 30 мая 2020, 20:02 — REGNUM Таможня Мальты незаконно изъяла напечатанные в России банкноты для Ливии ещё в сентябре 2019 года, сообщили 30 мая в пресс-службе АО «Гознак».
REGNUM вчера в 13:02
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