Происшествия
Национальная служба новостейВ Миннеаполисе введен комендантский час
Власти Миннеаполиса ввели комендантский час из-за массовых протестов, вызванных убийством афроамериканца Джорджа Флойда. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на указ мэра американского города Джейкоба Фрея. Отмечается, что комендантский час предусмотрен с 20:00 до 6.00 утра.
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Массовые беспорядки в Миннесоте стали неконтролируемыми. Местные власти вводят комендантский час
Фонтанка.Рувчера в 17:50
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Политика
Путин объявил 24 июня выходным днём
«Объявить 24 июня 2020 года нерабочим днём с сохранением за работниками заработной платы», — говорится в документе.
RT на русском вчера в 13:27
Общество
Эксперт назвал условие актуальности тестов на антитела для регионов
Специалист не увидел необходимости в проведении тестов на антитела людям в тех регионах, где пик заболеваемости коронавирусом еще не пройден.
Известия 00:07
Общество
Профессор РАН назвал основную рекомендацию при лечении от коронавируса
Ни на одном из этапов лечения от коронавируса не следует заниматься самолечением, заявил профессор РАН Кирилл Зыков в интервью "Парламентской газете".
РИА Новости вчера в 22:45
Общество
Стас Костюшкин записал обращение после рассказа об изнасиловании
Певец, экс-участник группы «Чай вдвоем» Стас Костюшкин записал видеообращение, в котором объяснил, почему решил рассказать о том, что стал жертвой сексуального насилия.
Известия вчера в 21:00
Общество
Голикова отметила снижение темпов прироста заразившихся коронавирусом
Темпы прироста заболевших коронавирусом в РФ на сегодняшний день сократились в 11,8 раза с начала апреля, сказала заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.
РИА Новости вчера в 12:24
Общество
Санатории Крыма с 15 июня откроют для внутрирегионального туризма
С 15 июня санаторно-курортные учреждения Крыма начнут принимать первых туристов, правда, не с материковой части РФ, а пока только крымчан.
Российская газета вчера в 12:36
Происшествия
В Красноярске напали на инкассаторов
Красноярск, 30 мая 2020, 07:35 — REGNUM В Красноярске два инкассатора получили ранения при нападение на их машину.
REGNUM 00:35
Шоу-бизнес
Евгения Лоза разводится с мужем
Пара познакомилась на съемках сериала "На качелях судьбы". В то время Антон был женат, так что долгое время Евгения была его любовницей.
Paparazzi.ru 27 мая в 15:09
Шоу-бизнес
Названы обратившиеся за МРОТ российские артисты
18 мая эксперты назвали наиболее пострадавшие от пандемии отрасли малого и среднего бизнеса.
Известия вчера в 23:35
Гаджеты
Escobar Inc предлагает купить «золотой» iPhone 11 Pro всего за $499
3DNews 28 мая в 11:00
Шоу-бизнес
От коронавируса умер муж звезды фильма «Москва слезам не верит»
Piter.tv вчера в 03:42
Происшествия
В Миннеаполисе протестующие подожгли здание банка
РИА Новости 00:34
Футбол
Стамбул собрались лишить финала Лиги чемпионов УЕФА
Финальная встреча Лиги чемпионов УЕФА сезона 2019/2020 должна была пройти 30 мая на «Олимпийском стадионе имени Ататюрка» в Стамбуле, однако из-за пандемии коронавируса розыгрыш турнира был приостановлен на стадии 1/8 финала.
Фергана вчера в 06:19
Гаджеты
Samsung распродаёт в России смартфоны со скидкой 20%
В официальном интернет-магазине Samsung предлагается приобрести выбранный девайс со скидкой в 20% либо же получить подарок.
MobiDevices вчера в 07:49
Политика
Лукашенко назвал брендом страны Минский тракторный завод
Всего лишь на год моложе юбилея Великой Победы Минский тракторный завод, который посетил в день его 74-й годовщины президент Беларуси, сообщает 29 мая его пресс-служба.
Российская газета вчера в 06:32
Авто
Автобренд Datsun уходит из России
Компания Nissan объявила об уходе бренда Datsun с российского рынка.
Автоновости дня 28 мая в 05:01
Общество
В Китае опровергли версию происхождения коронавируса на рынке в Ухане
РИА Новости вчера в 18:57
Общество
В Волгоградской области продлили режим самоизоляции
"До 16 июня включительно продлен режим самоизоляции на территории Волгоградской области — решение принято региональным оперативным штабом, заседание которого провел губернатор Андрей Бочаров", - говорится в сообщении ведомства.
РИА Новости вчера в 09:45
Армия и оружие
Истребители РФ сопроводили бомбардировщики США над Черным морем
Газета.Ru вчера в 12:17
Наука
Биологи из США создали безопасное лекарство от кокаиновой зависимости
Молекулярные биологи из США создали лекарство от кокаиновой зависимости, которое лишено сильных побочных эффектов.
МИР 24 28 мая в 15:40
Общество
С 1 июня начинаются выплаты на детей от 3 до 16 лет
10 миллионов российских семей получат 1 июня выплату на детей от 3 до 16 лет. Об этом сообщает Пенсионный фонд России.
Российская газета вчера в 09:18
Армия и оружие
Турция решила действовать против России
В Анкаре решили устроить России расправу в Чёрном море.
Avia.pro вчера в 17:31
Происшествия
Звезду «Физрука» Владимира Сычева обвиняли в двойном убийстве
В «Физруке» и «Бумере» Сычев сыграл отъявленных бандитов.
StarHit.ru вчера в 06:00
Общество
В Польше возобновился транзит российского газа
Транзит российского газа через Польшу по газопроводу «Ямал – Европа» возобновлён 27 мая после остановки днём ранее, свидетельствует данные немецкой газотранспортной компании Gascade Gaztransport.
Rambler News Service 27 мая в 08:49
Космос
Очередной прототип корабля Starship взорвался при испытаниях
Третий в этом году прототип корабля Starship, создаваемого компанией SpaceX Илона Маска для межпланетных полетов, взорвался при испытаниях в Техасе.
Известия вчера в 15:59
Общество
Российские СМИ удалили новости о пародии Галкина на Путина и Собянина
Несколько российских СМИ удалили опубликованные ранее новости о ролике юмориста Максима Галкина с пародией на совещание Владимира Путина с Сергеем Собяниным о графике прогулок в Москве.
Ведомости вчера в 10:46
Энергетика
В Белоруссии заявили об отсутствии долга перед «Газпромом»
В минэнерго Белоруссии заявили, что не имеют долгов перед российской стороной за импорт природного газа.
РИА Новости вчера в 13:00
Общество
Роспотребнадзор назвал условия открытия религиозных учреждений
Роспотребнадзор разработал рекомендации по постепенному открытию религиозных учреждений для возобновления богослужений после их приостановки из-за пандемии коронавируса.
Известия 00:21
Армия и оружие
ВМФ получит патрульный корабль «Павел Державин» раньше сроков
Как сообщили в Минобороны России, третий патрульный корабль проекта 22160 «Павел Державин» войдет в состав Военно-морского флота ранее обозначенного контрактом срока.
Военное дело вчера в 08:02
Армия и оружие
Бой-машина: на 201-й базе создали новый образец бронетехники
В Таджикистане военнослужащие российской 201-й базы создали на основе "Урала-43206" новый бронеавтомобиль.
Российская газета вчера в 05:51