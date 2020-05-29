Власти Миннеаполиса ввели комендантский час из-за массовых протестов, вызванных убийством афроамериканца Джорджа Флойда. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на указ мэра американского города Джейкоба Фрея. Отмечается, что комендантский час предусмотрен с 20:00 до 6.00 утра.

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Общество Выплачивать пособия на детей до 15 лет начнут с 1 июня Москва, 29 мая 2020, 16:58 — REGNUM Предоставление единовременной выплаты в 10 тысяч рублей на детей в возрасте от 3 до 15 лет начнётся 1 июня. 335

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Происшествия Белый дом на время закрыли из-за протестов после гибели афроамериканца Из-за протестов, возникших из-за погибшего афроамериканца Джорджа Флойда, не надолго был закрыт Белый Дом, сообщил телеканал Fox News.