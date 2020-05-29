Происшествия
Национальная служба новостейВ Миннеаполисе введен комендантский час
Власти Миннеаполиса ввели комендантский час из-за массовых протестов, вызванных убийством афроамериканца Джорджа Флойда. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на указ мэра американского города Джейкоба Фрея. Отмечается, что комендантский час предусмотрен с 20:00 до 6.00 утра.
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Общество
Пульмонолог назвал пять упражнений для укрепления дыхательной системы
Пульмонолог отделения профпатологии МОНИКИ имени М.Ф. Владимирского, врач-терапевт Алексей Никишенков перечислил пять упражнений для укрепления легких и дыхательной системы в целом.
Известия 20:09
Общество
Выплачивать пособия на детей до 15 лет начнут с 1 июня
Москва, 29 мая 2020, 16:58 — REGNUM Предоставление единовременной выплаты в 10 тысяч рублей на детей в возрасте от 3 до 15 лет начнётся 1 июня.
REGNUM 09:58
Космос
Выявлена причина частых проблем с запуском американских ракет
По словам эксперта, причина кроется в разных подходах РФ и США в плане проектировки ракет и расположения космодромов.
МедиаПоток вчера в 11:44
Здоровье
Врач назвала людей, которым противопоказано ношение масок
Руководитель ЛОР-клиники, кандидат медицинских наук, врач высшей категории Владимир Зайцев в интервью ТАСС заявил, что людям с хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ) противопоказано носить медицинские маски.
Live24 вчера в 02:09
Общество
На пляжах Турции запретят курить сигареты и кальян
C 1 июня в Турции официально открываются парки, кафе, рестораны, бассейны и пляжи, но работать они будут по новым правилам, сообщает TourDom.ru.
РИА Новости 05:21
Политика
В России осудили слова экс-посла США о водной блокаде Крыма
Предложение экс-посла США в Киеве Джона Хербста организовать водную блокаду Крыма является безграничным цинизмом – пояснил депутат Госдумы Константин Бахарев, представляющий Керченский избирательный округ.
Газета.Ru вчера в 16:57
Технологии
Начат поиск пострадавших от изменения технологии в дисках Western Digital
Поиск потенциальных истцов, пострадавших от применения медленной «черепичной» технологии записи (SMR) в серверных накопителях начат адвокатской конторой Hattis Law, об этом 29 мая сообщает интернет-издание Tom’s Hardware.
ИА Красная Весна 16:30
Шоу-бизнес
Российские артисты подали заявки на получение МРОТ
Российские артисты подали заявление на получение прямых выплат от государства в размере одного МРОТ на работника.
Lenta.ru 21:45
Музыка
Фаворитов отмененного конкурса «Евровидение-2020» назвали зрители
Песенный конкурс Евровидение-2020 был отменен из-за пандемии коронавируса. Конкурсанты из многих стран приняли участие в онлайн-концерте.
iReactor вчера в 03:41
Общество
Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве
Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК 01:33
Общество
Роспотребнадзор назвал условия для открытия храмов
Роспотребнадзор подготовил рекомендации для открытия религиозных учреждений.
РБК 21:21
Политика
МИД России призвал США расследовать убийство афроамериканца Флойда
МИД России призывает США тщательно расследовать убийство афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе.
RT на русском 13:14
Политика
Путин объявил 24 июня нерабочим днем
Президент РФ Владимир Путин объявил 24 июня 2020 года нерабочим днем с сохранением зарплаты, сообщает пресс-служба Кремля.
Интерфакс 13:31
Здоровье
Читинцы чаще заражаются коронавирусом от членов семей
Главный санитарный врач Забайкальского края Светлана Лапа на заседании оперативного штаба 30 мая сообщила, как чаще всего заражаются коронавирусом в Чите и Читинском районе, которые лидируют по количеству новых заболевших.
Zabnews.ru 21:32
Политика
Пушков оценил резкое заявление Кравчука о России
Ранее Кравчук раскритиковал страны Европы за политику в отношении РФ. По его словам, для сдерживания Москвы нужна международная коалиция.
Российская газета 17:16
Происшествия
Конфликт со стрельбой произошел на западе Москвы
На западе Москвы в районе Солнцево произошел конфликт со стрельбой, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 09:35
Политика
Путин утвердил новую Стратегию противодействия экстремизму
Президент России Владимир Путин своим указом от 29 мая утвердил проект новой редакции Стратегии по борьбе с экстремизмом в РФ до 2025 года.
iReactor 11:57
Шоу-бизнес
Валерия рассказала о «дебильной аудитории»
Певица Валерия в телефонном разговоре с коллегой Анитой Цой в развлекательном YouTube-шоу Comment Out заявила о "дебильной аудитории".
РИА Новости 21:23
Политика
В США рассекретили документы по экс-советнику Трампа Флинну
Документы касаются разговоров Флинна с тогдашним российским послом Сергеем Кисляком в конце 2016 года, вскоре после избрания Трампа президентом США.
РИА Новости 16:54
Политика
Путину доверяют 59% граждан России — ФОМ
Москва, 29 мая 2020, 12:33 — REGNUM Президенту России Владимиру Путину доверяют 59% граждан страны, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Фондом общественного мнения (ФОМ).
REGNUM 05:33
Футбол
Перед сердечным приступом Рональд Куман проехал 96 км на велосипеде
Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман рассказал, что предшествовало его госпитализации 3 мая из-за проблем с сердцем.
Чемпионат 21:47
Авто
Представили новый кроссовер Volkswagen Nivus
В Бразилии Volkswagen Nivus начнут выпускать и продавать уже летом 2020 года, одновременно кроссовер появится в Аргентине, позднее — в Мексике.
Тарантас Ньюс вчера в 11:36
Общество
Минпросвещения анонсировало всероссийский выпускной вечер
РИА Новости 09:15
Общество
Доктор Комаровский рассказал о глобальном медицинском «разводе»
Людей обманывают, когда представляют целебные травы как "суперпанацею", заявил врач и телеведущий Евгений Комаровский в инстаграме.
РИА Новости 19:32
Армия и оружие
В США описали шесть видов космического оружия
Центр стратегических и международных исследований США выделил и описал шесть видов космического оружия.
Ferra вчера в 08:01
Музыка
Александр Ф. Скляр выпустил музыкальный дневник карантина
Релиз, представленный 29 мая 2020 года, представляет собой своего рода музыкальный дневник карантина.
ИА InterMedia 09:46
Общество
Росстат объяснил перенос публикации статистики смертности за апрель
Ведомство объяснило, что из-за эпидемии многие жители откладывают регистрацию рождений и смертей в ЗАГСах, на данные которых опирается Росстат.
РБК 16:14
Происшествия
Белый дом на время закрыли из-за протестов после гибели афроамериканца
Из-за протестов, возникших из-за погибшего афроамериканца Джорджа Флойда, не надолго был закрыт Белый Дом, сообщил телеканал Fox News.
Телеканал 360° 22:06
Политика
Меркель отказалась от очного участия в саммите G7
Канцлер Германии Ангела Меркель отвергла приглашение американского президента Дональда Трампа принять участие в саммите G7 в очном формате, сообщило издание Politico.
Интерфакс 21:03