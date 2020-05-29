Происшествия
МИР 24В Миннеаполисе введен режим ЧС из-за протестов
Мэр города Миннеаполис, штат Миннесота, ввел режим чрезвычайной ситуации из-за массовых протестов. Волнения в городе возникли из-за гибели афроамериканца, который был задержан полицией, сообщает ТАСС. Мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей объявил о введении режима ЧС.
Читать в источнике
Оценить98
Подробнее о событии
Показать все источники
В Миннеаполисе объявили режим ЧС на фоне протестов из-за гибели афроамериканца
Коммерсантъвчера в 22:56
Автоматически обработано 7210 источников, обновлено в 05:27, Ашберн
Политика
В России осудили слова экс-посла США о водной блокаде Крыма
Предложение экс-посла США в Киеве Джона Хербста организовать водную блокаду Крыма является безграничным цинизмом – пояснил депутат Госдумы Константин Бахарев, представляющий Керченский избирательный округ.
Газета.Ru вчера в 16:57
Здоровье
Детский омбудсмен предложила ограничить продажу лекарств для абортов
Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова выступила с предложением ограничить в аптеках продажу препаратов для прерывания беременности.
АБН 02:54
Путешествия
В Крыму не рассчитывают на приезд иностранных туристов в этом году
В 2019 году в Крыму отдохнули около 7,5 миллиона человек, львиная доля потока из-за рубежа пришлась на Украину - порядка 1,1 миллиона человек.
РИА Новости 01:41
Политика
Трамп допустил закрытие Twitter
Президент США Дональд Трамп заявил, что при определенных условиях допускает закрытие компании Twitter, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 16:49
Энергетика
Поставки российского газа через Польшу прекратились
Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сообщал, что, несмотря на истечение действующего транзитного контракта с Польшей, поставки газа через страну так или иначе будут продолжаться.
Коммерсантъ 26 мая в 05:33
Происшествия
Имущество и.о. замглавы Хакасии арестовано в рамках дела о взятке
Имущество исполняющего обязанности замглавы Республики Хакасия Сергея Новикова, обвиняемого в получении взятки, арестовано, сообщается на сайте СК РФ.
РИА Новости 04:06
Общество
Роспотребнадзор подготовил новые правила работы кинотеатров
Кинотеатры смогут возобновить работу после принятия решения об этом региональными властями.
Северпост вчера в 06:28
Здоровье
В Ростовской области за сутки выявили 203 пациента с COVID-19
За последние сутки официальное число пациентов с коронавирусной инфекцией в Ростовской области увеличилось на 203 и достигло 3930 человек.
Российская газета 26 мая в 05:12
Шоу-бизнес
Опубликовано редкое фото Жанны Фриске во время болезни
Сестра Жанны Фриске Наталья на личной страничке в Instagram выложила уникальное архивное фото с певицей.
Что происходит 04:43
Футбол
Лигу чемпионов могут доиграть в необычном формате
Заключительная стадия текущего розыгрыша Лиги чемпионов может завершиться в нестандартном формате.
Газета.Ru 05:01
Общество
Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве
Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК 01:33
Общество
Минтруд предложил особый порядок оплаты труда и увольнений
В случае сокращения численности или штата работников, если истекает срок уведомления в период действия ограничительных мероприятий, увольнение производится в ближайший следующий за окончанием данного периода рабочий день.
Российская газета 02:32
Политика
Несогласный с увольнением глава Чувашии подал в суд
Москва, 27 мая 2020, 08:13 — REGNUM Бывший глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев, который был уволен с занимаемого поста за недостойный поступок, оспорил в суде указ президента России Владимира Путина о досрочном прекращении полномочий.
REGNUM 27 мая в 01:13
Здоровье
В Свердловской области выявили коронавирус ещё у 230 человек
Екатеринбург, 29 мая 2020, 10:53 — REGNUM Новые 230 случаев выявления коронавируса подтвердили в Свердловской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе региона.
REGNUM 03:53
Политика
Совет Европы решил провести правовую оценку поправок к Конституции РФ
Страсбург, Франция, 28 мая 2020, 18:44 — REGNUM Решение о проведении правовой экспертизы поправок к Конституции Российской Федерации приняла Комиссия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) на основании петиции, авторами которой стали более 120 российских граждан и правозащитников.
REGNUM вчера в 11:44
Происшествия
Глава МВД наградил полицейских, задержавших подозреваемых в стрельбе на Каширском шоссе
Министр МВД России Владимир Колокольцев подписал указ о награждении сотрудников полиции, отличившихся при задержании злоумышленников, устроивших стрельбу на Каширском шоссе в Москве, об этом в пятницу, 29 мая, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Вести.Ru 04:34
Общество
Полиция напомнила о временном запрете на любые акции в Москве
"В связи с распространяющимися в интернете призывами к участию в несанкционированных публичных мероприятиях в центре Москвы ГУМВД России по Москве напоминает, что на территории города введен режим повышенной готовности, во время которого действуют определенные запреты и ограничения", - говорится в релизе.
РИА Новости 04:29
Здоровье
Кургинян: коронавирусное безумие обрушит репутацию власти
Рост смертности от болезней, не связанных с коронавирусной инфекцией, обрушит репутацию власти в России, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в передаче «Смысл игры», опубликованной 29 мая на YouTube-канале движения.
ИА Красная Весна 05:13
Путешествия
В Госдуме спрогнозировали сроки открытия пляжей
Глава комитета уточнил, что каждом регионе решение об открытии пляжей и курортных объектов будет приниматься, исходя из эпидемиологической обстановки.
Российская газета 04:01
Происшествия
Пропавшую в Псковской области девочку нашли мертвой
Российская газета вчера в 08:32
Общество
Голосование по Конституции России могут растянуть на несколько дней
Москва, 29 мая 2020, 11:41 — REGNUM В России голосование по поправкам к Конституции могут растянуть на несколько дней, об этом сообщает РБК со ссылкой на рекомендации Роспотребнадзор, а и Центральной избирательной комиссии Отмечается, что голосование могут провести под тентами или навесами возле зданий, где обычно располагаются избирательные участки.
REGNUM 04:41
Общество
В Петербурге с 1 июня смягчат режим ограничений из-за коронавируса
В Санкт-Петербурге с 1 июня начнется поэтапное смягчение ограничений, введенных из-за эпидемии коронавируса.
Известия вчера в 21:29
Шоу-бизнес
В сети появилась совместная фотография сыновей Овечкина
Анастасия Шубская, супруга капитана "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина, опубликовала совместное фото своих сыновей Сергея и Ильи.
Газета.Ru 04:17
Экономика
В России выросла доля просроченных микрозаймов
На 1 мая объем просроченной задолженности по микрозаймам вырос до 51,3 млрд рублей и достиг 34,3% от всего портфеля.
Российская газета 03:41
Происшествия
На создателя «Омбудсмена полиции» завели два новых дела
В отношении основателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова возбуждено два новых уголовных дела.
Ведомости 03:46
Общество
В России за сутки выявили 8572 случая заражения коронавирусом
В 84 российских регионах за сутки зарегистрировали 8572 пациента с COVID-19, сообщили в оперативном штабе по борьбе с заболеванием.
РИА Новости 03:54
Кино
Режиссёр «Шазама» обнаружил смешную ошибку в работе сервиса HBO Max
Лос-Анджелес, США, 28 мая 2020, 02:29 — REGNUM Режиссёр Дэвид Ф. Сандберг обнаружил смешную ошибку на сайте HBO Max, когда попытался найти свой кинокомикс «Шазам» при помощи голосового помощника потокового сервиса.
REGNUM 27 мая в 19:29
Происшествия
На заборе в центре Москвы нашли повешенного мужчину с ранами на животе
В центре Москвы нашли повешенного мужчину. Об этом агентству Москва сообщил источник в правоохранительных органах.
Lenta.ru 02:00
Общество
В Москве зафиксировали более 2,3 тысячи заразившихся коронавирусом
За сутки в Москве выявили 2332 случая заражения коронавирусом.
Московский Комсомолец 03:41