Мэр города Миннеаполис, штат Миннесота, ввел режим чрезвычайной ситуации из-за массовых протестов. Волнения в городе возникли из-за гибели афроамериканца, который был задержан полицией, сообщает ТАСС. Мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей объявил о введении режима ЧС.

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