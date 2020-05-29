В Миннеаполисе (США) ввели режим чрезвычайной ситуации из-за массовых беспорядков, сообщается на сайте мэрии города. Также губернатор штата Миннесота принял решение о привлечении бойцов Национальной гвардии к поддержанию порядка.

Происшествия На Алтае полиция задержала мэра Славгорода Сотрудники алтайской полиции задержали главу Славгорода Сергея Горбунова - по предварительным данным, за взяточничество. 15

Общество Мишустин включил СМИ в перечень пострадавших отраслей Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о включении деятельности в области СМИ и производства печатной продукции в перечень пострадавших из-за коронавируса отраслей экономики. 65

Политика Порошенко не пришёл на допрос в ГБР Ранее ГБР вызвало Порошенко на допрос 29 мая по делу о прослушке его разговора с бывшим вице-президентом США Джо Байденом. 3

Общество Голосование по Конституции России могут растянуть на несколько дней Москва, 29 мая 2020, 11:41 — REGNUM В России голосование по поправкам к Конституции могут растянуть на несколько дней, об этом сообщает РБК со ссылкой на рекомендации Роспотребнадзор, а и Центральной избирательной комиссии Отмечается, что голосование могут провести под тентами или навесами возле зданий, где обычно располагаются избирательные участки. 1,6K

Политика Мишустин призвал использовать советскую практику борьбы с эпидемиями Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал использовать годами наработанные в советское время лучшие практики для борьбы с распространением коронавируса на всем пространстве СНГ.

Происшествия Жительница Марий Эл без маски на рынке укусила полицейского Йошкар-Ола, 29 мая 2020, 13:22 — REGNUM В Марий Эл в отношении 38-летней женщины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия к представителю власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей»). 95

Происшествия Харви Вайнштейна в США ещё четыре женщины обвинили в изнасиловании По данным журналистов издания, судебный иск от лица четырех женщин, которым в настоящее время находятся в возрасте 70, 43, 38 и 35 лет и чьи имена не раскрываются, был подан в верховный суд Нью-Йорка. 1

Авто Volkswagen представил купеобразный кроссовер Nivus В модельном ряду Volkswagen появился ещё один кроссовер: это купеобразный Nivus, разработанный с учетом потребностей покупателей из Южной Америки, но с перспективой стать глобальной моделью. 47

Общество Детский омбудсмен предложила сократить продажу препаратов для абортов В докладе напоминается, что в прошлом году по поводу искусственного прерывания беременности высказывались различные государственные и общественные деятели, некоторые из них предлагали приравнять аборты к убийствам и ввести за них уголовное наказание. 15

Общество Минтруд предложил особый порядок оплаты труда и увольнений В случае сокращения численности или штата работников, если истекает срок уведомления в период действия ограничительных мероприятий, увольнение производится в ближайший следующий за окончанием данного периода рабочий день. 1K

Происшествия Новый фигурант дела экс-министра Абызова заочно арестован Басманный суд Москвы арестовал заочно руководителя столичного офиса бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова Константина Тяна, обвиняемого участии в преступном сообществе и мошенничестве.

Политика МИД Германии: санкции по делу «хакеров» включают заморозку активов Представитель МИД ФРГ Мария Адебар в пятницу подтвердила, что "киберсанкции" по делу о хакерской атаке на бундестаг, в которой Германия подозревает россиянина, подразумевают заморозку счетов и ограничения на въезд в Евросоюз. 453

Общество Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса. 3,7K

Экономика ЦБ предложил создать единый формат информирования о финпродуктах В ЦБ пояснили, что при недостаточном информировании потребителя об особенностях и рисках приобретаемого продукта финансовые организации могут навязывать услуги или прибегать к другим недобросовестным практикам.

Политика Посольство РФ припомнило Вашингтону выселение индейцев Свою публикацию диппредставительство приурочило к 190-летию со дня подписания американским президентом Эндрю Джексоном закона о выселении индейцев (Indian Removal Act). 52

Общество Минтруд предложил втрое увеличить пособие по безработице для ИП Минтруд предлагает выплачивать индивидуальным предпринимателям, закрывшим дело в связи с пандемией коронавируса, пособие в размере 12130 рублей, сообщил глава ведомства Антон Котяков. 3,3K

Шоу-бизнес Елена Воробей продала квартиру из-за кризиса Воробей добавила, что, конечно же, с этим всем расставаться не хочется, но из-за того, что уже долгое время нет работы, приходится об этом думать. 119

Экономика «Это варварство»: швейцарские банки отказались выдать Вексельбергу замороженные деньги на борьбу с COVID-19 Российский миллиардер Виктор Вексельберг сообщил, что хотел направить на борьбу с пандемией коронавируса часть денег, которые заморожены на его счетах в Швейцарии из-за санкций США.