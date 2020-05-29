Происшествия

ИжевскИнфо.РУИжевскИнфо.РУВ Миннеаполисе из-за беспорядков ввели режим ЧС

В Миннеаполисе (США) ввели режим чрезвычайной ситуации из-за массовых беспорядков, сообщается на сайте мэрии города. Также губернатор штата Миннесота принял решение о привлечении бойцов Национальной гвардии к поддержанию порядка.
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В Миннеаполисе ввели режим ЧС из-за беспорядков и протестов

Газета.Ru04:23

В Миннеаполисе объявили режим ЧС на фоне протестов из-за гибели афроамериканца

Коммерсантъвчера в 22:56

Беспорядки в Миннесоте. Главное

ТАССвчера в 22:27

В Миннеаполисе ввели режим ЧС из-за беспорядков

RT на русскомвчера в 21:56

В Миннеаполисе ввели режим ЧС из-за уличных беспорядков

REGNUMвчера в 21:31

Режим ЧС введен в Миннеаполисе из-за беспорядков

Взгляд.рувчера в 21:30

В Миннеаполисе ввели режим ЧС из-за беспорядков

РИА Новостивчера в 22:02
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Происшествия

В Киевской области ввели план «Перехват», ищут участников перестрелки

REGNUM 06:50
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Происшествия

На Алтае полиция задержала мэра Славгорода

Сотрудники алтайской полиции задержали главу Славгорода Сергея Горбунова - по предварительным данным, за взяточничество.
Российская газета 06:04
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Общество

Мишустин включил СМИ в перечень пострадавших отраслей

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о включении деятельности в области СМИ и производства печатной продукции в перечень пострадавших из-за коронавируса отраслей экономики.
ТАСС 07:01
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Политика

Порошенко не пришёл на допрос в ГБР

Ранее ГБР вызвало Порошенко на допрос 29 мая по делу о прослушке его разговора с бывшим вице-президентом США Джо Байденом.
RT на русском 05:52
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Общество

Голосование по Конституции России могут растянуть на несколько дней

Москва, 29 мая 2020, 11:41 — REGNUM В России голосование по поправкам к Конституции могут растянуть на несколько дней, об этом сообщает РБК со ссылкой на рекомендации Роспотребнадзор, а и Центральной избирательной комиссии Отмечается, что голосование могут провести под тентами или навесами возле зданий, где обычно располагаются избирательные участки.
REGNUM 04:41
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Политика

Мишустин призвал использовать советскую практику борьбы с эпидемиями

Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал использовать годами наработанные в советское время лучшие практики для борьбы с распространением коронавируса на всем пространстве СНГ.
Ёлдаш 06:29
Происшествия

Жительница Марий Эл без маски на рынке укусила полицейского

Йошкар-Ола, 29 мая 2020, 13:22 — REGNUM В Марий Эл в отношении 38-летней женщины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия к представителю власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей»).
REGNUM 06:22
95
Происшествия

Харви Вайнштейна в США ещё четыре женщины обвинили в изнасиловании

По данным журналистов издания, судебный иск от лица четырех женщин, которым в настоящее время находятся в возрасте 70, 43, 38 и 35 лет и чьи имена не раскрываются, был подан в верховный суд Нью-Йорка.
REGNUM 05:50
1
Происшествия

В Екатеринбурге суд оштрафовал склад сети «Красное & Белое»

Железнодорожный суд Екатеринбурга в пятницу оштрафовал на 450 тысяч рублей склад "Абсолют" сети "Красное & Белое", где была выявлена вспышка коронавируса.
РИА Новости 06:56
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Армия и оружие

Новый способ бомбардировки изобрели в Пентагоне

В США разработана сбрасываемая платформа, предназначенная для запуска авиабомб с военно-транспортных самолётов.
Цензуры.Нет вчера в 14:18
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Авто

Volkswagen представил купеобразный кроссовер Nivus

В модельном ряду Volkswagen появился ещё один кроссовер: это купеобразный Nivus, разработанный с учетом потребностей покупателей из Южной Америки, но с перспективой стать глобальной моделью.
Motor 02:38
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Кино

Apple профинансирует съемки нового фильма Мартина Скорсезе

Дилетант вчера в 07:00
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Общество

Детский омбудсмен предложила сократить продажу препаратов для абортов

В докладе напоминается, что в прошлом году по поводу искусственного прерывания беременности высказывались различные государственные и общественные деятели, некоторые из них предлагали приравнять аборты к убийствам и ввести за них уголовное наказание.
Плюс один +1 06:05
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Политика

Лукашенко заявил о политической составляющей пандемии COVID-19

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в пандемии нового коронавируса "болезнь занимает половину, остальное – политика".
РИА Новости 06:09
1
Общество

Минтруд предложил особый порядок оплаты труда и увольнений

В случае сокращения численности или штата работников, если истекает срок уведомления в период действия ограничительных мероприятий, увольнение производится в ближайший следующий за окончанием данного периода рабочий день.
Российская газета 02:32
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Происшествия

Новый фигурант дела экс-министра Абызова заочно арестован

Басманный суд Москвы арестовал заочно руководителя столичного офиса бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова Константина Тяна, обвиняемого участии в преступном сообществе и мошенничестве.
ТАСС 06:07
Политика

На Украине будут введены жесткие меры в отношении военного учета

Речь, отмечают эксперты, идет о возможном введении на Украине "драконовских мер" в отношении резервистов и уклонистов от воинской службы.
Российская газета 03:58
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Политика

МИД Германии: санкции по делу «хакеров» включают заморозку активов

Представитель МИД ФРГ Мария Адебар в пятницу подтвердила, что "киберсанкции" по делу о хакерской атаке на бундестаг, в которой Германия подозревает россиянина, подразумевают заморозку счетов и ограничения на въезд в Евросоюз.
РИА Новости 06:48
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Общество

Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве

Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК 01:33
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Происшествия

В Сергиевом Посаде на свалке обнаружили лекарства от ВИЧ и рака

Газета.Ru 04:41
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Экономика

ЦБ предложил создать единый формат информирования о финпродуктах

В ЦБ пояснили, что при недостаточном информировании потребителя об особенностях и рисках приобретаемого продукта финансовые организации могут навязывать услуги или прибегать к другим недобросовестным практикам.
Российская газета 05:45
Общество

Депутата Мосгордумы Сергея Митрохина задержали во время пикета

Депутат Мосгордумы Сергей Митрохин задержан на одиночном пикете около здания ГУ МВД по Москве.
Ведомости 06:17
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Политика

Посольство РФ припомнило Вашингтону выселение индейцев

Свою публикацию диппредставительство приурочило к 190-летию со дня подписания американским президентом Эндрю Джексоном закона о выселении индейцев (Indian Removal Act).
Известия вчера в 16:30
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Общество

Минтруд предложил втрое увеличить пособие по безработице для ИП

Минтруд предлагает выплачивать индивидуальным предпринимателям, закрывшим дело в связи с пандемией коронавируса, пособие в размере 12130 рублей, сообщил глава ведомства Антон Котяков.
РИА Новости 27 мая в 10:49
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Здоровье

Смягчат ли режим самоизоляции в Свердловской области 1 июня? Совет Куйвашеву от эпидемиолога

Получается, что с 1 июня губернатор не должен ослаблять режим самоизоляции в Свердловской области.
Екатеринбург Онлайн вчера в 07:36
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Общество

На «Яндекс.Картах» появился график прогулок москвичей

Говорит Москва вчера в 16:46
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Шоу-бизнес

Елена Воробей продала квартиру из-за кризиса

Воробей добавила, что, конечно же, с этим всем расставаться не хочется, но из-за того, что уже долгое время нет работы, приходится об этом думать.
RuNews24.ru вчера в 04:32
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Экономика

«Это варварство»: швейцарские банки отказались выдать Вексельбергу замороженные деньги на борьбу с COVID-19

Российский миллиардер Виктор Вексельберг сообщил, что хотел направить на борьбу с пандемией коронавируса часть денег, которые заморожены на его счетах в Швейцарии из-за санкций США.
Forbes 06:54
Шоу-бизнес

Муж звезды фильма «Москва слезам не верит» умер от коронавируса

РИА Новости 02:28
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Музыка

Фаворитов отмененного конкурса «Евровидение-2020» назвали зрители

Песенный конкурс Евровидение-2020 был отменен из-за пандемии коронавируса. Конкурсанты из многих стран приняли участие в онлайн-концерте.
iReactor вчера в 03:41
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