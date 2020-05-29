Происшествия
ИжевскИнфо.РУВ Миннеаполисе из-за беспорядков ввели режим ЧС
В Миннеаполисе (США) ввели режим чрезвычайной ситуации из-за массовых беспорядков, сообщается на сайте мэрии города. Также губернатор штата Миннесота принял решение о привлечении бойцов Национальной гвардии к поддержанию порядка.
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В Миннеаполисе объявили режим ЧС на фоне протестов из-за гибели афроамериканца
Коммерсантъвчера в 22:56
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Происшествия
На Алтае полиция задержала мэра Славгорода
Сотрудники алтайской полиции задержали главу Славгорода Сергея Горбунова - по предварительным данным, за взяточничество.
Российская газета 06:04
Общество
Мишустин включил СМИ в перечень пострадавших отраслей
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о включении деятельности в области СМИ и производства печатной продукции в перечень пострадавших из-за коронавируса отраслей экономики.
ТАСС 07:01
Политика
Порошенко не пришёл на допрос в ГБР
Ранее ГБР вызвало Порошенко на допрос 29 мая по делу о прослушке его разговора с бывшим вице-президентом США Джо Байденом.
RT на русском 05:52
Общество
Голосование по Конституции России могут растянуть на несколько дней
Москва, 29 мая 2020, 11:41 — REGNUM В России голосование по поправкам к Конституции могут растянуть на несколько дней, об этом сообщает РБК со ссылкой на рекомендации Роспотребнадзор, а и Центральной избирательной комиссии Отмечается, что голосование могут провести под тентами или навесами возле зданий, где обычно располагаются избирательные участки.
REGNUM 04:41
Политика
Мишустин призвал использовать советскую практику борьбы с эпидемиями
Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал использовать годами наработанные в советское время лучшие практики для борьбы с распространением коронавируса на всем пространстве СНГ.
Ёлдаш 06:29
Происшествия
Жительница Марий Эл без маски на рынке укусила полицейского
Йошкар-Ола, 29 мая 2020, 13:22 — REGNUM В Марий Эл в отношении 38-летней женщины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия к представителю власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей»).
REGNUM 06:22
Происшествия
Харви Вайнштейна в США ещё четыре женщины обвинили в изнасиловании
По данным журналистов издания, судебный иск от лица четырех женщин, которым в настоящее время находятся в возрасте 70, 43, 38 и 35 лет и чьи имена не раскрываются, был подан в верховный суд Нью-Йорка.
REGNUM 05:50
Происшествия
В Екатеринбурге суд оштрафовал склад сети «Красное & Белое»
Железнодорожный суд Екатеринбурга в пятницу оштрафовал на 450 тысяч рублей склад "Абсолют" сети "Красное & Белое", где была выявлена вспышка коронавируса.
РИА Новости 06:56
Армия и оружие
Новый способ бомбардировки изобрели в Пентагоне
В США разработана сбрасываемая платформа, предназначенная для запуска авиабомб с военно-транспортных самолётов.
Цензуры.Нет вчера в 14:18
Авто
Volkswagen представил купеобразный кроссовер Nivus
В модельном ряду Volkswagen появился ещё один кроссовер: это купеобразный Nivus, разработанный с учетом потребностей покупателей из Южной Америки, но с перспективой стать глобальной моделью.
Motor 02:38
Кино
Apple профинансирует съемки нового фильма Мартина Скорсезе
Дилетант вчера в 07:00
Общество
Детский омбудсмен предложила сократить продажу препаратов для абортов
В докладе напоминается, что в прошлом году по поводу искусственного прерывания беременности высказывались различные государственные и общественные деятели, некоторые из них предлагали приравнять аборты к убийствам и ввести за них уголовное наказание.
Плюс один +1 06:05
Политика
Лукашенко заявил о политической составляющей пандемии COVID-19
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в пандемии нового коронавируса "болезнь занимает половину, остальное – политика".
РИА Новости 06:09
Общество
Минтруд предложил особый порядок оплаты труда и увольнений
В случае сокращения численности или штата работников, если истекает срок уведомления в период действия ограничительных мероприятий, увольнение производится в ближайший следующий за окончанием данного периода рабочий день.
Российская газета 02:32
Происшествия
Новый фигурант дела экс-министра Абызова заочно арестован
Басманный суд Москвы арестовал заочно руководителя столичного офиса бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова Константина Тяна, обвиняемого участии в преступном сообществе и мошенничестве.
ТАСС 06:07
Политика
На Украине будут введены жесткие меры в отношении военного учета
Речь, отмечают эксперты, идет о возможном введении на Украине "драконовских мер" в отношении резервистов и уклонистов от воинской службы.
Российская газета 03:58
Политика
МИД Германии: санкции по делу «хакеров» включают заморозку активов
Представитель МИД ФРГ Мария Адебар в пятницу подтвердила, что "киберсанкции" по делу о хакерской атаке на бундестаг, в которой Германия подозревает россиянина, подразумевают заморозку счетов и ограничения на въезд в Евросоюз.
РИА Новости 06:48
Общество
Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве
Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК 01:33
Экономика
ЦБ предложил создать единый формат информирования о финпродуктах
В ЦБ пояснили, что при недостаточном информировании потребителя об особенностях и рисках приобретаемого продукта финансовые организации могут навязывать услуги или прибегать к другим недобросовестным практикам.
Российская газета 05:45
Общество
Депутата Мосгордумы Сергея Митрохина задержали во время пикета
Депутат Мосгордумы Сергей Митрохин задержан на одиночном пикете около здания ГУ МВД по Москве.
Ведомости 06:17
Политика
Посольство РФ припомнило Вашингтону выселение индейцев
Свою публикацию диппредставительство приурочило к 190-летию со дня подписания американским президентом Эндрю Джексоном закона о выселении индейцев (Indian Removal Act).
Известия вчера в 16:30
Общество
Минтруд предложил втрое увеличить пособие по безработице для ИП
Минтруд предлагает выплачивать индивидуальным предпринимателям, закрывшим дело в связи с пандемией коронавируса, пособие в размере 12130 рублей, сообщил глава ведомства Антон Котяков.
РИА Новости 27 мая в 10:49
Здоровье
Смягчат ли режим самоизоляции в Свердловской области 1 июня? Совет Куйвашеву от эпидемиолога
Получается, что с 1 июня губернатор не должен ослаблять режим самоизоляции в Свердловской области.
Екатеринбург Онлайн вчера в 07:36
Общество
На «Яндекс.Картах» появился график прогулок москвичей
Говорит Москва вчера в 16:46
Шоу-бизнес
Елена Воробей продала квартиру из-за кризиса
Воробей добавила, что, конечно же, с этим всем расставаться не хочется, но из-за того, что уже долгое время нет работы, приходится об этом думать.
RuNews24.ru вчера в 04:32
Экономика
«Это варварство»: швейцарские банки отказались выдать Вексельбергу замороженные деньги на борьбу с COVID-19
Российский миллиардер Виктор Вексельберг сообщил, что хотел направить на борьбу с пандемией коронавируса часть денег, которые заморожены на его счетах в Швейцарии из-за санкций США.
Forbes 06:54
Музыка
Фаворитов отмененного конкурса «Евровидение-2020» назвали зрители
Песенный конкурс Евровидение-2020 был отменен из-за пандемии коронавируса. Конкурсанты из многих стран приняли участие в онлайн-концерте.
iReactor вчера в 03:41