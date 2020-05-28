Происшествия
RT на русскомВ Миннеаполисе ввели режим ЧС из-за беспорядков
Мэр американского города Миннеаполис, расположенного в штате Миннесота, Джейкоб Фрей ввёл в городе режим чрезвычайной ситуации на фоне беспорядков, начавшихся после смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Об этом сообщает Star Tribune со ссылкой на указ.
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Соседний с Миннеаполисом город Сент-Пол запросил помощи Нацгвардии
Московский Комсомолецвчера в 23:22
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Общество
Россия предложила ВОЗ восемь возможных вакцин от коронавируса
Россия предложила Всемирной организации здравоохранения восемь вакцин-кандидатов от коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 09:01
Экономика
Минэкономразвития оценило падение ВВП в апреле на 12%
По оценке ведомства, в марте ВВП вырос на 0,8% год к году, в первом квартале увеличился на 1,6% год к году, а в апреле снизился на 12% в годовом выражении.
РБК вчера в 20:22
Происшествия
В Красноярском крае мать мёртвого младенца нашли по чеку из магазина
В пакете, в котором обнаружили тело, лежал кассовый чек из магазина.
REGNUM вчера в 23:59
Кино
Дафни Кин пришлось побить Хью Джекмана, чтобы получить роль в «Логане»
REGNUM вчера в 08:20
Армия и оружие
Ростех нашел способ усовершенствовать российские торпеды
Российским торпедам увеличат дальность обнаружения цели и повысят вероятность ее поражения, сообщил заместитель гендиректора НИИЭП (входит в Ростех) Валерий Эдвабник.
Взгляд.ру вчера в 20:23
Общество
Петербург и Ленобласть готовятся к первому этапу снятия ограничений
Санкт-Петербург и Ленинградская область готовятся к первому этапу снятия ограничений, заявил губернатор Северной столицы Александр Беглов.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 11:35
Общество
Власти Москвы опубликовали карту с графиком прогулок
Коммерсантъ вчера в 10:56
Общество
Минтруд предлагает ввести особый порядок увольнений при пандемии
Минтруд России подготовил проект постановления правительства, который предлагает ввести особый порядок увольнения, введения простоя или перевода сотрудников на неполный рабочий день и другую работу во время пандемии.
RT на русском вчера в 22:47
Общество
Стас Костюшкин рассказал о пережитом изнасиловании в детстве
Российский певец, бывший участник группы «Чай вдвоем» Стас Костюшкин рассказал, что в возрасте восьми лет стал жертвой сексуального насилия.
Известия вчера в 20:40
Здоровье
Чтобы люди не лежали на матрасах: еще в одной больнице Екатеринбурга откроется КТ-центр
Еще в одной больнице Екатеринбурга появится свой КТ-центр. Речь идет о больнице № 14, которая сейчас принимает пациентов с COVID-19.
Екатеринбург Онлайн вчера в 11:45
Общество
В Подмосковье смягчили ограничительные меры
Губернатор Московской области Андрей Воробьев анонсировал открытие парков с 29 мая.
Lenta.ru вчера в 13:17
Авто
Представили устройство, способное превратить любое авто в электрокар
Для переоборудования нужна будет только новая система High Power Density, на которую будет распространяться многолетняя гарантия, и аккумуляторная батарея.
Car.ru вчера в 00:05
Армия и оружие
Военные водители празднуют 110 лет основания автомобильных войск
Российские автомобильные войска больше века доставляют важные грузы, медицинское оборудование и боеприпасы в любую точку страны и мира.
РЕН ТВ 00:44
Общество
Четверть россиян считает эпидемию коронавируса выдумкой
Треть россиян считает, что опасность эпидемии коронавируса преувеличена либо вообще является выдумкой "заинтересованных лиц".
РИА Новости вчера в 02:40
Политика
ПАСЕ решила проверить Конституцию России
Комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по мониторингу решил проверить поправки в Конституцию России.
Lenta.ru вчера в 09:47
Экономика
Рост безработицы в России в три раза посчитали возможным
Уровень безработицы в России может вырасти в три раза.
Lenta.ru вчера в 17:50
Здоровье
Коронавирус может привести к отказу от курения – нарколог
Отмечается, что у курильщиков со «стажем» могут возникнуть серьёзные осложнения при инфицировании Covid-19, а желание курить пропадает само собой, что в будущем может привести к полному отказу от вредной привычки, но не у всех, так, как многие люди психически слишком зависимы от курения.
ZAB.RU вчера в 21:15
Общество
В Омской области выявили 42 новых заболевших коронавирусом
Всего за сутки подтверждено еще 42 новых случая, и общее количество людей с диагнозом «коронавирусная инфекция» от начала пандемии составляет 1268.
Омскрегион 00:05
Здоровье
Доктор Мясников назвал причины ослабления коронавируса
Коронавирус теряет способность заражать и становится менее смертельным с ростом числа заболевших.
Известия 00:16
Общество
Мэр Екатеринбурга рассказал, откроются ли с 1 июня рестораны, кафе и ТЦ
29 мая будет озвучено решение регионального штаба по борьбе с коронавирусом, которое прояснит, закончится ли режим самоизоляции в Свердловской области 1 июня, можно ли будет возобновить работу ресторанам, кафе и ТЦ. Мы задали вопрос о том, чего можно ждать от этого заседания, мэру Екатеринбурга Александру Высокинскому в прямом эфире.
Екатеринбург Онлайн вчера в 20:26
Общество
Уполномоченная по правам детей Анна Кузнецова родила седьмого ребенка
Интерфакс вчера в 13:02
Кино
Фанат показал костюм Бэтмена в 3D для Паттинсона
Поклонник комиксов создал трехмерное изображение Бэтмена, чтобы фанаты смогли рассмотреть супергеройский костюм при дневном свете, а не так, как он показан в тизерах.
Sibnet Новости 27 мая в 06:31
Общество
В Новосибирской области ограничительные меры продлили до конца июня
Власти Новосибирской области продлили ограничительные меры в регионе до 30 июня. Это следует из постановления губернатора Андрея Травникова.
RT на русском вчера в 02:01
Армия и оружие
За сутки ВСУ 2 раза нарушили перемирие в ДНР
Новостной фронт 27 мая в 02:35
Общество
Три журналиста задержаны за пикеты в поддержку Ильи Азара
Ведомости вчера в 09:04
Энергетика
«Газпром» поставил под угрозу «Силу Сибири»
Государственная компания «Газпром» поставила под угрозу исполнение 30-летнего контракта на поставки газа в Китай и весь проект «Сила Сибири».
Lenta.ru 27 мая в 17:40
Политика
В России осудили слова экс-посла США о водной блокаде Крыма
Предложение экс-посла США в Киеве Джона Хербста организовать водную блокаду Крыма является безграничным цинизмом – пояснил депутат Госдумы Константин Бахарев, представляющий Керченский избирательный округ.
Газета.Ru вчера в 16:57
Общество
Трубоукладчик «Академик Черский» вернулся в порт Мукран
Берлин, 29 мая 2020, 01:48 — REGNUM Способное достроить газопровод «Северный поток — 2» судно-трубоукладчик «Академик Черский» вернулось в немецкий порт Мукран, откуда вышло накануне утром, 29 мая сообщает специализированный портал Marine Traffic.
REGNUM вчера в 18:48
Происшествия
В военном суде рассказали о деле по разбою с участием сотрудников ФСБ
Московский гарнизонный военный суд зарегистрировал уголовное дело о разбойном нападении с участием сотрудников спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» ФСБ России.
Известия вчера в 13:25
Технологии
Huawei нашла замену YouTube для своих смартфонов
Huawei заменит на своих смартфонах YouTube видеохостингом Dailymotion, который будет помогать развивать собственный сервис компании Huawei Video.
МонаВиста вчера в 11:09