Обстановка … в Миннеаполисе переросла в чрезвычайно опасную ситуацию. Для всеобщей безопасности, пожалуйста, покиньте этот район и позвольте пожарным и медикам добраться до места происшествий.

Миннеаполис, США, 29 мая 2020, 04:31 — REGNUM Мэр американского Миннеаполиса Джейкоб Фрей (штат Миннесота) распорядился ввести режим чрезвычайной ситуации в городе в связи с уличными беспорядками, вызванными убийством негра местными полицейскими.

Экономика Банки стали чаще отказывать в выдаче кредитов Банки стали чаще отказывать в выдаче кредитов Кредиторы значительно ужесточили подход к оценке заемщиков, из-за чего выросла доля отказов в предоставлении необеспеченных ссуд.

Общество Минтруд предложил особые правила увольнения в условиях пандемии Минтруд подготовил проект постановления, прописывающий особый порядок увольнения, введения простоя или перевода сотрудников на неполный рабочий день и другую работу в условиях пандемии. 139

Общество Галкин спародировал обсуждение Путиным и Собяниным графика прогулок в Москве 27 мая Сергей Собянин в ходе рабочей встречи с Владимиром Путиным предложил разрешить москвичам выходить на прогулки с 1 июня. 472

Экономика ЦИАН сообщил о 7%-ном падении цен на жилье в среднем по России Средняя стоимость 1 кв. м на вторичном рынке России за два месяца режима самоизоляции снизилась на 7,4%. Такие данные содержатся в исследовании ЦИАН, посвященном анализу вторичного рынка в период карантина.

Происшествия В российском пансионате произошла вспышка коронавируса В Якутии в частном пансионате для престарелых «Доверие» произошла вспышка коронавируса. Об этом сообщила областная прокуратура. 1

Спорт Вяльбе прокомментировала переход Черноусова в сборную Швейцарии Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе сообщила, что у нее нет претензий к призеру Олимпийских игр 2014 года Илье Черноусову, решившему получить спортивное гражданство Швейцарии. 1

Гаджеты В России начались продажи смартфона Nokia 1.3. Цена HMD Global, владелец бренда телефонов Nokia, объявмла о начале продаж в России смартфона Nokia 1.3 в трех цветах — графит, бирюзовый и песочный. 9

Экономика Накопительные пенсии в России повысят Накопительные пенсии с 1 августа увеличат на 9,13 процента, заявили в пресс-службе Пенсионного фонда. 1,1K

Кино Фанат показал костюм Бэтмена в 3D для Паттинсона Поклонник комиксов создал трехмерное изображение Бэтмена, чтобы фанаты смогли рассмотреть супергеройский костюм при дневном свете, а не так, как он показан в тизерах. 3

Здоровье Врач дал совет, как не заразиться в общественных местах Клинический фармаколог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин рассказал в беседе с "Вечерней Москвой", как вести себя в общественных местах, чтобы не заразиться коронавирусом.

Здоровье На Дальний Восток поступила крупная партия защитных костюмов для медиков В регионы Дальнего Востока поступило 58 тысяч комплектов защитных костюмов для медицинских работников, которые работают с пациентами с выявленной коронавирусной инфекцией.