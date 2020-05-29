Происшествия

RT на русскомRT на русскомВ Миннеаполисе ввели режим ЧС из-за беспорядков

Мэр американского города Миннеаполис, расположенного в штате Миннесота, Джейкоб Фрей ввёл в городе режим чрезвычайной ситуации на фоне беспорядков, начавшихся после смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Об этом сообщает Star Tribune со ссылкой на указ.
Читать в источнике
Комментировать137

Подробнее о событии

В Миннеаполисе ввели режим ЧС из-за протестов

РБК01:59

Власти Миннеаполиса ввели режим ЧС из-за беспорядков

Комсомольская правда01:39

Мэр Миннеаполиса ввел режим ЧС из-за беспорядков после убийства чернокожего

Газета.Ruвчера в 21:35

Режим ЧС введён в Миннеаполисе на фоне массовых протестов

News.ruвчера в 22:14

CNN: в Миннесоте растет число участников протестов, вызванных смертью афроамериканца

ТАСС00:14

В Миннеаполисе ввели режим ЧС из-за беспорядков

РИА Новостивчера в 22:02

Америка протестует после убийства афроамериканца Джорджа Флойда

Вести.Ru00:50
Показать все источники
Автоматически обработано 7210 источников, обновлено в 03:54, Ашберн
Политика

Минобороны России начало подготовку к параду Победы

RT на русском вчера в 17:57
30
Происшествия

На создателя «Омбудсмена полиции» завели два новых дела

В отношении основателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова возбуждено два новых уголовных дела.
Ведомости 03:46
13
Гаджеты

Xiaomi представила в России новые смартфоны и телевизоры

Компания Xiaomi показала для российского рынка несколько новых устройств, включая флагманский смартфон Mi 10, "умные" телевизоры Mi TV и смарт-браслет Mi Smart Band 4 с NFC-чипом.
Вести.Ru вчера в 14:50
150
Армия и оружие

Фрегат «Адмирал Григорович» отбил атаку «пиратов» в Индийском океане

Фрегат «Адмирал Григорович» и спасательный буксир «Профессор Николай Муру» отразили нападение условных пиратов на учениях в Индийском океане, сообщает пресс-служба Черноморского флота.
ТК Звезда 03:46
Политика

В Миннеаполис направили более 500 бойцов нацгвардии

РИА Новости 03:19
6
Политика

Совет Европы решил проверить поправки в Конституцию России

Москва, 28 мая 2020, 21:09 — REGNUM Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) направила в Венецианскую комиссию запрос на экспертизу правомерности поправок в Конституцию Российской Федерации, которые были инициированы президентом России Владимиром Путиным.
REGNUM вчера в 14:09
2,6K
Здоровье

Названы способы не заразиться коронавирусом в общественных местах

С ослаблением ограничительных мер и открытием фитнес-центров, кинотеатров, салонов красоты и других заведений с массовым скоплением людей, следует соблюдать ряд правил, чтобы не заразиться коронавирусом, рассказал кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.
Известия вчера в 23:33
54
Общество

В России выявили еще 8572 новых случая заражения коронавирусом

В России число зараженных коронавирусом за сутки увеличилось на 8572.
Профиль 03:42
Происшествия

На заборе в центре Москвы нашли повешенного мужчину с ранами на животе

В центре Москвы нашли повешенного мужчину. Об этом агентству Москва сообщил источник в правоохранительных органах.
Lenta.ru 02:00
14
Экономика

В России выросла доля просроченных микрозаймов

На 1 мая объем просроченной задолженности по микрозаймам вырос до 51,3 млрд рублей и достиг 34,3% от всего портфеля.
Российская газета 03:41
206
Шоу-бизнес

Муж звезды фильма «Москва слезам не верит» умер от коронавируса

Супруга режиссера — актриса Наталья Вавилова, сыгравшая в фильме "Москва слезам не верит" Александру, — также заразилась коронавирусом, о ее состоянии почти нет сведений, пишет StarHit.
РИА Новости 02:28
1
Общество

В Подмосковье смягчили ограничительные меры

Губернатор Московской области Андрей Воробьев анонсировал открытие парков с 29 мая.
Lenta.ru вчера в 13:17
240
Общество

В Тульской области число случаев COVID-19 превысило 3,5 тысячи

Число пациентов с подтвержденным коронавирусом в Тульской области превысило 3,5 тысячи, выздоровели 1564 человека, сообщает областное правительство.
РИА Новости вчера в 04:43
549
Происшествия

Умер правозащитник Сергей Мохнаткин

Интерфакс вчера в 16:22
568
Экономика

В России падает цена на вторичное жилье

По подсчетам Циан, средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке снизилась на 7,4% за прошедшие два месяца «карантина».
Русская Планета вчера в 09:13
1
Общество

За сутки в России от коронавируса вылечились 8264 человека

В России за сутки после коронавируса выписаны 8264 человека, сообщили в оперативном штабе.
РЕН ТВ 03:40
Общество

Голосование по Конституции захотели растянуть на несколько дней

Роспотребнадзор и Центральная избирательная комиссия (ЦИК) порекомендовали провести голосование по поправкам в Конституцию на свежем воздухе и растянуть мероприятие на несколько дней.
Lenta.ru 03:36
450
Космос

Астрономы нашли недостающую материю Вселенной, которую искали 30 лет

Вечерний курьер вчера в 00:39
17
Игры

Epic Games Store бесплатно раздаёт сборник Borderlands

Компания Epic Games начала раздачу Borderlands: The Handsome Collection в Epic Games Store.
News.ru вчера в 12:51
25
Экономика

Глава «Транснефти» попросил Путина поддержать компанию на фоне кризиса

«Транснефть» ожидает снижения грузооборота в 2020 году на 10%, об этом сообщил глава компании Николай Токарев на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
Компания вчера в 09:15
2
Происшествия

Три журналиста задержаны за пикеты в поддержку Ильи Азара

Ведомости вчера в 09:04
1,7K
Шоу-бизнес

Опубликован редкий кадр Жанны Фриске во время болезни

Недавно младшая сестра Фриске опубликовала еще одно редкое архивное фото с артисткой.
Народные новости вчера в 03:04
18
Общество

В Крыму подали иск на миллиард рублей к организатору энергоблокады

Предприятие «Крымэнерго» подало в суд на создателя нацбатальона имени Номана Челебиджихана, бывшего вице-премьера Крыма Ленура Ислямова за организацию энергетической блокады полуострова.
Lenta.ru 00:22
Экономика

Илон Маск получил первое крупное вознаграждение за успехи Tesla

В Tesla подтвердили, что Илон Маск получил право на первый транш — соответствующий документ подан в Комиссию по ценным бумагам и биржам в четверг.
Вести.Ru вчера в 20:51
Здоровье

Снизить уровень сахара в крови помогает огурец

Снизить уровень сахара в крови у человека помогает огурец. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 03:50
13
Шоу-бизнес

Евгения Лоза разводится с мужем

Пара познакомилась на съемках сериала "На качелях судьбы". В то время Антон был женат, так что долгое время Евгения была его любовницей.
Paparazzi.ru 27 мая в 15:09
48
Общество

Онищенко назвал подъезд одним из очагов распространения коронавируса

Первый зампред Комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко в беседе с "Парламентской газетой" рассказал что, из квартиры нужно выходить сразу в маске и перчатках.
РИА Новости 01:52
137
Общество

Режим самоизоляции в Красноярском крае продлен до 14 июня

Напомним, режим самоизоляции в Красноярском крае ввели с 1 апреля. С учетом новых сроков в нашем регионе ограничения продлятся 2,5 месяца.
НИА-Красноярск 03:15
16
Происшествия

Лекарства для онкобольных нашли на свалке возле Сергиева Посада

Вести.Ru 03:05
6
Общество

Путин одобрил новые меры поддержки безработных россиян

В Минтруде предложили увеличить минимальное пособие по безработице до 4,5 тысячи рублей, а также выделить индивидуальным предпринимателям, закрывшим бизнес из-за пандемии коронавируса, по 12 130 рублей, а также продлить выплаты пособий на три месяца.
VSE42.RU 27 мая в 22:33
3,2K
ещё по теме
Миннеаполис
Город в США
Город на севере США, крупнейший город штата Миннесота и округа Хеннепин. Население - 422 331 человек. Находится на берегах реки Миссисипи. Миннеаполис примыкает к Сент-Полу, столице штата и второму городу по величине. Вместе они образуют столичный район «Города-близнецы». Агломерация - 3,6 млн человек.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное