Происшествия
RT на русскомВ Миннеаполисе ввели режим ЧС из-за беспорядков
Мэр американского города Миннеаполис, расположенного в штате Миннесота, Джейкоб Фрей ввёл в городе режим чрезвычайной ситуации на фоне беспорядков, начавшихся после смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Об этом сообщает Star Tribune со ссылкой на указ.
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Политика
Минобороны России начало подготовку к параду Победы
RT на русском вчера в 17:57
Происшествия
На создателя «Омбудсмена полиции» завели два новых дела
В отношении основателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова возбуждено два новых уголовных дела.
Ведомости 03:46
Гаджеты
Xiaomi представила в России новые смартфоны и телевизоры
Компания Xiaomi показала для российского рынка несколько новых устройств, включая флагманский смартфон Mi 10, "умные" телевизоры Mi TV и смарт-браслет Mi Smart Band 4 с NFC-чипом.
Вести.Ru вчера в 14:50
Армия и оружие
Фрегат «Адмирал Григорович» отбил атаку «пиратов» в Индийском океане
Фрегат «Адмирал Григорович» и спасательный буксир «Профессор Николай Муру» отразили нападение условных пиратов на учениях в Индийском океане, сообщает пресс-служба Черноморского флота.
ТК Звезда 03:46
Политика
В Миннеаполис направили более 500 бойцов нацгвардии
РИА Новости 03:19
Политика
Совет Европы решил проверить поправки в Конституцию России
Москва, 28 мая 2020, 21:09 — REGNUM Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) направила в Венецианскую комиссию запрос на экспертизу правомерности поправок в Конституцию Российской Федерации, которые были инициированы президентом России Владимиром Путиным.
REGNUM вчера в 14:09
Здоровье
Названы способы не заразиться коронавирусом в общественных местах
С ослаблением ограничительных мер и открытием фитнес-центров, кинотеатров, салонов красоты и других заведений с массовым скоплением людей, следует соблюдать ряд правил, чтобы не заразиться коронавирусом, рассказал кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.
Известия вчера в 23:33
Общество
В России выявили еще 8572 новых случая заражения коронавирусом
В России число зараженных коронавирусом за сутки увеличилось на 8572.
Профиль 03:42
Происшествия
На заборе в центре Москвы нашли повешенного мужчину с ранами на животе
В центре Москвы нашли повешенного мужчину. Об этом агентству Москва сообщил источник в правоохранительных органах.
Lenta.ru 02:00
Экономика
В России выросла доля просроченных микрозаймов
На 1 мая объем просроченной задолженности по микрозаймам вырос до 51,3 млрд рублей и достиг 34,3% от всего портфеля.
Российская газета 03:41
Шоу-бизнес
Муж звезды фильма «Москва слезам не верит» умер от коронавируса
Супруга режиссера — актриса Наталья Вавилова, сыгравшая в фильме "Москва слезам не верит" Александру, — также заразилась коронавирусом, о ее состоянии почти нет сведений, пишет StarHit.
РИА Новости 02:28
Общество
В Подмосковье смягчили ограничительные меры
Губернатор Московской области Андрей Воробьев анонсировал открытие парков с 29 мая.
Lenta.ru вчера в 13:17
Общество
В Тульской области число случаев COVID-19 превысило 3,5 тысячи
Число пациентов с подтвержденным коронавирусом в Тульской области превысило 3,5 тысячи, выздоровели 1564 человека, сообщает областное правительство.
РИА Новости вчера в 04:43
Происшествия
Умер правозащитник Сергей Мохнаткин
Интерфакс вчера в 16:22
Экономика
В России падает цена на вторичное жилье
По подсчетам Циан, средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке снизилась на 7,4% за прошедшие два месяца «карантина».
Русская Планета вчера в 09:13
Общество
За сутки в России от коронавируса вылечились 8264 человека
В России за сутки после коронавируса выписаны 8264 человека, сообщили в оперативном штабе.
РЕН ТВ 03:40
Общество
Голосование по Конституции захотели растянуть на несколько дней
Роспотребнадзор и Центральная избирательная комиссия (ЦИК) порекомендовали провести голосование по поправкам в Конституцию на свежем воздухе и растянуть мероприятие на несколько дней.
Lenta.ru 03:36
Космос
Астрономы нашли недостающую материю Вселенной, которую искали 30 лет
Вечерний курьер вчера в 00:39
Игры
Epic Games Store бесплатно раздаёт сборник Borderlands
Компания Epic Games начала раздачу Borderlands: The Handsome Collection в Epic Games Store.
News.ru вчера в 12:51
Экономика
Глава «Транснефти» попросил Путина поддержать компанию на фоне кризиса
«Транснефть» ожидает снижения грузооборота в 2020 году на 10%, об этом сообщил глава компании Николай Токарев на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
Компания вчера в 09:15
Происшествия
Три журналиста задержаны за пикеты в поддержку Ильи Азара
Ведомости вчера в 09:04
Шоу-бизнес
Опубликован редкий кадр Жанны Фриске во время болезни
Недавно младшая сестра Фриске опубликовала еще одно редкое архивное фото с артисткой.
Народные новости вчера в 03:04
Общество
В Крыму подали иск на миллиард рублей к организатору энергоблокады
Предприятие «Крымэнерго» подало в суд на создателя нацбатальона имени Номана Челебиджихана, бывшего вице-премьера Крыма Ленура Ислямова за организацию энергетической блокады полуострова.
Lenta.ru 00:22
Экономика
Илон Маск получил первое крупное вознаграждение за успехи Tesla
В Tesla подтвердили, что Илон Маск получил право на первый транш — соответствующий документ подан в Комиссию по ценным бумагам и биржам в четверг.
Вести.Ru вчера в 20:51
Здоровье
Снизить уровень сахара в крови помогает огурец
Снизить уровень сахара в крови у человека помогает огурец. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 03:50
Шоу-бизнес
Евгения Лоза разводится с мужем
Пара познакомилась на съемках сериала "На качелях судьбы". В то время Антон был женат, так что долгое время Евгения была его любовницей.
Paparazzi.ru 27 мая в 15:09
Общество
Онищенко назвал подъезд одним из очагов распространения коронавируса
Первый зампред Комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко в беседе с "Парламентской газетой" рассказал что, из квартиры нужно выходить сразу в маске и перчатках.
РИА Новости 01:52
Общество
Режим самоизоляции в Красноярском крае продлен до 14 июня
Напомним, режим самоизоляции в Красноярском крае ввели с 1 апреля. С учетом новых сроков в нашем регионе ограничения продлятся 2,5 месяца.
НИА-Красноярск 03:15
Общество
Путин одобрил новые меры поддержки безработных россиян
В Минтруде предложили увеличить минимальное пособие по безработице до 4,5 тысячи рублей, а также выделить индивидуальным предпринимателям, закрывшим бизнес из-за пандемии коронавируса, по 12 130 рублей, а также продлить выплаты пособий на три месяца.
VSE42.RU 27 мая в 22:33