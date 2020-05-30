Общество

ИА Красная ВеснаИА Красная ВеснаВ Миннесоте из-за беспорядков впервые полностью мобилизуют Нацгвардию

Из-за беспорядков, возникших после удушения полицейским чернокожего жителя Миннеаполиса Джорджа Флойда, впервые за всю свою историю в полном составе будет мобилизована Национальная гвардия Миннесоты.
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с чего всё началось
Глава штата сообщил о поручении, данном командующему гвардией Джону Дженсену, в ходе пресс-конференции, которая транслировалась в эфире канала NBC News
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Известиявчера в 11:04

Подробнее о событии

США захлестнула волна протестов

РИА Новостивчера в 14:02

Губернатор Миннесоты объявил о первой в истории полной мобилизации Нацгвардии штата

Интерфаксвчера в 12:21

Глава Миннесоты полностью мобилизовал Национальную гвардию штата

RT на русскомвчера в 10:55

В Миннесоте впервые со времен Второй мировой мобилизована Нацгвардия

Вести.Ruвчера в 11:30

Нацгвардия Миннесоты начала полную мобилизацию впервые со времен Второй мировой войны

ТАССвчера в 11:12

Губернатор Миннесоты впервые поручил полностью мобилизовать Нацгвардию

Газета.Ruвчера в 10:59

В Миннесоте мобилизуют нацгвардию штата впервые со времен Второй мировой

Коммерсантъвчера в 12:03
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Автоматически обработано 7212 источников, обновлено в 01:43, Ашберн
Шоу-бизнес

Российские артисты подали заявки в ФНС на получение МРОТ

Предприятия, сократившие штат более чем на 10% и не попавшие в список пострадавших, не могут претендовать на субсидии, по этой причине ФНС отказала: ресторанному бизнесу Иосифа Пригожина, хотя сам он заявку не подавал, отказ получил и Тимати, но его музыкальный лейбл "Блэк Стар" успешно проходит проверку на получение выплат сотрудникам, также отказ получил Леонид Агутин и Григорий Лепс.
ZAB.RU вчера в 22:21
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Общество

В Китае выдвинули новую версию о происхождении коронавируса

Теория, согласно которой источником распространения коронавируса стал продуктовый рынок «Хуанань» в Ухане, оказалась ошибочной.
НТВ вчера в 01:36
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Космос

Роскосмос отреагировал на запуск корабля Илона Маска

Росбалт вчера в 22:02
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Кино

Лучший фильм десятилетия назвал Тарантино

Evo-rus.com 29 мая в 10:05
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Шоу-бизнес

Жена Эмина о настроении: «Мир продолжает жить и без тебя»

Гаврилова хорошо поладила с детьми мужа от Лейлы Алиевой. Сыновья и приемная дочь артиста живут в Баку.
StarHit.ru 29 мая в 11:00
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Единоборства

Бернс победил Вудли в главном поединке UFC Fight Night 176

Главным событием UFC Fight Night 176 стал бой между первым номером рейтинга полусреднего веса и главным претендентом на пояс чемпиона Тайроном Вудли и занимающим шестое место Гилбертом Бернсом.
Российская газета 01:21
Политика

Путин предложил определить шаги России после открытия границ

Стремление некоторых зарубежных стран, которые зависят от туризма, поскорее отменить ограничения в связи с пандемией коронавируса понятны, отметил российский президент Владимир Путин.
Газета.Ru вчера в 13:08
1,1K
Общество

В первый класс начнут принимать по новым правилам

Например, в первый класс школы будут принимать детей, которым к моменту начала обучения исполнилось 6,5 года, если они не имеют противопоказаний по состоянию здоровья, и не старше восьми лет.
Вечерняя Москва вчера в 08:02
9
Авто

Прототип обновленного универсала Lada Vesta заметили на тестах

Модель заметили при въезде на территорию Научно-технического центра «ВАЗа».
Tvoe-avto.com вчера в 10:49
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Происшествия

В Дзержинске женщина родила ребенка на улице

В Дзержинске Нижегородской области женщина родила ребенка прямо на улице.
Российская газета вчера в 07:14
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Армия и оружие

На Украине сообщили об успешном испытании ракет «Нептун»

Глава конструкторского бюро "Луч", входящего в состав концерна "Укроборонпром", Олег Коростелев заявил об успешном испытании крылатых ракет Р-360 комплекса "Нептун".
Российская газета вчера в 21:42
239
Армия и оружие

Российские Су-27 и Су-30 подняли на перехват бомбардировщиков США

Истребители Су-27 и Су-30 были подняты на их перехват, сообщили в Министерстве обороны РФ.
News.ru 29 мая в 09:51
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Экономика

Зеленский опубликовал декларацию о доходах за 2019 год

Отмечается, что семья Зеленских за прошлый год уплатила в бюджет страны 3,6 млн гривен налогов.
RT на русском вчера в 11:49
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Происшествия

В ДТП под Саратовом три человека погибли и один пострадал

Три человека погибли и один получил травмы при столкновении автомобиля Lada Granta с грузовиком на трассе в Саратовской области.
ТАСС 01:30
1
Общество

Выплаты на детей 1 июня получат 10 млн семей

«Согласно результатам рассмотрения заявлений о единовременной выплате на детей от трех до 16 лет 10 млн семей получат эту меру поддержки 1 июня», — говорится в заявлении.
Известия 29 мая в 22:15
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Здоровье

Московские медики направлены в Псковскую и Владимирскую области

Как сообщается на сайте столичного депздрава, для оказания помощи местным специалистам в борьбе с коронавирусом выехали две бригады врачей, сформированные из 13 работников стационаров.
Вести.Ru вчера в 05:04
60
Шоу-бизнес

Тарзан рассказал, что «устроился на работу по специальности»

Аргументы и Факты 29 мая в 05:12
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Общество

229 новых случаев коронавируса выявили за сутки в Иркутской области

Ещё 229 случаев заражения коронавирусной инфекцией выявили за сутки в Иркутской области.
АиФ Иркутск вчера в 22:52
1
Шоу-бизнес

Моргенштерн показал, как выглядел год назад

Рэпер Моргенштерн поделился двумя фотографиями – одна из них была сделана год назад.
Gazeta.SPb вчера в 13:36
20
Шоу-бизнес

Дочь Алферовой показала детское фото с Абдуловым

46-летняя советская и российская актриса театра и кино, телеведущая Ксения Алферова, дочь актрисы Ирины Алфёровой и болгарского дипломата Бойко Гюрова, опубликовала в своем Instagram архивную семейную фотографию с актером Александром Абдуловым, своим приемным отцом.
Московский Комсомолец вчера в 03:27
1
Авто

УАЗ «Профи» получил новую версию

Ульяновский автозавод представил новый маловысотный автомобильный рычажно-гидравлический подъемник на базе УАЗ «Профи».
Автоновости дня 29 мая в 03:22
2
Шоу-бизнес

Антон Криворотов ответил на слухи об эскортном прошлом Барбары Пино

Финала седьмого сезона «Холостяка» на ТНТ ждали сотни тысяч поклонников, и больше всего их волновал вопрос, сумеют ли Антон Криворотов и Барбара Пино сохранить отношения после шоу.
StarHit.ru 29 мая в 04:00
27
Общество

Песков пообещал сбрить бороду перед выходом на работу

РБК вчера в 13:18
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Общество

В России школьные выпускные пройдут 27 июня

Реальное время 29 мая в 11:01
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Здоровье

3 мифа о воде, которые вы могли не знать

Говорят, что в день нужно выпивать не менее двух литров воды. Не считая всех других жидкостей, которые человек выпивает за сутки.
SM News вчера в 23:37
2
Космос

Роскосмос выдвинул новую версию происхождения Луны

Город342 вчера в 03:42
24
Общество

Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве

Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК 29 мая в 01:33
5,7K
Музыка

Фаворитов отмененного конкурса «Евровидение-2020» назвали зрители

Зрители назвали фаворитов конкурса «Евровидение-2020», который был отменен на фоне пандемии коронавируса.
Peterburg2.ru вчера в 07:28
111
Политика

Путин объявил 24 июня нерабочим днем в честь парада Победы

День парада Победы 24 июня объявлен выходным с сохранением за работниками заработной платы - соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.
Газета.Ru 29 мая в 14:42
3,3K
Политика

Госдеп обвинил Россию в незаконной поставке денег в Ливию

Вашингтон, 30 мая 2020, 13:22 — REGNUM Государственный департамент США обвинил Россию в поставке в Ливию контрафактной ливийской валюты на сумму $1,1 млрд.
REGNUM вчера в 06:22
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