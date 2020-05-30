Общество
ИА Красная ВеснаВ Миннесоте из-за беспорядков впервые полностью мобилизуют Нацгвардию
Из-за беспорядков, возникших после удушения полицейским чернокожего жителя Миннеаполиса Джорджа Флойда, впервые за всю свою историю в полном составе будет мобилизована Национальная гвардия Миннесоты.
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с чего всё началось
Глава штата сообщил о поручении, данном командующему гвардией Джону Дженсену, в ходе пресс-конференции, которая транслировалась в эфире канала NBC News.Известиявчера в 11:04
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Губернатор Миннесоты объявил о первой в истории полной мобилизации Нацгвардии штата
Интерфаксвчера в 12:21
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Футбол
Ахмед Муса: «Я плакал из-за холода»
Бывший нападающий ЦСКА Ахмед Муса рассказал о сложностях после переезда в Европу. Также он выступал в Голландии и Англии.
Спорт-Экспресс вчера в 21:54
Политика
Кравчук назвал способ остановить «агрессию» России
Экс-президент Украины Леонид Кравчук в интервью порталу "Гордон" заявил, что остановить "агрессию" России можно только действиями международной коалиции.
Газета.Ru 29 мая в 15:08
Общество
Пилоты рассказали, почему нельзя снимать обувь в полете
Пилоты и бортпроводники рассказали, почему во время полета не стоит снимать обувь, сообщает Express.
РИА Новости вчера в 20:22
Экономика
Минус два триллиона: американский пузырь начинает сдуваться
Впереди банкротства и дефолты В первом квартале операционная прибыль компаний из S & P 500 (фондовый индекс, учитывающий капитализацию 500 крупнейших американских фирм) в годовом выражении сократилась на 661 миллиард — почти на 50 процентов по сравнению с четвертым кварталом.
РИА Новости вчера в 01:00
Космос
SpaceX запустила Crew Dragon с экипажем к МКС
Crew Dragon выгоднее "Союза" Полная стоимость одной миссии Crew Dragon к МКС, включающая затраты на ракету и космический корабль, при условии заказа не менее четырех таких миссий в год оценивается в 160 миллионов долларов, то есть менее 23 миллионов за человека (в случае максимально заполненной кабины).
Lenta.ru вчера в 15:45
Общество
Пригожин отреагировал на отправленную ему гуманитарную помощь
Продюсер Иосиф Пригожин отреагировал на сообщения о том, что ему направили в качестве гуманитарной помощи лапшу «Доширак».
Известия вчера в 21:56
Политика
Путин предложил определить шаги России после открытия границ
Стремление некоторых зарубежных стран, которые зависят от туризма, поскорее отменить ограничения в связи с пандемией коронавируса понятны, отметил российский президент Владимир Путин.
Газета.Ru вчера в 13:08
Общество
Режим самоизоляции в Оренбуржье продлен до 14 июня
Более подробный текст Указа опубликован ниже.
Orenday.ru вчера в 06:24
Политика
Госдеп обвинил Россию в незаконной поставке денег в Ливию
Вашингтон, 30 мая 2020, 13:22 — REGNUM Государственный департамент США обвинил Россию в поставке в Ливию контрафактной ливийской валюты на сумму $1,1 млрд.
REGNUM вчера в 06:22
Общество
В первый класс начнут принимать по новым правилам
Например, в первый класс школы будут принимать детей, которым к моменту начала обучения исполнилось 6,5 года, если они не имеют противопоказаний по состоянию здоровья, и не старше восьми лет.
Вечерняя Москва вчера в 08:02
Кино
Генри Кавилл может вернуться к роли Супермена
Предположительно, актер появится в камео в одном из грядущих супергеройских фильмов DC Universe — например, в "Шазаме 2", "Аквамене 2" или "Черном Адаме" с Дуэйном Джонсоном.InterMedia напоминает: осенью 2018 года стало известно, что Кавилл может оставить роль Супермена.
ИА InterMedia 28 мая в 08:20
Политика
Sohu: Япония осмелела, потому что в спор за Курилы вступили США
Политическая Экспертиза 28 мая в 09:29
Армия и оружие
В Индии опасаются активности китайских военных на спорных территориях
Как сообщает ToDay News Ufa, на границе с Индией продолжает увеличиваться присутствие китайских военных.
ToDay News Ufa 29 мая в 02:57
Шоу-бизнес
Российские артисты подали заявки в ФНС на получение МРОТ
Предприятия, сократившие штат более чем на 10% и не попавшие в список пострадавших, не могут претендовать на субсидии, по этой причине ФНС отказала: ресторанному бизнесу Иосифа Пригожина, хотя сам он заявку не подавал, отказ получил и Тимати, но его музыкальный лейбл "Блэк Стар" успешно проходит проверку на получение выплат сотрудникам, также отказ получил Леонид Агутин и Григорий Лепс.
ZAB.RU вчера в 22:21
Кино
Финальный сезон: в сети появился трейлер новых эпизодов «Атаки титанов»
Токио, 29 мая 2020, 18:30 — REGNUM В сети появился трейлер четвёртого сезона аниме-сериала «Атака титанов».
REGNUM 29 мая в 11:30
Армия и оружие
В Украине заявили о горящем в Чёрном море российском ракетном корабле
Представители Министерства обороны Украины объявили о горящем в Чёрном море российском ракетном корабле Р-60, являющимся кораблём Черноморского флота ВМФ России.
Avia.pro вчера в 12:26
Кино
Как Клинту Иствуду удается сохранять бодрость в 90 лет
Иствуд снялся еще в двух фильмах Серджио Леоне - «На несколько долларов больше» и «Хороший, плохой, злой», они образовали так называемую «долларовую трилогию», которая в конце концов была выпущена в США и быстро сделала суперзвездами как актера, так и режиссера (к которому потом Фонда и Бронсон, отвергшие роль Человека без имени, бросились сниматься уже сами).
Комсомольская правда вчера в 18:02
Общество
Выплачивать пособия на детей до 15 лет начнут с 1 июня
Москва, 29 мая 2020, 16:58 — REGNUM Предоставление единовременной выплаты в 10 тысяч рублей на детей в возрасте от 3 до 15 лет начнётся 1 июня.
REGNUM 29 мая в 09:58
Финансы
Укрепление рубля заставило задуматься о валютной структуре портфелей
С начала года рубль потерял 13% к доллару и 12% к евро.
Ведомости вчера в 05:49
Политика
Трамп решил отложить саммит G7 до сентября
Дональд Трамп Как сообщало ИА REGNUM, ранее американская администрация планировала провести очную встречу стран G7 в конце июня в Вашингтоне.
REGNUM вчера в 20:37
Футбол
Ханс-Дитер Флик: «Бавария» не дала «Фортуне» ни единого шанса
Главный тренер мюнхенской "Баварии" Ханс-Дитер Флик дал комментарий после победы в домашнем матче 29-го тура немецкой Бундеслиги с "Фортуной" из Дюссельдорфа (5:0).
Чемпионат вчера в 17:27
Армия и оружие
В Бундестаге уличили США в распространении лжи о самолетах РФ в Ливии
По словам официального спикера Ливийской национальной армии (ЛНА) Ахмада Мисмари, предъявленные Москве обвинения основаны на слухах, распространением которых занимаются члены террористической группировки «Братья-мусульмане» (запрещена в РФ).
Ридус вчера в 15:40
Армия и оружие
На Украине сообщили об успешном испытании ракет «Нептун»
Глава конструкторского бюро "Луч", входящего в состав концерна "Укроборонпром", Олег Коростелев заявил об успешном испытании крылатых ракет Р-360 комплекса "Нептун".
Российская газета вчера в 21:42
Армия и оружие
Washington Examiner (США): Китай и Россия угрожают экипажам американских самолетов. Почему Пентагон не остановит их? (Washington Examiner)
Россия угрожает самолетам P-8 в небе над Средиземным морем.
ИноСМИ 29 мая в 13:54
Космос
Предложен новый способ борьбы с космическим мусором
Специалисты рассказали, что наиболее эффективным способом борьбы с космическим мусором может стать налог на использование орбиты.
Anonsens 27 мая в 17:19
Происшествия
В городах США вспыхнули беспорядки после смерти афроамериканца
Во многих крупных городах Соединенных Штатов начались беспорядки из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота) после жесткого задержания полицейскими.
РБК вчера в 00:04
Здоровье
СКР проверит, почему алтайским докторам предложили стать уборщиками
Барнаул, 30 мая 2020, 13:30 — REGNUM Алтайскими докторами, которым предложено поработать уборщиками, заинтересовалось следствие.
REGNUM вчера в 06:30
Футбол
Сегодня дортмундская «Боруссия» встретится с аутсайдером Бундеслиги
Хозяева располагаются на последнем месте в чемпионате Германии, и за 28 матчей им удалось набрать всего 19 очков.
ГЛАС.RU вчера в 22:55
Общество
Полиция задержала участников пикета у здания МВД в Москве
Ведомости 29 мая в 08:27
Авто
АвтоВАЗ рассказал о новых выгодах на автомобили Lada
Автоновости дня 29 мая в 03:42