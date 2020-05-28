Происшествия

Lenta.ruLenta.ruГубернатор Миннесоты вызвал Нацгвардию из-за беспорядков

Губернатор Миннесоты Тим Уолз вызвал Национальную гвардию (резерв Армии США) после того, как протестующие в Миннеаполисе разграбили и подожгли магазины. Об этом сообщает New York Times.
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Америка в огне: пожары, погромы, мародерство в Миннеаполисе

Комсомольская правда04:40

CNN: в Миннесоте растет число участников протестов, вызванных смертью афроамериканца

ТАСС00:14

В охваченном протестами Миннеаполисе загорелось двухэтажное здание

Российская газетавчера в 23:26

На похороны убитого полицейскими афроамериканца собрали $1,5 млн

News.ru02:08

В Миннесоте привлекли Нацгвардию к обеспечению безопасности

РИА Новостивчера в 19:41

В Миннесоту для подавления беспорядков ввели Национальную гвардию США

Московский Комсомолецвчера в 19:35

Колумнист Forbes назвал причины беспорядков в Миннеаполисе

Вести.Ruвчера в 17:40
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Путешествия

В Госдуме спрогнозировали сроки открытия пляжей

Глава комитета уточнил, что каждом регионе решение об открытии пляжей и курортных объектов будет приниматься, исходя из эпидемиологической обстановки.
Российская газета 04:01
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Общество

Полиция напомнила о временном запрете на любые акции в Москве

"В связи с распространяющимися в интернете призывами к участию в несанкционированных публичных мероприятиях в центре Москвы ГУМВД России по Москве напоминает, что на территории города введен режим повышенной готовности, во время которого действуют определенные запреты и ограничения", - говорится в релизе.
РИА Новости 04:29
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Политика

Почти 70 пунктов пропуска откроет Украина на границе с ЕС и Молдовой

Украина ночью в пятницу, 29 мая, откроет пункты пропуска на границе с Евросоюзом и Молдовой.
Inc-news.ru вчера в 13:57
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Экономика

Российские банки снижают запасы золота 6-й месяц подряд

Запасы драгметаллов российских банков в пересчете на золото в апреле снизились на 4,6 тонны до 73,4 тонны, с начала года — на 17 тонн.
Вести.Ru вчера в 03:54
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Игры

Epic Games Store бесплатно раздаёт сборник Borderlands

Компания Epic Games начала раздачу Borderlands: The Handsome Collection в Epic Games Store.
News.ru вчера в 12:51
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Космос

Запуск космического корабля Crew Dragon отложили из-за погоды

SpaceX Илона Маска перенесла запуск корабля Crew Dragon с астронавтами на борту из-за плохих погодных условий за 17 минут до старта, сообщило NASA.
Ведомости 27 мая в 16:50
1,4K
Общество

В Красноярском крае продлили режим самоизоляции

Режим ограничений из-за коронавируса продлен в Красноярском крае до 14 июня, сообщается в тексте указа губернатора региона Александра Усса, размещенном на официальном портале правительства.
РИА Новости 04:44
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Экономика

Российская экономика рухнула на 12% за нерабочий апрель

Российская экономика в апреле сократилась на 12%, оценило Минэкономразвития.
Ведомости вчера в 16:52
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Общество

Режим самоизоляции в Подмосковье продлили до 14 июня

Власти Московской области издали постановление о продлении до 14 июня включительно режима самоизоляции в регионе.
Московский Комсомолец вчера в 15:33
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Шоу-бизнес

Муж звезды фильма «Москва слезам не верит» умер от коронавируса

РИА Новости 02:28
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Происшествия

В Марий Эл женщина без маски укусила полицейского

По версии следствия 28 мая 2020 года старший участковый уполномоченный полиции ОП № 9 МО МВД России «Мари-Турекский», находясь при исполнении должностных обязанностей, увидел на рынке п. Параньга женщину, стоящую в очереди без средства индивидуальной защиты – маски.
Волжская правда (г. Волжск) 03:43
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Происшествия

На создателя «Омбудсмена полиции» завели два новых дела

В отношении основателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова возбуждено два новых уголовных дела.
Ведомости 03:46
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Авто

Бренд Lego показал конструктор с гиперкаром Lamborghini Sian

Известный бренд Lego сообщил о выходе уникальной модели суперкара Lamborghini Sian из конструктора.
Faktom вчера в 10:08
Общество

Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве

Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК 01:33
3,1K
Происшествия

Источник: мэра Славгорода в Алтайском крае задержали по подозрению во взяточничестве

Глава города Славгорода в Алтайском крае Сергей Горбунов задержан правоохранительными органами, по предварительным данным, за взятку.
ТАСС 04:12
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Политика

В России осудили слова экс-посла США о водной блокаде Крыма

Предложение экс-посла США в Киеве Джона Хербста организовать водную блокаду Крыма является безграничным цинизмом – пояснил депутат Госдумы Константин Бахарев, представляющий Керченский избирательный округ.
Газета.Ru вчера в 16:57
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Здоровье

Вспышка коронавируса зафиксирована в селе Угдан под Читой

К 29 мая в Забайкальском крае зафиксировано уже 1052 случая заражения коронавирусной инфекцией, из них 18 — летальные.
Чита.Ру вчера в 23:11
7
Единоборства

Майк Тайсон устроил массовую драку на рестлинг-шоу

Бывший чемпион мира в тяжёлом весе Майк Тайсон спровоцировал драку на рестлерском турнире в Джексонвилле.
Metaratings вчера в 02:45
1
Общество

В Тульской области число случаев COVID-19 превысило 3,5 тысячи

Число пациентов с подтвержденным коронавирусом в Тульской области превысило 3,5 тысячи, выздоровели 1564 человека, сообщает областное правительство.
РИА Новости вчера в 04:43
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Шоу-бизнес

В сети появилась совместная фотография сыновей Овечкина

Анастасия Шубская, супруга капитана "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина, опубликовала совместное фото своих сыновей Сергея и Ильи.
Газета.Ru 04:17
Общество

Москва и Сочи заняли последние места в рейтинге восстановления городов

По версии 2ГИС, средний уровень восстановления по всем 60 участвующим в рейтинге городам России составил 66, в том числе по Москве и Сочи на 29 мая — 42, они заняли последние места в списке.
РБК 04:00
Здоровье

В Свердловской области выявили коронавирус ещё у 230 человек

Екатеринбург, 29 мая 2020, 10:53 — REGNUM Новые 230 случаев выявления коронавируса подтвердили в Свердловской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе региона.
REGNUM 03:53
558
Происшествия

На заборе в центре Москвы нашли повешенного мужчину с ранами на животе

В центре Москвы нашли повешенного мужчину. Об этом агентству Москва сообщил источник в правоохранительных органах.
Lenta.ru 02:00
16
Политика

Трамп отправил более 500 бойцов нацгвардии в бунтующий Миннеаполис

Известия 03:01
18
Энергетика

«Газпром» поставил под угрозу «Силу Сибири»

Государственная компания «Газпром» поставила под угрозу исполнение 30-летнего контракта на поставки газа в Китай и весь проект «Сила Сибири».
Lenta.ru 27 мая в 17:40
1,1K
Происшествия

В Подмосковье на свалку выбросили лекарства на 6 миллионов рублей

Российская газета 03:30
40
Хоккей

«Амур» обменял нападающего Плотникова в «Металлург»

Магнитогорск, Челябинская область, 28 мая 2020, 15:28 — REGNUM Хабаровский «Амур» обменял нападающего Сергея Плотникова в магнитогорский «Металлург».
REGNUM вчера в 08:28
Общество

Голосование по Конституции России могут растянуть на несколько дней

Москва, 29 мая 2020, 11:41 — REGNUM В России голосование по поправкам к Конституции могут растянуть на несколько дней, об этом сообщает РБК со ссылкой на рекомендации Роспотребнадзор, а и Центральной избирательной комиссии Отмечается, что голосование могут провести под тентами или навесами возле зданий, где обычно располагаются избирательные участки.
REGNUM 04:41
1,1K
Экономика

В России выросла доля просроченных микрозаймов

На 1 мая объем просроченной задолженности по микрозаймам вырос до 51,3 млрд рублей и достиг 34,3% от всего портфеля.
Российская газета 03:41
330
Общество

Гидрометцентр предупредил о резком похолодании 1 июня

Если в последнюю неделю мая температура в европейской части России держится в районе 20-23 градусов, то с 1 июня она будет колебаться на уровне 10-15 градусов тепла.
BFM.ru 27 мая в 23:33
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