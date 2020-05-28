Происшествия
Lenta.ruГубернатор Миннесоты вызвал Нацгвардию из-за беспорядков
Губернатор Миннесоты Тим Уолз вызвал Национальную гвардию (резерв Армии США) после того, как протестующие в Миннеаполисе разграбили и подожгли магазины. Об этом сообщает New York Times.
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В Миннесоту для подавления беспорядков ввели Национальную гвардию США
Московский Комсомолецвчера в 19:35
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Путешествия
В Госдуме спрогнозировали сроки открытия пляжей
Глава комитета уточнил, что каждом регионе решение об открытии пляжей и курортных объектов будет приниматься, исходя из эпидемиологической обстановки.
Российская газета 04:01
Общество
Полиция напомнила о временном запрете на любые акции в Москве
"В связи с распространяющимися в интернете призывами к участию в несанкционированных публичных мероприятиях в центре Москвы ГУМВД России по Москве напоминает, что на территории города введен режим повышенной готовности, во время которого действуют определенные запреты и ограничения", - говорится в релизе.
РИА Новости 04:29
Политика
Почти 70 пунктов пропуска откроет Украина на границе с ЕС и Молдовой
Украина ночью в пятницу, 29 мая, откроет пункты пропуска на границе с Евросоюзом и Молдовой.
Inc-news.ru вчера в 13:57
Экономика
Российские банки снижают запасы золота 6-й месяц подряд
Запасы драгметаллов российских банков в пересчете на золото в апреле снизились на 4,6 тонны до 73,4 тонны, с начала года — на 17 тонн.
Вести.Ru вчера в 03:54
Игры
Epic Games Store бесплатно раздаёт сборник Borderlands
Компания Epic Games начала раздачу Borderlands: The Handsome Collection в Epic Games Store.
News.ru вчера в 12:51
Космос
Запуск космического корабля Crew Dragon отложили из-за погоды
SpaceX Илона Маска перенесла запуск корабля Crew Dragon с астронавтами на борту из-за плохих погодных условий за 17 минут до старта, сообщило NASA.
Ведомости 27 мая в 16:50
Общество
В Красноярском крае продлили режим самоизоляции
Режим ограничений из-за коронавируса продлен в Красноярском крае до 14 июня, сообщается в тексте указа губернатора региона Александра Усса, размещенном на официальном портале правительства.
РИА Новости 04:44
Экономика
Российская экономика рухнула на 12% за нерабочий апрель
Российская экономика в апреле сократилась на 12%, оценило Минэкономразвития.
Ведомости вчера в 16:52
Общество
Режим самоизоляции в Подмосковье продлили до 14 июня
Власти Московской области издали постановление о продлении до 14 июня включительно режима самоизоляции в регионе.
Московский Комсомолец вчера в 15:33
Происшествия
В Марий Эл женщина без маски укусила полицейского
По версии следствия 28 мая 2020 года старший участковый уполномоченный полиции ОП № 9 МО МВД России «Мари-Турекский», находясь при исполнении должностных обязанностей, увидел на рынке п. Параньга женщину, стоящую в очереди без средства индивидуальной защиты – маски.
Волжская правда (г. Волжск) 03:43
Происшествия
На создателя «Омбудсмена полиции» завели два новых дела
В отношении основателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова возбуждено два новых уголовных дела.
Ведомости 03:46
Авто
Бренд Lego показал конструктор с гиперкаром Lamborghini Sian
Известный бренд Lego сообщил о выходе уникальной модели суперкара Lamborghini Sian из конструктора.
Faktom вчера в 10:08
Общество
Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве
Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК 01:33
Происшествия
Источник: мэра Славгорода в Алтайском крае задержали по подозрению во взяточничестве
Глава города Славгорода в Алтайском крае Сергей Горбунов задержан правоохранительными органами, по предварительным данным, за взятку.
ТАСС 04:12
Политика
В России осудили слова экс-посла США о водной блокаде Крыма
Предложение экс-посла США в Киеве Джона Хербста организовать водную блокаду Крыма является безграничным цинизмом – пояснил депутат Госдумы Константин Бахарев, представляющий Керченский избирательный округ.
Газета.Ru вчера в 16:57
Здоровье
Вспышка коронавируса зафиксирована в селе Угдан под Читой
К 29 мая в Забайкальском крае зафиксировано уже 1052 случая заражения коронавирусной инфекцией, из них 18 — летальные.
Чита.Ру вчера в 23:11
Единоборства
Майк Тайсон устроил массовую драку на рестлинг-шоу
Бывший чемпион мира в тяжёлом весе Майк Тайсон спровоцировал драку на рестлерском турнире в Джексонвилле.
Metaratings вчера в 02:45
Общество
В Тульской области число случаев COVID-19 превысило 3,5 тысячи
Число пациентов с подтвержденным коронавирусом в Тульской области превысило 3,5 тысячи, выздоровели 1564 человека, сообщает областное правительство.
РИА Новости вчера в 04:43
Шоу-бизнес
В сети появилась совместная фотография сыновей Овечкина
Анастасия Шубская, супруга капитана "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина, опубликовала совместное фото своих сыновей Сергея и Ильи.
Газета.Ru 04:17
Общество
Москва и Сочи заняли последние места в рейтинге восстановления городов
По версии 2ГИС, средний уровень восстановления по всем 60 участвующим в рейтинге городам России составил 66, в том числе по Москве и Сочи на 29 мая — 42, они заняли последние места в списке.
РБК 04:00
Здоровье
В Свердловской области выявили коронавирус ещё у 230 человек
Екатеринбург, 29 мая 2020, 10:53 — REGNUM Новые 230 случаев выявления коронавируса подтвердили в Свердловской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе региона.
REGNUM 03:53
Происшествия
На заборе в центре Москвы нашли повешенного мужчину с ранами на животе
В центре Москвы нашли повешенного мужчину. Об этом агентству Москва сообщил источник в правоохранительных органах.
Lenta.ru 02:00
Энергетика
«Газпром» поставил под угрозу «Силу Сибири»
Государственная компания «Газпром» поставила под угрозу исполнение 30-летнего контракта на поставки газа в Китай и весь проект «Сила Сибири».
Lenta.ru 27 мая в 17:40
Происшествия
В Подмосковье на свалку выбросили лекарства на 6 миллионов рублей
Российская газета 03:30
Хоккей
«Амур» обменял нападающего Плотникова в «Металлург»
Магнитогорск, Челябинская область, 28 мая 2020, 15:28 — REGNUM Хабаровский «Амур» обменял нападающего Сергея Плотникова в магнитогорский «Металлург».
REGNUM вчера в 08:28
Общество
Голосование по Конституции России могут растянуть на несколько дней
Москва, 29 мая 2020, 11:41 — REGNUM В России голосование по поправкам к Конституции могут растянуть на несколько дней, об этом сообщает РБК со ссылкой на рекомендации Роспотребнадзор, а и Центральной избирательной комиссии Отмечается, что голосование могут провести под тентами или навесами возле зданий, где обычно располагаются избирательные участки.
REGNUM 04:41
Экономика
В России выросла доля просроченных микрозаймов
На 1 мая объем просроченной задолженности по микрозаймам вырос до 51,3 млрд рублей и достиг 34,3% от всего портфеля.
Российская газета 03:41
Общество
Гидрометцентр предупредил о резком похолодании 1 июня
Если в последнюю неделю мая температура в европейской части России держится в районе 20-23 градусов, то с 1 июня она будет колебаться на уровне 10-15 градусов тепла.
BFM.ru 27 мая в 23:33