Происшествия
RT на русскомВ Миннеаполисе ввели режим ЧС из-за беспорядков
Мэр американского города Миннеаполис, расположенного в штате Миннесота, Джейкоб Фрей ввёл в городе режим чрезвычайной ситуации на фоне беспорядков, начавшихся после смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Об этом сообщает Star Tribune со ссылкой на указ.
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Транспорт
В Петербурге льготные проездные снова начнут действовать с 1 июня
В Петербурге с наступлением лета возобновится действие льготных проездных билетов для всех категорий обучающихся, пенсионеров, а также лиц, достигших возраста 60 (для мужчин) и 55 (для женщин) лет, сообщает пресс-служба Смольного.
DP.RU вчера в 11:59
Игры
В Far Cry 5 пройдут бесплатные выходные на РС
Srnsk 27 мая в 14:32
Происшествия
В Новосибирской области за сутки выявили 103 новых случая коронавируса
В Новосибирской области за сутки установлен новый рекорд по количеству заражённых коронавирусом – их уже 103 человека, об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с вирусной инфекцией в регионе.
АиФ Новосибирск 01:13
Здоровье
Рассказала о своем лечении в московской больнице японская журналистка
Журналистка из Японии Асука Токуяма рассказала в беседе с JB Press, как она оказалась в московской больнице с подозрением на наличие коронавирусной инфекции в организме.
Live24 вчера в 12:01
Гаджеты
Xiaomi представила в России новые смартфоны и телевизоры
Компания Xiaomi показала для российского рынка несколько новых устройств, включая флагманский смартфон Mi 10, "умные" телевизоры Mi TV и смарт-браслет Mi Smart Band 4 с NFC-чипом.
Вести.Ru вчера в 14:50
Общество
Сегодня после заседания оперативного штаба станет известно, будет ли продлен режим самоизоляции в Свердловской области
Портал Е1 задал мэру Александру Высокинскому вопрос о возможном открытии в городе ресторанов, ТЦ и кафе.
Эхо Москвы в Екатеринбурге 01:45
Наука
Создан универсальный полимер, который можно перерабатывать бесконечно
Rusargument 27 мая в 20:05
Общество
Власти Москвы опубликовали карту с графиком прогулок
Власти Москвы опубликовали интерактивную карту с графиком прогулок. В работе карты пока наблюдаются сбои.
Коммерсантъ вчера в 10:56
Общество
Три журналиста задержаны за пикеты в поддержку Ильи Азара
Ведомости вчера в 09:04
Политика
Боррель сожалеет из-за решения США по санкциям против Ирана
Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель сожалеет в связи с решением США прекратить действие исключений из санкций для атомной программы Ирана в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД).
РИА Новости вчера в 11:36
Здоровье
В Северодвинске ужесточат меры по борьбе с коронавирусом
На заседании, которое проходило сегодня в областном правительстве, обсудили меры борьбы с коронавирусной инфекцией в Северодвинске, а также выявили ошибки некоторых структур.
Двина Сегодня вчера в 06:30
Наука
В древнерусских крестах-энколпионах не нашли костных останков
Российские ученые, вопреки ожиданиям, не нашли костных останков внутри древнерусских крестов-энколпионов домонгольской эпохи.
ТАСС Наука вчера в 05:25
Наука
Уровень сознания пациентов определили по ЭЭГ при восприятии речи
Ученые из Китая и Франции под руководством Липин Вана (Liping Wang) из Китайской академии наук искали корреляцию между активностью на ЭЭГ, которая возникает при восприятии речи на уровне отдельных слов, фраз или целых предложений, и уровнем сознания.
N+1 27 мая в 05:29
Кино
Режиссер «Грани будущего» снимет Тома Круза в космосе
ИА InterMedia 27 мая в 05:14
Игры
Анонсирована новая игра по «Звездным войнам»
CyberSport.ru вчера в 23:35
Игры
Мистический шутер Industria обещает затронуть «глубокие темы»
Игромания.ру вчера в 10:51
Хоккей
Овечкин и Пастрняк выиграли «Морис Ришар Трофи»
НХЛ официально вручила Морис Ришар Трофи форварду Вашингтона Александру Овечкину и нападающему Бостона Давиду Пастрняку.
Советский спорт 01:47
Здоровье
В Алтайском крае выявлено 75 новых случаев коронавируса
По состоянию на 29 мая в Алтайском крае лабораторно подтверждены новые 75 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Аргументы и Факты - Алтай 01:00
Происшествия
В реке в Псковской области нашли тело 15-летней девочки
В СУ СК по Псковской области заявили, что водолазы обнаружили тело 15-летней девочки в реке Утрое в Островском районе.
RT на русском вчера в 20:36
Общество
В Петербурге и Ленобласти смягчат ограничительные меры с 1 июня
Власти ослабят ограничительные меры с 1 июня в Петербурге и Ленинградской области. Об этом говорится на сайте администрации города.
ФАН вчера в 11:46
Происшествия
Беспорядки в Миннеаполисе: протестующие сожгли полицейский участок
Протестующие в американском Миннеаполисе сожгли полицейский участок, правоохранителей эвакуировали с крыши на вертолете, передает Fox News.
МИР 24 01:50
Финансы
Обыкновенные акции Сбербанка имеют неплохие шансы на рост в район 215 рублей - ИК «Велес Капитал»
Обыкновенные акции Сбербанка, с технической точки зрения, поднялись к максимумам с апреля и вновь проверяют на прочность сопротивление 202 рубля, отмечает аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова.
Финмаркет вчера в 09:50
Игры
Arkane начала раздачу игры Arx Fatalis в честь двадцатилетия студии
CyberSport.ru вчера в 23:06
Гаджеты
Одноплатный ПК Raspberry Pi 4 получил версию с 8 ГБ ОЗУ
Сегодня стало известно о доступности версии с 8 ГБ оперативной памяти, которая обойдется в 75 долларов.
Megaobzor.com вчера в 07:33
Гаджеты
AMD переносит Zen 3 на 2021 год
Новые слухи опровергают эту информацию и указывают, что Ryzen 4000 выйдет в 2021 году, и они уже будут на техпроцессе 5 нм.
Astera вчера в 10:22
Футбол
У четырех футболистов «Локомотива» диагностирован коронавирус
Полузащитник московского "Локомотива" и сборной России по футболу Дмитрий Баринов сдал положительный тест на коронавирус.
Вести.Ru вчера в 06:21
Космос
Астрономы изучили облака на экзопланетах
Группа астрономов из США, Канады и Великобритании опубликовала исследование в журнале Nature Astronomy, в котором рассказала, какие облака могут быть на планетах-гигантах Солнечной системы, а также на экзопланетах.
Ридус 27 мая в 07:28
Биатлон
Союз биатлонистов утвердил тренерский состав сборной России
Правление Союза биатлонистов России провело заседание, на котором был принят ряд решений по вопросам нового тренерского штаба сборных команд, места и даты проведения внеочередной отчетно-выборной конференции, 27 мая передает пресс-служба Союза биатлонистов России.
ИА Красная Весна 27 мая в 15:34
Происшествия
Против псевдоомбудсмена полиции возбудили два новых уголовных дела
В отношении основателя паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова возбуждены два новых уголовных дела — за вымогательство и за распространение поронографии.
Известия вчера в 18:50
Политика
Почти 70 пунктов пропуска откроет Украина на границе с ЕС и Молдовой
Украина ночью в пятницу, 29 мая, откроет пункты пропуска на границе с Евросоюзом и Молдовой.
Inc-news.ru вчера в 13:57