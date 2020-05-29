Происшествия

RT на русскомRT на русскомВ Миннеаполисе ввели режим ЧС из-за беспорядков

Мэр американского города Миннеаполис, расположенного в штате Миннесота, Джейкоб Фрей ввёл в городе режим чрезвычайной ситуации на фоне беспорядков, начавшихся после смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Об этом сообщает Star Tribune со ссылкой на указ.
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Власти Миннеаполиса ввели режим ЧС из-за беспорядков

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Власти Москвы опубликовали интерактивную карту с графиком прогулок. В работе карты пока наблюдаются сбои.
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Три журналиста задержаны за пикеты в поддержку Ильи Азара

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Боррель сожалеет из-за решения США по санкциям против Ирана

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В древнерусских крестах-энколпионах не нашли костных останков

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В Алтайском крае выявлено 75 новых случаев коронавируса

По состоянию на 29 мая в Алтайском крае лабораторно подтверждены новые 75 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
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Происшествия

В реке в Псковской области нашли тело 15-летней девочки

В СУ СК по Псковской области заявили, что водолазы обнаружили тело 15-летней девочки в реке Утрое в Островском районе.
RT на русском вчера в 20:36
Общество

В Петербурге и Ленобласти смягчат ограничительные меры с 1 июня

Власти ослабят ограничительные меры с 1 июня в Петербурге и Ленинградской области. Об этом говорится на сайте администрации города.
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Беспорядки в Миннеаполисе: протестующие сожгли полицейский участок

Протестующие в американском Миннеаполисе сожгли полицейский участок, правоохранителей эвакуировали с крыши на вертолете, передает Fox News.
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Обыкновенные акции Сбербанка имеют неплохие шансы на рост в район 215 рублей - ИК «Велес Капитал»

Обыкновенные акции Сбербанка, с технической точки зрения, поднялись к максимумам с апреля и вновь проверяют на прочность сопротивление 202 рубля, отмечает аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова.
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Одноплатный ПК Raspberry Pi 4 получил версию с 8 ГБ ОЗУ

Сегодня стало известно о доступности версии с 8 ГБ оперативной памяти, которая обойдется в 75 долларов.
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AMD переносит Zen 3 на 2021 год

Новые слухи опровергают эту информацию и указывают, что Ryzen 4000 выйдет в 2021 году, и они уже будут на техпроцессе 5 нм.
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У четырех футболистов «Локомотива» диагностирован коронавирус

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Астрономы изучили облака на экзопланетах

Группа астрономов из США, Канады и Великобритании опубликовала исследование в журнале Nature Astronomy, в котором рассказала, какие облака могут быть на планетах-гигантах Солнечной системы, а также на экзопланетах.
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Союз биатлонистов утвердил тренерский состав сборной России

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Против псевдоомбудсмена полиции возбудили два новых уголовных дела

В отношении основателя паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова возбуждены два новых уголовных дела — за вымогательство и за распространение поронографии.
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Почти 70 пунктов пропуска откроет Украина на границе с ЕС и Молдовой

Украина ночью в пятницу, 29 мая, откроет пункты пропуска на границе с Евросоюзом и Молдовой.
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