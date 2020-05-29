Происшествия

ТАССТАССВ Миннесоте из-за беспорядков задействовали Национальную гвардию США

Губернатор штата Миннесота Тим Уолз привлек бойцов Национальной гвардии США к поддержанию порядка из-за вызванных смертью афроамериканца массовых протестов, во время которых произошли столкновения с полицией. Соответствующий указ опубликован в четверг на сайте Уолза.
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