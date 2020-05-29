Происшествия
ТАССВ Миннесоте из-за беспорядков задействовали Национальную гвардию США
Губернатор штата Миннесота Тим Уолз привлек бойцов Национальной гвардии США к поддержанию порядка из-за вызванных смертью афроамериканца массовых протестов, во время которых произошли столкновения с полицией. Соответствующий указ опубликован в четверг на сайте Уолза.
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Технологии
Флешки для защиты от 5G начали продавать в Британии
ГЛАС.RU вчера в 13:15
Политика
Трамп подписал указ о регулировании работы соцсетей
Президент США Дональд Трамп подписал указ о регулировании работы соцсетей, пишет Reuters со ссылкой на Белый дом, который пока не опубликовал полный текст указа.
Ведомости вчера в 17:00
Игры
Epic Games Store бесплатно раздаёт сборник Borderlands
Компания Epic Games начала раздачу Borderlands: The Handsome Collection в Epic Games Store.
News.ru вчера в 12:51
Общество
Хидео Кодзима: Death Stranding окупилась и приносит прибыль
Хидео Кодзима косвенно опроверг слухи о финансовом провале Death Stranding, подтвердив, что игра окупилась и стала прибыльной.
Игромания.ру 09:12
Энергетика
Минэнерго Белоруссии заявило об отсутствии долга перед «Газпромом»
Белоруссия не имеет задолженности за поставки российского газа, заявило Министерство энергетики республики.
Коммерсантъ 11:16
Общество
В Тульской области с 1 июня снимут ряд ограничений
В Тульской области с 1 июня разрешено открытие летних кафе с открытой верандой, а также магазинов и торговых центров площадью до 400 кв. м. Как сообщает региональное правительство, соответствующие изменения в указ "О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области" внёс губернатор региона Алексей Дюмин.
RT на русском 10:18
Футбол
Финал Лиги чемпионов могут перенести из Стамбула в Германию
Все матчи состоятся в Германии, где сейчас эпидемиологическая обстановка лучше и уже возобновили сезон в Бундеслиге.
Vprognoze.ru 06:40
Общество
Журналистов «Эха Москвы» отпустили из полиции
РБК вчера в 13:59
Происшествия
На Алтае полиция задержала мэра Славгорода
Российская газета 06:04
Футбол
Тренер «Лестера» Роджерс сообщил, что переболел коронавирусом
Главный тренер английского футбольного клуба "Лестер" Брендан Роджерс сообщил, что был инфицирован коронавирусом.
РИА Новости 10:14
Общество
В Волгоградской области продлили режим самоизоляции
"До 16 июня включительно продлен режим самоизоляции на территории Волгоградской области — решение принято региональным оперативным штабом, заседание которого провел губернатор Андрей Бочаров", - говорится в сообщении ведомства.
РИА Новости 09:45
Политика
Россия планирует расширить свои базы в Сирии
У России в Сирии есть две базы — авиационная Хмеймим в районе Латакии и морская в Тартусе.
Коммерсантъ 09:20
Общество
Свердловская область переходит на новую статистику по коронавирусу
Свердловская область начала переходить на новую методику подсчета заболеваемости коронавирусом, при которой бессимптомные носители не включаются в число заболевших.
Политсовет 05:43
Политика
Германия пригрозила России санкциями за хакерскую атаку на Бундестаг
Германия в связи с делом о хакерской атаке на Бундестаг вводит санкционный режим, который подразумевает заморозку счетов и ограничения на въезд в Евросоюз, сообщила представитель МИД ФРГ Мария Адебар.
Коммерсантъ 07:40
Технологии
Вышло крупное обновление Windows 10
Компания Microsoft выпустила Windows 10 May 2020 Update — очередное обновление своей операционной системы.
Вести.Ru 27 мая в 14:40
Происшествия
Нижегородский суд арестовал бывшую главу города Елизавету Солонченко
Бывшая глава Нижнего Новгорода Елизавета Солонченко заочно арестована решением Московского районного суда Нижнего Новгорода.
Российская газета 10:11
Общество
Роспотребнадзор разработал рекомендации по открытию храмов
Посещать храмы вне богослужений прихожане смогут, если показатели заболеваемости стабилизируются, а уровень охвата населения тестированием на COVID-19 будет не менее 70 на 100 тысяч населения.
Российская газета 06:52
Общество
В Подмосковье с 3 июня могут возобновить работу парикмахерские
Парикмахерские могут возобновить работу в Подмосковье с 3 июня, но с соблюдением всех санитарных правил, а также специальных стандартов, разработанных правительством региона, сообщил глава Московской области Андрей Воробьев.
РИА Новости 10:15
Здоровье
В Нижегородской области с 1 июня откроются стоматологии
Некоторые виды плановой медицинской помощи в Нижегородской области станут доступны с 1 июня 2020 года, сообщил губернатор Глеб Никитин на своей странице в социальной сети.
АиФ Нижний Новгород 08:19
Космос
В США перенесли запуск космического корабля Crew Dragon
Запуск в США первого с 2011 года пилотируемого космического корабля Crew Dragon перенесли из-за неблагоприятных погодных условий, говорится в Twitter компании SpaceX.
Rambler News Service вчера в 00:38
Авто
Бренд Datsun уйдёт с российского рынка
Руководство компании Nissan рассказало о снижении количества представленных брендов, в том числе об уходе Datsun с российского рынка, сообщает Autonews.ru.
ИжевскИнфо.РУ вчера в 07:55
Кино
Фильм «Джон Уик» переименовали из-за Киану Ривза
Evo-rus.com 07:10
Общество
В Курской области начинают снимать ограничения
Если появится такая возможность, в дальнейшем продолжу ослабление ограничений.
ТРК Сейм (Курск) 09:05
Политика
Венгры станут национальным достоянием Украины
В предварительной версии документа говорится о признании венгров на Украине и украинцев в Венгрии национальным достоянием обеих стран.
Lenta.ru 10:31
Кино
Квентин Тарантино назвал лучший фильм десятилетия
Лучшим фильмом последнего десятилетия Квентин Тарантино назвал ленту Дэвида Финчера «Социальная сеть», сообщает ToDay News Ufa.
ToDay News Ufa 09:34
Общество
В России могут разработать приложение для мигрантов
В случае, если приезжий откажется от загрузки приложения, это негативно отразится на его рейтинге социального доверия.
Ferra 01:10