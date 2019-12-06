Происшествия

РБКРБКВ Миннесоте разбился военный вертолет «Черный ястреб»

В американском штате Миннесота разбился вертолет Национальной гвардии США UH-60 Black Hawk («Черный ястреб»), сообщает ABC News. На его борту находились три человека. Указывается, что в четверг днем вертолет пропал с радаров в районе озера Перл.
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В Миннесоте упал вертолет Национальной гвардии США

ТАССвчера в 21:21

В Миннесоте три солдата нацгвардии США погибли при падении вертолета

РИА Новостивчера в 22:29

В Миннесоте разбился военный вертолет «Черный ястреб»

РБКвчера в 18:26

Трое военных США погибли при падении вертолёта в Миннесоте

RT на русскомвчера в 21:15

Вертолет Нацгвардии США потерпел крушение в штате Миннесота

Интерфаксвчера в 18:08

Вертолёт нацгвардии США разбился в Миннесоте — видео

Life.ruвчера в 17:57

Пропавший с радаров вертолет Нацгвардии США упал под Сент-Клаудом

Российская газетавчера в 18:45
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Происшествия

Минобороны расформирует часть, где служил рядовой Шамсутдинов

РБК 04 декабря в 05:31
Общество

ГИБДД изменит теоретическую часть экзамена на права

В ГИБДД считают, что кандидату в водители в первую очередь необходим навык безопасного управления автомобилем, поэтому в экзамен включат новые вопросы на эту тему.
РИА Новости вчера в 07:33
Космос

Огневые испытания двигателей «ЭкзоМарс» пройдут в Королёве

REGNUM 00:56
Происшествия

Экс-главу Щелковского района поймали на взятке

Вести.Ru 02:18
Происшествия

Задержан лидер банды, убившей главу Центра «Э» Ингушетии

REGNUM 05:18
Футбол

Габулов покинул пост президента «Алании»

Бывший голкипер сборной России Владимир Габулов завершил работу на посту президента Алании, сообщает официальный сайт телеканала 360.
Советский спорт 03:00
Общество

В Госдуме оценили идею создать общую систему оплаты труда учителей

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов в разговоре с RT призвал "крайне внимательно" отнестись к вопросу создания общей для всей страны системы оплаты труда учителей, подчеркнув, что сегодня наблюдается существенный разрыв между заработными платами среди регионов.
РИА Новости 04:25
Происшествия

Полиция Британии разбирается в гибели российского миллиардера в ДТП

В Великобритании полиция продолжает выяснять обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погиб российский предприниматель и миллиардер Дмитрий Обретецкий.
REGNUM 01:04
Политика

В Кремле не комментируют идею о «муниципальной страже» в Донбассе

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения СМИ о якобы предложении президента Украины Владимира Зеленского создать на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса "муниципальную стражу" из представителей Украины, ОБСЕ и самопровозглашенных республик.
РИА Новости 04:55
Происшествия

У зампрокурора Свердловской области идут обыски

Накануне вечером, 5 декабря, к заместителю прокурора Свердловской области Дмитрию Чуличкову с обыском пришли следователи из четвертого следственного управления ГУ СКР.
КП - Екатеринбург вчера в 22:00
Политика

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Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что поручила председателям комитетов подготовить обвинения для процедуры импичмента президента США Дональда Трампа.
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Экс-глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков хотел получить доступ к современной базе данных при помощи подкупа нынешнего главы лаборатории Елены Мочаловой.
Газета.Ru вчера в 11:49
Общество

Егора Жукова приговорили к условному сроку за призывы к экстремизму

РИА Новости 02:56
Космос

«Союз» с грузовым кораблем «Прогресс МС-13» стартовал с Байконура

Ракета-носитель "Союз-2.1а" с грузовым космическим кораблем "Прогресс МС-13" стартовала с Байконура. "Роскосмос" ведет трансляцию запуска.
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Болгария сознательно затягивает реализацию "Турецкого потока" на своей территории, видимо, под давлением со стороны, заявил Владимир Путин.
РИА Новости 04 декабря в 10:25
Происшествия

В Челябинске маршрутка врезалась в остановку

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Александр до последнего не признавался в новой связи, заявляя, что их с Милославской связывает только дружба.
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Самозанятые пенсионеры получат прибавку к пенсии

Самозанятые пенсионеры получат прибавку к пенсии.
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"За 2019 год водитель привлекался к административной ответственности 105 раз, из них 104 - за превышение установленной скорости", - говорится в сообщении.
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Сергей Собянин предложил внедрить новый стандарт онкологической помощи

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Общество

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Житель Краснодарского края задержан по подозрению в убийстве жены и тещи, а также ранении дочери.
Росбалт вчера в 13:39
Армия и оружие

Неизвестные напали на американскую военную базу в Сирии

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