Происшествия

КоммерсантъКоммерсантъВ Миннесоте разбился вертолет Нацгвардии США

В Миннесоте потерпел крушение вертолет национальной гвардии UH-60 Black Hawk. На его борту было три человека, все они погибли, сообщает ABC News. Вертолет выполнял испытательный полет, он исчез с радаров через девять минут после взлета.
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В Миннесоте упал вертолет Национальной гвардии США

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RT на русскомвчера в 21:15
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