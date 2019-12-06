Происшествия
КоммерсантъВ Миннесоте разбился вертолет Нацгвардии США
В Миннесоте потерпел крушение вертолет национальной гвардии UH-60 Black Hawk. На его борту было три человека, все они погибли, сообщает ABC News. Вертолет выполнял испытательный полет, он исчез с радаров через девять минут после взлета.
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Экономика
Украина взыскала с «Газпрома» два миллиарда долларов
«Нафтогаз» сумел взыскать с «Газпрома» около 2,1 миллиарда долларов, или 45 процентов всей компенсации, присужденной Стокгольмским арбитражем.
Общество
В Сбербанке назвали популярные схемы кражи денег с карт
По данным Сбербанка, злоумышленники, представившись сотрудниками службы безопасности, сообщают, что банк якобы выявил подозрительную операцию с картой, а затем просят назвать ее полные данные, код безопасности на оборотной стороне карты и код из SMS.
Происшествия
Фигурант «московского дела» Никита Чирцов получил год колонии
Фигурант «московского дела» Никита Чирцов получил один год колонии за применение насилия в отношении представителя власти, передает «Медиазона».
Происшествия
Банк «Восточный» подал иск на 2,5 млрд рублей по делу Baring Vostok
Банк «Восточный», признанный потерпевшим по делу о мошенничестве против сотрудников фонда Baring Vostok и основателя компании Майкла Калви, подал гражданский иск о возмещении ущерба, сообщает «Интерфакс».
Политика
Пранкер Лексус рассказал о телефонном звонке Зеленскому
Авто
Обновленный Hyundai Solaris появится в России
Как стало известно, продажи обновленной версии автомобиля Hyundai Solaris на российском рынке начнутся через несколько месяцев.
Шоу-бизнес
Влад Топалов трогательно поздравил сына с первым днем рождения
Заметим, в ожидании сына Регина Тодоренко и Влад Топалов на протяжении долгого времени скрывали грядущее пополнение.
Происшествия
В Москве задержали женщину, подозреваемую в избиении двухлетней дочери
Полицейские Тушинского района Москвы задержали женщину, подозреваемую в жестоком избиении двухлетней дочери, сообщает в пятницу пресс-служба столичного главка МВД.
Экономика
РФ в 2019 году собрала 120 млн тонн зерна
Хоккей
Овечкин починил шлем паяльной лампой во время матча НХЛ
Нападающий хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин починил шлем паяльной лампой во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Энергетика
Новак спрогнозировал стабильные цены на топливо в России
Министр энергетики России Александр Новак заявил, что к октябрю 2019 года топливный рынок страны стабилизировался, а рост цен на топливо гораздо ниже темпов инфляции - 2,7% с начала года против 3,7-4%.
Общество
Пять продуктов, которые никогда не надо есть на пустой желудок
От чего утром лучше отказаться, чтобы не навредить здоровью, пишет Focus.de.На пустой желудок лучше не есть изделия из дрожжевого теста — булочки, круассаны и так далее.
Культура
Жительница Татарстана стала «Волонтером года»
Политика
Китай ввел ограничения в отношении американских дипломатов
Китай зеркально ответил на введенные ранее США ограничения в отношении работающих в стране дипломатов из Поднебесной.
Наука
Сухожилия и клапаны сердца оказались пьезоэлектриками
Успешная регистрация наблюдалась для сухожилий, стенок аорты и клапанов сердца.
Спорт
Российская гимнастка получила переломы позвонков после падения
Российская воздушная гимнастка Евгения Асонова получила тяжелые травмы после падения с высоты 7-8 метров, передает "Чемпионат.com".
Спорт
Эксперт раскрыл причины удаления данных из базы Московской лаборатории
Ректор МГЮА Виктор Блажеев рассказал о причинах удаления данных из базы Московской лаборатории. Об этом он заявил в интервью ТАCC.
Волейбол
«Зенит» одержал вторую победу на клубном чемпионате мира по волейболу
Политика
США расширили санкции против России
Минфин США ввел санкции против 17 граждан России и семи российских компаний за киберпреступления.
Происшествия
В Зеленограде водитель сбил на переходе женщину с двумя детьми
Водитель Lada сбил троих человек на пешеходном переходе в Зеленограде, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе столичного управления ГИБДД.
Общество
ФСБ осталась без новых пограничных застав из-за кражи сотен миллионов рублей
Исходя из расчета, что строительство одной заставы обходится примерно в 300 миллионов рублей, то действия Сулина и неустановленных лиц могли привести к тому, что пограничники остались без двух новых объектов, отметил источник издания.
Авто
Компания Acura представила рестомод Super Handling SLX
На мероприятии RADwood, посвящённом автомобильной культуре 1980-1990 годов, компания Acura показала рестомод Super Handling SLX.
Кино
Актер, сыгравший Аладдина, заявил, что стал заложником одной роли
Канадский актер Мена Массуд, который сыграл Аладдина в одноименном фильме Гая Ричи, рассказал, что после выхода картины, не получил ни одного приглашения на пробы, сообщает Daily Mail.
Хоккей
Наставник «Монреаля» требует дисквалифицировать Задорова
Главный тренер "Монреаля" Клод Жюльен потребовал дисквалифицировать российского защитника "Колорадо" Никиту Задорова после матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), передает The Score.
Гаджеты
Nokia представила смартфон Nokia 2.3 на чистом Android
Компания HMD Global провела презентацию смартфона Nokia 2.3, который создавали в рамках программы Android One.
Авто
Volkswagen анонсировал новый купе-кроссовер Volkswagen Nivus
Общество
Le Monde сообщила о базировании «шпионов ГРУ» в Альпах
Порядка 15 "офицеров ГРУ" (ныне Главное управление Генштаба) в течение нескольких лет использовали французские Альпы как опорную базу, утверждает французское издание Le Monde со ссылкой на источники.