Происшествия
КоммерсантъВ Миннесоте разбился вертолет Нацгвардии США
В Миннесоте потерпел крушение вертолет национальной гвардии UH-60 Black Hawk. На его борту были три человека, все они погибли, сообщает ABC News. Вертолет выполнял испытательный полет, он исчез с радаров через девять минут после взлета.
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Технологии
Диета для поджелудочной железы
Если поджелудочная железа воспаляется (панкреатит), ей становится все труднее расщеплять жир, и она не может справиться с большим объемом поступающей пищи.
Общество
В США умер бежавший из СССР экс-майор КГБ
Бежавший из СССР при помощи американских спецслужб экс-майор КГБ Виктор Шеймов умер в США в возрасте 73 лет, пишет Washington Post.
Энергетика
Новак рассказал о цене на топливо в России
Демпфирующий механизм позволил стабилизировать топливный рынок РФ, а рост цен на топливо значительно ниже темпов инфляции - 2,7% с начала года против 3,7-4% в октябре 2019 года.
Армия и оружие
Курдских радикалов атаковали на окраине города Дибан в Сирии
Неизвестные вооруженные лица атаковали блокпост курдских боевиков, расположенный на окраине города Дибан на востоке провинции Дейр-эз-Зор.
Экономика
Киев заявил о взыскании с «Газпрома» 2 миллиардов долларов
Коболев подчеркнул, что если "Газпром" оставшуюся сумму не вернет, то украинская компания получит разрешения местных судов на продажу его активов.
Технологии
Потанин заявил о тестировании торговли металлами через криптоплатформу
Миллиардер и совладелец «Норникеля» Владимир Потанин в интервью Bloomberg сообщил, что его компания начала тестирование цифровой платформы для торговли металлическими токенами.
Армия и оружие
В Турции испытали российские С-400
Шоу-бизнес
Сябитова показала взаимоотношения с Гузеевой за кадром
Известная телеведущая и сваха Роза Сябитова выложила на своей странице в соцсети небольшую нарезку кадров передачи, которое ведет вместе с Ларисой Гузеевой.
Космос
На орбите белого карлика впервые открыта планета-гигант
Специалисты, предсаляющие Европейскую южную обсерваторию, впервые обнаружили на орбите белого карлика планету, напоминающую Нептун.
Общество
С 2020 года налог для самозанятых введут еще в 19 регионах
Государственная дума окончательно одобрила закон о введении налогового режима для самозанятых еще в 19 регионах страны.
Наука
Студент из Швейцарии разгадал столетнюю задачу по физике
Судент, обучающийся в Федеральной политехнической школе Швейцарского города Лозанны, Васим Дауади сумел разгадать задачу с физическими свойствами пузырьков воздуха в воде.
Здоровье
Новый медицинский центр появится в Рубцовске в 2020 году
Инвазивный медицинский центр появится в Рубцовске в 2020 году.
Здоровье
Медико-социальная экспертиза: новые правила установления инвалидности
Принятию приказа предшествовала большая научная работа и проведение в 2017 году пилотного проекта в Главных бюро медико-социальной экспертизы Воронежской и Смоленской областей по отработке новых подходов к установлению инвалидности детям.
Технологии
Huawei полностью заменила американские компоненты в смартфонах
До введения американских санкций компания использовала компоненты Qorvo, Skywork и Broadcom, теперь же их заменили на китайские Hisense и японские Murata.
Технологии
Роскачество назвало лучшие приложения для заказа такси
Специалисты Роскачества исследовали 40 различных приложений для вызова такси.
Спорт
Эксперты: Родченков из США изменял данные московской лаборатории
Бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков, эмигрировавший в США, вместе с коллегами вносил изменения в систему управления данными лаборатории (LIMS), находясь в Калифорнии.
Экономика
Пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года
Средний же размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в следующем году составит 16,4 тысячи рублей.
Политика
Песков заявил, что не интересуется результатами расследований ФБК
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не проявляет интереса к расследованиям Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального и не знакомится с их результатами.
Политика
США ввели новые санкции в отношении России
США ввели санкции против российских компаний и физических лиц, которые, как утверждают власти, были связаны с киберпреступлениями.
Происшествия
В Перми почтили память погибших 10 лет назад в клубе «Хромая лошадь»
Память погибших во время пожара в ночном клубе «Хромая лошадь» почтили в Перми 5 декабря, в 10-летнюю годовщину трагедии, сообщили в пресс-службе городской администрации.
Происшествия
Раскрыты детали расследования убийства Михаила Круга
Следствие осложнялось еще и тем, что местные жители, уважавшие Круга, считали честью поучаствовать в расследовании и давали ложные показания.
Шоу-бизнес
Джастин Тимберлейк извинился перед Джессикой Бил
На прошлой неделе Джастин Тимберлейк немного перебрал на вечеринке после тяжелого съемочного дня.
Спорт
В Сети появилось видео с выступлением сорвавшейся в Риге гимнастки
РЕН ТВ опубликовал видеозапись выступления воздушной гимнастки из Москвы, которая получила тяжелые травмы во время международного турнира в Риге.
Происшествия
В Петербурге два человека пострадали в ДТП с участием 13 автомобилей
Два человека получили травмы средней степени тяжести в ДТП с участием 13 автомобилей на Выборгском шоссе в Петербурге, сообщает пресс-служба УГИБДД по городу и области.
Происшествия
В США четыре человека погибли в перестрелке после ограбления магазина
Четыре человека были убиты на юге американского штата Флорида после попытки ограбления ювелирного магазина и захвата заложника.
Политика
Оператор «Северного потока -2» активизировал укладку труб
Компания Nord Stream 2 AG, оператор проекта строительства газопровода "Северный поток - 2", активизировала укладку труб.
Общество
Обвиняемый Егор Жуков выступил с последним словом
Экономика
В Петербурге цены на вторичное жилье достигли исторического максимума
В Петербурге цена на квадратный метр на рынке вторичного жилья достигла исторического максимума, составив 124,6 тысяч рублей.