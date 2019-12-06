Происшествия

КоммерсантъКоммерсантъВ Миннесоте разбился вертолет Нацгвардии США

В Миннесоте потерпел крушение вертолет национальной гвардии UH-60 Black Hawk. На его борту были три человека, все они погибли, сообщает ABC News. Вертолет выполнял испытательный полет, он исчез с радаров через девять минут после взлета.
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В Миннесоте упал вертолет Национальной гвардии США

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Трое военных США погибли при падении вертолёта в Миннесоте

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Нацгвардия Миннесоты подтвердила факт крушения вертолета Black Hawk

РИА Новости18:35

Вертолет Нацгвардии США разбился в Миннесоте

РЕН ТВ18:08
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Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 21:59, Ашберн
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В США умер бежавший из СССР экс-майор КГБ

Бежавший из СССР при помощи американских спецслужб экс-майор КГБ Виктор Шеймов умер в США в возрасте 73 лет, пишет Washington Post.
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С 2020 года налог для самозанятых введут еще в 19 регионах

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Память погибших во время пожара в ночном клубе «Хромая лошадь» почтили в Перми 5 декабря, в 10-летнюю годовщину трагедии, сообщили в пресс-службе городской администрации.
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В Сети появилось видео с выступлением сорвавшейся в Риге гимнастки

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Два человека получили травмы средней степени тяжести в ДТП с участием 13 автомобилей на Выборгском шоссе в Петербурге, сообщает пресс-служба УГИБДД по городу и области.
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