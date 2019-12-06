Происшествия
РБКВ Миннесоте разбился военный вертолет «Черный ястреб»
В американском штате Миннесота разбился вертолет Национальной гвардии США UH-60 Black Hawk («Черный ястреб»), сообщает ABC News. На его борту находились три человека. Указывается, что в четверг днем вертолет пропал с радаров в районе озера Перл.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 01:00, Ашберн
Общество
Власти Сингапура арестовали попавшее под санкции российское судно
Власти порта Сингапура арестовали российское судно «Севастополь», которое с прошлого года находится под американскими санкциями, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заместителя генерального директора компании-судовладельца «Гудзон» Олега Аникина.
Происшествия
Машина сбила женщину с двумя детьми в Зеленограде
Энергетика
Новак рассказал о цене на топливо в России
Демпфирующий механизм позволил стабилизировать топливный рынок РФ, а рост цен на топливо значительно ниже темпов инфляции - 2,7% с начала года против 3,7-4% в октябре 2019 года.
Общество
В Совфеде задумались создать общую систему оплаты труда учителей
Зарплаты российских учителей необходимо привести к единому знаменателю, для чего следует создать общую для всей страны систему оплаты их труда.
Музыка
Названы самые популярные артисты и песни у россиян в 2019 году
Шоу-бизнес
Фото Волочковой в прозрачном боди в ванной обсуждают в Сети
Анастасия Волочкова выложила провокационный кадр, сделанный в ванной. На нем балерина позирует в прозрачном кружевном белом боди.
Происшествия
Под Екатеринбургом горит склад с покрышками
Склад с резинотехническими изделиями горит в поселке Большой Исток под Екатеринбургом, на данный момент огонь локализован на площади 500 кв. м, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.
Политика
Медведев прокомментировал решение о повышении пенсионного возраста
Решение о повышении пенсионного возраста было одним из самых сложных, заявил в ходе общения с тележурналистами в четверг, 5 декабря, премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Политика
Песков рассказал, чего ждать от саммита в «нормандском формате»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, чего стоит ждать от саммита в «нормандском формате», который пройдет в Париже 9 декабря.
Происшествия
На Выборгском шоссе в Петербурге произошло массовое ДТП
Массовое ДТП с участием 13 автомобилей произошло в Выборгском районе Петербурга в четверг днем, сообщили журналистам в региональном УГИБДД.
Общество
Удар по патриотизму: Дудь прокомментировал дело Жукова
Российский журналист и видеоблогер Юрий Дудь накануне оглашения Кунцевским судом города Москвы приговора в отношении Егора Жукова, прокомментировал дело студента Высшей школы экономики, обвиняемого властями в экстремизме.
Шоу-бизнес
Виктория Лопырева тайно вышла замуж за Игоря Булатова
Накануне модель Виктория Лопырева призналась, что «пока все охвачены предновогодней суетой, ее закружила подготовка к свадьбе ».
Спорт
Бах: МОК обязан следовать решению WADA по России
Международный олимпийский комитет (МОК) будет обязан следовать решению Всемирного антидопингового агентства (WADA) по России, так как это прописано в стандарте по соответствию, подписанном организацией, заявил глава МОК Томас Бах.
Армия и оружие
Трамп заявил, что не будет отправлять военных в Саудовскую Аравию
Президент США Дональд Трамп заявил, что не собирается посылать 12 тысяч военных в Саудовскую Аравию.
Армия и оружие
В Турции испытали российские С-400
Политика
На Украине заявили о срыве переговоров по газу с Россией
Ранее глава Минэнерго Украины Алексей Оржель заявлял, что следующий этап консультаций об условиях транзита и поставок газа из России на Украину может состояться именно 5 декабря.
Спорт
Легкоатлетка Клишина рассказала о желании остаться в США после ухода из спорта
Общество
В США умер бежавший из СССР экс-майор КГБ
Бежавший из СССР при помощи американских спецслужб экс-майор КГБ Виктор Шеймов умер в США в возрасте 73 лет, пишет Washington Post.
Происшествия
В Паттайе около 400 человек эвакуировали из загоревшегося отеля
Общество
Село на Чукотке отражает нашествие белых медведей
Десятки белых медведей подошли к селу Рыркайпий (Чукотка), поскольку они не могут покинуть окрестности населённого пункта из-за тонкого льда, сообщили 5 декабря в пресс-службе Всемирного фонда дикой природы России.
Экономика
Всемирный банк отвел России 100 лет на развитие человеческого капитала
Экономисты Всемирного банка называют удивительным то, что доля человеческого капитала в совокупном богатстве России значительно ниже, чем в странах ОЭСР, «поскольку показатели образования в России, по-видимому, находятся на одном уровне и даже лучше, чем показатели ОЭСР в некоторых областях».
Космос
Новые спутники связи и вещания «Экспресс» отправятся в космос в марте
Политика
Путин упрекнул Болгарию в затягивании строительства «Турецкого потока»
Болгария сознательно затягивает реализацию "Турецкого потока" на своей территории, видимо, под давлением со стороны, заявил Владимир Путин.
Армия и оружие
ВКС России нанесли удар по боевикам в Сирии
Технологии
Корабль для доставки викингов в Вальхаллу обнаружили в Норвегии
Археологи из Норвежского института исследований культурного наследия обнаружили корабль для доставки душ викингов в Вальхаллу.
Кино
Режиссер «Дау» попросил Минкульт разрешить прокат всех частей фильма
Режиссер фильма "Дау" Илья Хржановский обратился к министру культуры Владимиру Мединскому с просьбой выдать прокатное удостоверение всем частям кинокартины.
Кино
Фильм Игоря Копылова «Ржев» выходит в прокат
Общество
Медведев рассказал о росте доходов россиян
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что реальные располагаемые доходы населения по итогам года могут вырасти на 0,2-0,3 процента.
Общество
Определена стоимость новогоднего стола в разных регионах России
Аналитики IT-компании «Эвотор» провели исследование и определили, в каких регионах России наиболее высокая и низкая стоимость новогоднего стола, передает РИА Новости.
Общество