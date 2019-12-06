Происшествия

РБКРБКВ Миннесоте разбился военный вертолет «Черный ястреб»

В американском штате Миннесота разбился вертолет Национальной гвардии США UH-60 Black Hawk («Черный ястреб»), сообщает ABC News. На его борту находились три человека. Указывается, что в четверг днем вертолет пропал с радаров в районе озера Перл.
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В Миннесоте упал вертолет Национальной гвардии США

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Пропавший с радаров вертолет Нацгвардии США упал под Сент-Клаудом

Российская газетавчера в 18:45

Трое военных США погибли при падении вертолёта в Миннесоте

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В Миннесоте разбился военный вертолет «Черный ястреб»

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Вертолет Нацгвардии США потерпел крушение в штате Миннесота

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Life.ruвчера в 17:57

В Миннесоте три солдата нацгвардии США погибли при падении вертолета

РИА Новостивчера в 22:29
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Общество

Власти Сингапура арестовали попавшее под санкции российское судно

Власти порта Сингапура арестовали российское судно «Севастополь», которое с прошлого года находится под американскими санкциями, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заместителя генерального директора компании-судовладельца «Гудзон» Олега Аникина.
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Названы самые популярные артисты и песни у россиян в 2019 году

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На Выборгском шоссе в Петербурге произошло массовое ДТП

Массовое ДТП с участием 13 автомобилей произошло в Выборгском районе Петербурга в четверг днем, сообщили журналистам в региональном УГИБДД.
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Удар по патриотизму: Дудь прокомментировал дело Жукова

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Бежавший из СССР при помощи американских спецслужб экс-майор КГБ Виктор Шеймов умер в США в возрасте 73 лет, пишет Washington Post.
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Село на Чукотке отражает нашествие белых медведей

Десятки белых медведей подошли к селу Рыркайпий (Чукотка), поскольку они не могут покинуть окрестности населённого пункта из-за тонкого льда, сообщили 5 декабря в пресс-службе Всемирного фонда дикой природы России.
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Новые спутники связи и вещания «Экспресс» отправятся в космос в марте

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Путин упрекнул Болгарию в затягивании строительства «Турецкого потока»

Болгария сознательно затягивает реализацию "Турецкого потока" на своей территории, видимо, под давлением со стороны, заявил Владимир Путин.
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что реальные располагаемые доходы населения по итогам года могут вырасти на 0,2-0,3 процента.
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Определена стоимость новогоднего стола в разных регионах России

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Американский скафандр вновь прохудился в открытом космосе

РИА Новости вчера в 18:15
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