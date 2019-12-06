Происшествия

РБКРБКВ Миннесоте разбился военный вертолет «Черный ястреб»

В американском штате Миннесота разбился вертолет Национальной гвардии США UH-60 Black Hawk («Черный ястреб»), сообщает ABC News. На его борту находились три человека. Указывается, что в четверг днем вертолет пропал с радаров в районе озера Перл.
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В Миннесоте разбился военный вертолет «Черный ястреб»

РБКвчера в 18:26

В Миннесоте три солдата нацгвардии США погибли при падении вертолета

РИА Новостивчера в 22:29

Трое военных США погибли при падении вертолёта в Миннесоте

RT на русскомвчера в 21:15

В Миннесоте упал вертолет Национальной гвардии США

ТАССвчера в 21:21

Вертолет Нацгвардии США потерпел крушение в штате Миннесота

Интерфаксвчера в 18:08

Вертолёт нацгвардии США разбился в Миннесоте — видео

Life.ruвчера в 17:57

Пропавший с радаров вертолет Нацгвардии США упал под Сент-Клаудом

Российская газетавчера в 18:45
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Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 02:27, Ашберн
Политика

Представитель Юрия Луценко подтвердила его встречу с адвокатом Трампа

Бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко встретился с Рудольфом Джулиани — адвокатом главы США Дональда Трампа, заявила пресс-секретарь экс-руководителя надзорного ведомства Лариса Сарган.
News.ru вчера в 11:55
Общество

Раймонд Паулс назвал российскую публику навязчивой

Ранее на вопрос журналистки Светланы Зиминой-Гинтер об отношении к россиянам Раймонд Паулс обратил внимание на то, что его жена русская.
РИА Новости вчера в 23:10
Общество

Врачи рассказали, как правильно пить алкоголь на корпоративах

Как в свою очередь отмечает психиатр-нарколог Алексей Магалиф, тому, кто принял решение пить алкоголь, нужно соблюдать два главных правила — пить на сытый желудок и не смешивать разные виды алкоголя.
РИА Новости вчера в 19:54
Общество

Суд признал виновным фигуранта «дела 27 июля» Егора Жукова

Кунцевский районный суд Москвы признал виновным студента Высшей школы экономики (ВШЭ) Егора Жукова в призывах к экстремизму в рамках «дела 27 июля».
РБК 02:21
Армия и оружие

Армия Сирии отразила новую атаку «Ан-Нусры» в сирийском Идлибе

Народные новости 04 декабря в 01:31
Происшествия

Под Екатеринбургом горит склад с покрышками

Склад с резинотехническими изделиями горит в поселке Большой Исток под Екатеринбургом, на данный момент огонь локализован на площади 500 кв. м, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.
ТАСС вчера в 22:56
Общество

ГИБДД изменит теоретическую часть экзамена на водительские права

Количество вопросов по теоретическому экзамену на получение водительского удостоверения значительно увеличится, сообщил заместитель начальника управления организации регистрационно-экзаменационной деятельности Госавтоинспекции Николай Гиляков.
Bash.News вчера в 07:48
Происшествия

Экс-главу Щелковского района Подмосковья обвинили во взяточничестве

Известия 02:06
Происшествия

ДТП в Петербурге с участием 13 машин устроил пьяный водитель

Водитель автомобиля Audi, 42-летний мужчина, учинивший в Петербурге массовое ДТП с участием 13 машин утром в четверг, 5 декабря, находился в состоянии алкогольного опьянения.
REGNUM вчера в 09:57
Общество

«Сухой закон» в Башкирии вступит в силу 29 декабря

После всех необходимых экспертиз и согласований законопроект примут на пленарном заседании парламента 19 декабря.
РБК Уфа 00:37
Общество

Авторов комментариев в СМИ в России предложили верифицировать

Копия письма директора АППСИМ Владимира Зыкова в адрес министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Константина Носкова есть в распоряжении RT.
RT на русском вчера в 22:00
Религия

В РПЦ объяснили критику суррогатного материнства

Глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион заявил, что принятие суррогатного материнства позволит переступить нравственный барьер и разрешить клонирование.
Взгляд.ру 00:26
Экономика

Киев заявил о взыскании с «Газпрома» $2 млрд

В прошлую среду, 27 ноября, суд отказался удовлетворить жалобу "Газпрома" на решение арбитража, который обязал его выплатить "Нафтогазу" $2,6 млрд.
Газета.Ru 01:58
Экономика

Госдума увеличивает МРОТ на 850 рублей

Госдума на пленарном заседании в четверг приняла во втором, основном чтении правительственный законопроект об увеличении с 1 января 2020 года минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 тыс. 130 рублей.
ТАСС вчера в 05:29
Политика

Оператор «Северного потока -2» активизировал укладку труб

Оператор "Северного потока -2" компания Nord Stream 2 AG активизировала работы по укладке труб.
Газета.Ru вчера в 04:26
Происшествия

В Одессе нашли тело еще одного погибшего при пожаре в колледже

МИР 24 00:42
Футбол

«Ювентус» и «Милан» претендуют на Паредеса

«Ювентуса» и «Милан» заинтересованы в приобретении полузащитника «ПСЖ» Леандро Паредеса. Об этом сообщает Calciomercato.
Sport24.ru 01:58
Биатлон

Бреза выиграла индивидуальную гонку на КМ в Эстерсунде, Куклина — 5-я

Французская биатлонистка Жюстин Бреза выиграла индивидуальную гонку на первом этапе Кубка мира, который проходит в шведском Энтерсунде.
МК-Спорт вчера в 12:10
Происшествия

В Британии ищут очевидцев ДТП, убившего российского миллиардера

Случайной жертвой произошедшей 25 ноября аварии с участием трёх автомобилей стал выгуливавший рядом собаку Дмитрий Обретецкий, владелец компании "Magnat Trade Enterprise".
Pravda.Ru 01:55
Общество

Во Франции 800 тысяч человек вышли на улицы против пенсионной реформы

По данным полиции, на улицы города вышли 65 тысяч манифестантов.
Говорит Москва вчера в 14:48
Общество

Пенсионный фонд откроет электронные трудовые книжки не позднее февраля

Ранее, как писал Nerws.ru, Госдума одобрила законопроект об электронных трудовых книжках в третьем, окончательном чтении.
News.ru вчера в 03:20
Шоу-бизнес

Познер оставит обвинения Певцова без ответа

Ранее News.ru сообщал, что телеведущий Иван Ургант прокомментировал видеообращение Певцова к Познеру.
News.ru вчера в 18:05
Политика

Зеленский решил создать муниципальную стражу в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский намерен предложить участникам встречи в «нормандском формате» в Париже идею создания в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) так называемой муниципальной стражи.
Lenta.ru вчера в 15:49
Космос

На орбите белого карлика впервые открыта планета-гигант

Специалисты, предсаляющие Европейскую южную обсерваторию, впервые обнаружили на орбите белого карлика планету, напоминающую Нептун.
Московский Комсомолец вчера в 03:05
Здоровье

Сергей Цивилев рассказал о растущей рождаемости в Кузбассе

В Кузбассе растет рождаемость населения. Только в текущем году родилось 18 205 детей.
Комсомольская правда - Кемерово вчера в 23:40
Общество

WP: в США скончался бежавший из СССР бывший майор КГБ

Бежавший из СССР бывший майор КГБ Виктор Шеймов скончался в США. Об этом сообщает The Washington Post.
Газета.Ru вчера в 20:26
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев рассказал об угрозах со стороны отца Жанны Фриске

Телеведущий Дмитрий Шепелев в интервью Ксении Собчак рассказал о том, что отец покойной певицы Жанны Фриске угрожал застрелить его на детской площадке, когда тот гулял с сыном Платоном.
Наша версия 04 декабря в 09:47
Энергетика

Цены на нефть выросли на новостях из Вены

Цены на нефть возобновили рост после появления сообщений о том, что мониторинговый комитет ОПЕК+ рекомендует сократить добычу нефти еще на 500 000 б/д.
Profinance.ru вчера в 10:04
Финансы

Курс валют сегодня: доллар и евро упали утром 5 декабря

В свою очередь, евро в четверг на открытии подешевел на 12 копеек по сравнению с закрытием, курс валюты ЕС составлял 70,72 рубля.
Свободная Пресса вчера в 03:26
Политика

Посла Казахстана вызвали в МИД Украины после заявления Токаева о Крыме

Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Казахстана в Киеве Самата Ордабаева после заявления президента республики Касым-Жомарта Токаева о Крыме.
Газета.Ru вчера в 11:00
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