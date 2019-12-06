Происшествия

РБКРБКВ Миннесоте разбился военный вертолет «Черный ястреб»

В американском штате Миннесота разбился вертолет Национальной гвардии США UH-60 Black Hawk («Черный ястреб»), сообщает ABC News. На его борту находились три человека. Указывается, что в четверг днем вертолет пропал с радаров в районе озера Перл.
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