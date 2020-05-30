Общество

Вести.RuВести.RuВ Миннесоте впервые со времен Второй мировой мобилизована Нацгвардия

Губернатор американского штата Миннесота Тим Уолз издал указ о полной мобилизации сил Национальной гвардии страны на территории штата для восстановления порядка. В Миннесоте продолжаются ожесточенные протесты, вспыхнувшие после гибели афроамериканца Джорджа Флойда в ходе задержания полицией.
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с чего всё началось
Глава штата сообщил о поручении, данном командующему гвардией Джону Дженсену, в ходе пресс-конференции, которая транслировалась в эфире канала NBC News
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Известия11:04

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США захлестнула волна протестов

РИА Новости14:02

Губернатор Миннесоты объявил о первой в истории полной мобилизации Нацгвардии штата

Интерфакс12:21

Глава Миннесоты полностью мобилизовал Национальную гвардию штата

RT на русском10:55

В Миннесоте впервые со времен Второй мировой мобилизована Нацгвардия

Вести.Ru11:30

Нацгвардия Миннесоты начала полную мобилизацию впервые со времен Второй мировой войны

ТАСС11:12

Губернатор Миннесоты впервые поручил полностью мобилизовать Нацгвардию

Газета.Ru10:59

В Миннесоте мобилизуют нацгвардию штата впервые со времен Второй мировой

Коммерсантъ12:03
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Автоматически обработано 7212 источников, обновлено в 16:27, Ашберн
Политика

Путин объявил 24 июня выходным днём

«Объявить 24 июня 2020 года нерабочим днём с сохранением за работниками заработной платы», — говорится в документе.
RT на русском вчера в 13:27
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Политика

Президент США обрушился с критикой на CNN за обвинения в адрес России

Вашингтон, 30 мая 2020, 22:07 — REGNUM Телекомпанию CNN раскритиковал президент США Дональд Трамп за её попытки обвинить Россию в происходящих в США беспорядках.
REGNUM 15:07
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Футбол

Аршавин назвал лучшего футболиста, с которым он играл

Бывший полузащитник «Зенита», «Арсенала» и сборной России Андрей Аршавин назвал лучшего футболиста, с которым он играл.
Матч ТВ вчера в 11:03
Политика

«Левада-центр»: рейтинг доверия Путину упал до 25%

Путин остается на первом месте по уровню доверия среди политиков, несмотря на то, что с ноября 2017 года, когда «Левада» начала проводить это исследование, его рейтинг опустился с 59%.
Дождь вчера в 18:02
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Происшествия

В Москве задержали нескольких пикетчиков у здания МВД на Петровке

Газета.Ru 05:47
1,1K
Общество

Москвичей предупредили о дожде с грозой и сильном ветре

РИА Новости 06:05
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Общество

Песков пообещал сбрить бороду до выхода на работу

Газета.Ru 11:49
229
Общество

Минздрав одобрил первый российский препарат для лечения коронавируса

Первый российский препарат для лечения коронавируса одобрен Минздравом.
BFM.ru 15:04
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Политика

Путин предложил определить шаги России после открытия границ

Стремление некоторых зарубежных стран, которые зависят от туризма, поскорее отменить ограничения в связи с пандемией коронавируса понятны, отметил российский президент Владимир Путин.
Газета.Ru 13:08
1K
Общество

С 1 июня начинаются выплаты на детей от 3 до 16 лет

10 миллионов российских семей получат 1 июня выплату на детей от 3 до 16 лет. Об этом сообщает Пенсионный фонд России.
Российская газета вчера в 09:18
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Технологии

Вышло крупное обновление Windows 10

Компания Microsoft выпустила Windows 10 May 2020 Update — очередное обновление своей операционной системы.
Вести.Ru 27 мая в 14:40
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Кино

Лучший фильм десятилетия назвал Тарантино

Evo-rus.com вчера в 10:05
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Общество

В Москве скончались 69 пациентов с коронавирусом

Российская газета 15:55
294
Общество

Семья Дмитрия Пескова закрыла ипотеку на квартиру в Нью-Йорке

Стоимость жилья превышает миллион долларов Супруга пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Татьяна Навка, погасила ипотеку за квартиру в Нью-Йорке, сообщает "Знак" со ссылкой на заместителя гендиректора Transparency International Илью Шуманова.
АМИТЕЛ 28 мая в 03:37
110
Общество

В Крыму разработали трехэтапный план открытия курортного сезона

Министерство курортов и туризма Республики Крым подготовило план открытия курортного сезона в три этапа.
Известия 13:26
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Армия и оружие

В США оценили испытания обновленного Ту-22МЗМ

Обозреватели агентства «The National Interest» обратили внимание на испытания Ту-22МЗМ, во время которых боевая машина достигла сверхзвуковой скорости.
ГЛАС.RU 28 мая в 06:51
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Общество

В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации

Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс вчера в 18:54
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Игры

Naughty Dog показала геймплей The Last of Us: Part 2 на видео

Креативный директор Naughty Dog Нил Дракманн представил 20-минутное видео с игровым процессом The Last of Us: Part 2 в ходе презентации игры на State of Play и поделился некоторыми подробностями будущей новинки.
Народные новости 10:53
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Кино

Генри Кавилл может вернуться к роли Супермена

Предположительно, актер появится в камео в одном из грядущих супергеройских фильмов DC Universe — например, в "Шазаме 2", "Аквамене 2" или "Черном Адаме" с Дуэйном Джонсоном.InterMedia напоминает: осенью 2018 года стало известно, что Кавилл может оставить роль Супермена.
ИА InterMedia 28 мая в 08:20
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Политика

Захарова назвала протесты в США «национальной трагедией»

Кадры с мест массовых беспорядков в США вызывают "ужас и оторопь", заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
Газета.Ru 15:46
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Здоровье

Михаил Мурашко открыл в Башкирии госпиталь для пациентов с COVID-19

Российская газета 05:17
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Здоровье

Детский омбудсмен предложила сократить продажу препаратов для абортов

В докладе напоминается, что в прошлом году по поводу искусственного прерывания беременности высказывались различные государственные и общественные деятели, некоторые из них предлагали приравнять аборты к убийствам и ввести за них уголовное наказание.
Плюс один +1 вчера в 06:05
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Футбол

«Бавария» обыграла «Фортуну» в матче чемпионата Германии

Газета.Ru 14:35
Общество

Власти Москвы назвали сроки следующего смягчения ограничений

Следующий этап смягчения ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, может начаться через две недели.
Российская газета вчера в 08:37
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Здоровье

Московские медики направлены в Псковскую и Владимирскую области

Как сообщается на сайте столичного депздрава, для оказания помощи местным специалистам в борьбе с коронавирусом выехали две бригады врачей, сформированные из 13 работников стационаров.
Вести.Ru 05:04
58
Гаджеты

Apple начала продавать восстановленные iPhone XR

Покупая восстановленный iPhone непосредственно у Apple, пользователи получат аппарат с новым аккумулятором и новым корпусом.
MobiDevices вчера в 09:05
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Политика

В Крыму ответили на высказывание Меркель о статусе полуострова

Канцлер Германии Ангела Меркель не видит очевидных вещей, так как отказывается признавать российский статус Крыма, уверен глава комитета парламента республики по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
Газета.Ru 11:09
85
Политика

Трамп и Меркель поспорили из-за «Северного потока-2»

Разногласия по поводу «Северного потока-2» привели к горячему спору между канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом США Дональдом Трампом.
Lenta.ru 00:22
400
Политика

Трамп пригрозил китайским чиновникам санкциями из-за Гонконга

Вашингтон введет визовые ограничения и экономические санкции против в китайских чиновников, причастных к ситуации вокруг Гонконга, заявил президент США Дональд Трамп.
Российская газета вчера в 16:00
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В Ингушетии ликвидировали двух боевиков

Интерфакс 11:53
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