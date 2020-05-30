с чего всё началось

Губернатор американского штата Миннесота Тим Уолз издал указ о полной мобилизации сил Национальной гвардии страны на территории штата для восстановления порядка. В Миннесоте продолжаются ожесточенные протесты, вспыхнувшие после гибели афроамериканца Джорджа Флойда в ходе задержания полицией.

В Миннесоте впервые со времен Второй мировой мобилизована Нацгвардия

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