Общество

Вести.RuВести.RuВ Миннесоте впервые со времен Второй мировой мобилизована Нацгвардия

Губернатор американского штата Миннесота Тим Уолз издал указ о полной мобилизации сил Национальной гвардии страны на территории штата для восстановления порядка. В Миннесоте продолжаются ожесточенные протесты, вспыхнувшие после гибели афроамериканца Джорджа Флойда в ходе задержания полицией.
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с чего всё началось
Глава штата сообщил о поручении, данном командующему гвардией Джону Дженсену, в ходе пресс-конференции, которая транслировалась в эфире канала NBC News
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Известия11:04

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США захлестнула волна протестов

РИА Новости14:02

Губернатор Миннесоты объявил о первой в истории полной мобилизации Нацгвардии штата

Интерфакс12:21

Глава Миннесоты полностью мобилизовал Национальную гвардию штата

RT на русском10:55

В Миннесоте впервые со времен Второй мировой мобилизована Нацгвардия

Вести.Ru11:30

Губернатор Миннесоты впервые поручил полностью мобилизовать Нацгвардию

Газета.Ru10:59

В Миннесоте мобилизуют нацгвардию штата впервые со времен Второй мировой

Коммерсантъ12:03

Нацгвардия Миннесоты начала полную мобилизацию впервые со времен Второй мировой войны

ТАСС10:45
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Полиция применила слезоточивый газ против протестующих в Вашингтоне, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
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«Бавария» разгромила «Фортуну» благодаря дублю Левандовски

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В Бурятии за сутки выявили 27 случаев заражения коронавирусом

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В США первый полет совершил самый большой в мире электросамолет

Первый полет совершил самый большой в мире гидроэлектросамолет Cessina Grand Caravan 208B, сообщает 28 мая портал AeroTEC.
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Выплачивать пособия на детей до 15 лет начнут с 1 июня

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Три пассажира испугались, открыли двери салона и выпрыгнули на дорогу. Водителю удалось остановить автобус.
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Массовые беспорядки в США начались после смерти в Миннеаполисе (штат Миннесота) афроамериканца Джорджа Флойда, которого четверо полицейских задержали с применением силы.
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ТАСС/ Коронавирус выявили у 82 жителей Краснодарского края за сутки, среди них восьмимесячный ребенок, сообщили в субботу журналистам в оперативном штабе региона.
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