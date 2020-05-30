Общество

Вести.RuВести.RuВ Миннесоте впервые со времен Второй мировой мобилизована Нацгвардия

Губернатор американского штата Миннесота Тим Уолз издал указ о полной мобилизации сил Национальной гвардии страны на территории штата для восстановления порядка. В Миннесоте продолжаются ожесточенные протесты, вспыхнувшие после гибели афроамериканца Джорджа Флойда в ходе задержания полицией.
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с чего всё началось
Глава штата сообщил о поручении, данном командующему гвардией Джону Дженсену, в ходе пресс-конференции, которая транслировалась в эфире канала NBC News
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Известия11:04

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Губернатор Миннесоты ожидает роста заболевших COVID-19

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США захлестнула волна протестов

РИА Новости14:02

Губернатор Миннесоты объявил о первой в истории полной мобилизации Нацгвардии штата

Интерфакс12:21

В Миннесоте мобилизуют нацгвардию штата впервые со времен Второй мировой

Коммерсантъ12:03

В Миннесоте впервые со времен Второй мировой мобилизована Нацгвардия

Вести.Ru11:30

Нацгвардия Миннесоты начала полную мобилизацию впервые со времен Второй мировой войны

ТАСС11:12

Глава Миннесоты полностью мобилизовал Национальную гвардию штата

RT на русском10:55
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Политика

Меркель отказалась ехать в США на саммит G7

Канцлер Германии Ангела Меркель пока не планирует участвовать в очном саммите лидеров Группы семи (G7) в июне.
Профиль 06:04
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Космос

SpaceX запустила к МКС корабль Crew Dragon с астронавтами

SpaceX миллиардера Илона Маска первой среди частных компаний запустила на Международную космическую станцию (МКС) ракету с астронавтами.
Ведомости 15:25
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Космос

Спутник «Ресурс-П» вернули к работе после поломки

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Футбол

«Бавария» одержала восьмую победу подряд в чемпионате Германии

РБК 14:38
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В АвтоВАЗе рассказали, когда обновится самая дорогая Lada 4x4

Lada 4x4 в версии Bronto, являющейся самой дорогой в линейке "Нивы", получит долгожданное обновление во второй половине нынешнего года.
Авторамблер вчера в 11:35
Общество

Минздрав зарегистрировал первый российский препарат от коронавируса

РФПИ утверждает, что это "первый зарегистрированный в РФ препарат прямого противовирусного действия, нарушающий механизмы размножения коронавируса" и он показал "высокую эффективность при лечении пациентов c коронавирусом в ходе клинических испытаний".
Интерфакс 16:44
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Общество

Спрогнозированы цены на путевки в России

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Базрыкин в интервью телеканалу «Звезда» спрогнозировал цены на туристические путевки в России в этом году.
Lenta.ru 19:48
Происшествия

В Нью-Йорке полиция начала перекрывать подходы к полицейским участкам

Взгляд.ру 21:04
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Хоккей

Жена Малкина рассказала об американском гражданстве мужа

Анна Кастерова, жена нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина, высказалась о критике хоккеиста из-за получения им американского гражданства.
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Здоровье

15 грузовиков гуманитарного груза от президента приедут в Забайкалье

Zabnews.ru 11:26
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Армия и оружие

Украинская ракета «Нептун» поразила сразу две цели

Первая морская цель находилась на расстоянии 85 км от места установки "Нептуна", а вторая — в 110 км. По словам Коростелева, примерно в 10-15 км от целей ракеты снизились до пяти метров над уровнем моря и рассчитали оптимальную точку поражения.
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Кино

Звезды «Властелина колец» снова соберутся вместе

Звезды фильма «Властелин колец» соберутся в видеочате на YouTube-канале актера Джоша Гэда, трансляция пройдет 31 мая, сообщается в анонсе события.
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Наука

Британский ученый Майкл Грегор предсказал пандемию хуже ядерной войны

Автор ряда книг Майкл Грегор предсказал новую пандемию, источником которой станут птицефабрики.
iReactor 12:15
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Общество

Мурашко рассказал о добровольцах для испытания вакцины от коронавируса

Добровольцев для клинических испытаний вакцины от COVID-19 уже набрали, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко на встрече с волонтерами-медиками.
РИА Новости 08:51
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Происшествия

Амурские пожарные не дали взорваться бочке с топливом

Телепорт 20:24
Общество

Из нового КоАП убрали повышенные штрафы за превышение скорости

В новый проект Кодекса об административных правонарушениях Минюст не включил предложение по увеличению штрафов для автомобилистов за превышение скорости.
Московский Комсомолец вчера в 12:36
Общество

Власти США назвали нападения на полицейских внутренним терроризмом

Министерство внутренней безопасности США назвало нападения на правоохранителей терроризмом.
Московский Комсомолец 17:54
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Общество

Пригожин ответил на сообщения про отправленный ему «Доширак»

В субботу партия "Коммунисты России" сообщила, что отправила Пригожину и его жене Валерии "гуманитарную помощь" в виде нескольких пачек вермишели "Доширак" в связи с жалобами артистов на тяжелое материальное положение.
РИА Новости 17:20
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Происшествия

При падении лифта в Благовещенске пострадали люди

Следственный отдел по городу Благовещенск следственного управления СК РФ по Амурской области проводит доследственную проверку по факту падения грузового лифта в одном из торговых центром областной столицы.
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Космос

Военный эксперт отреагировал на отмену запуска корабля Crew Dragon

Телеканал 360° 28 мая в 12:57
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Федерер возглавил список самых высокооплачиваемых спортсменов мира

20-кратный чемпион турниров серии «Большого шлема» Роджер Федерер стал самым высокооплачиваемым спортсменов мира по версии Forbes.
Metaratings вчера в 12:47
Политика

В Госдуме заявили об уже работающих поправках к Конституции

Принятые парламентом поправки к Конституции уже нашли свое отражение в указах российского президента Владимира Путина, а также законах, направленных на поддержку населения и бизнеса.
РБК 09:51
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Общество

Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве

Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК вчера в 01:33
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Общество

Россиянам намерены вернуть принятый в СССР пенсионный возраст

В интервью МК Дмитриева рассказала, что этот законопроект сможет вернуть пенсионный возраст, принятый еще в СССР.
Shraibikus News 28 мая в 00:41
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Общество

Полиция задержала участников пикета у здания МВД в Москве

Ранее 29 мая за одиночный пикет у здания ГУ МВД по Москве задержали депутата Мосгордумы Сергея Митрохина.
Ведомости вчера в 08:27
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Авто

Haval представил тизеры внедорожника в стиле нового G-Class

Китайская компания Haval представила официальные изображения нового брутального внедорожника в стиле нового G-Class.
Тарантас Ньюс 16:02
Космос

Пушков: корабли Илона Маска повезут землян на Марс только в один конец

Член Совета Федерации Алексей Пушков оценил перспективу полёта жителей Земли на Марс на кораблях компании SpaceX Илона Маска после неудачного испытания Starship SN4.
News.ru 01:41
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Наука

Предложен новый способ поиска аксионов

Британские физики во главе с учеными из Оксфордского университета предложили совершенно новый подход к поиску аксионов – гипотетических частиц.
Anonsens 28 мая в 16:28
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Степаненко рассказала, что простила Петросяна

Хочу, чтобы жизнь у него была радостной и светлой.
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Назван источник вспышки SARS-CoV-2 в Забайкальском селе

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