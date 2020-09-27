Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
Национальная служба новостей
Национальная служба новостей

В Армении заявили о 16 погибших военных при столкновениях в Карабахе

Погибли 16, ранены еще около 100 армянских военнослужащих в конфликте с Азербайджаном на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян со ссылкой на замминистра обороны непризнанного Нагорного Карабаха Артура Саркисяна в своем Facebook.В источнике
Подробнее о событии
Интерфакс

В НКР сообщили о гибели в воскресенье 16 военных

Интерфаксвчера в 10:32
Sputnik Армения

Все 16 погибших – военнослужащие: Ованнисян о потерях армянской стороны в Карабахе

Sputnik Армениявчера в 10:41
Газета.Ru

Подсчитаны первые потери армии Нагорного Карабаха

Газета.Ruвчера в 10:33
Коммерсантъ

Армения и Азербайджан отчитались о погибших в Нагорном Карабахе

Коммерсантъвчера в 11:56
РИА Новости

Армения заявила о 16 погибших военных при столкновениях в Карабахе

РИА Новостивчера в 10:31
Взгляд.ру

Раскрыто число потерь в ходе обострения в Нагорном Карабахе

Взгляд.рувчера в 11:30
ТАСС

В Армении заявили, что армия обороны Карабаха отчиталась о 16 жертвах

ТАССвчера в 10:26

Турция поддержала Азербайджан в конфликте с Арменией в Карабахе

Представитель президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын добавил, что Анкара поддерживает Баку «в свете этих нападений», подразумевая, что конфликт был развязан армянской стороной.
Слово и Деловчера в 03:57
78

Число задержанных в Белоруссии на акциях протеста увеличилось до 200

В ходе несанкционированных массовых мероприятий в Белоруссии в воскресенье число задержанных, по последним данным, увеличилось и составило около 200 человек, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.
Интерфаксвчера в 11:15
526

Лучшим фильмом на фестивале в Сан-Себастьяне стало грузинское «Начало»

На официальном портале Международного фестиваля кино, прошедшего в Сан-Себастьяне, сообщили, что лучшей картиной стала драма «Начало», снятая Дэей Кулумбегашвили, режиссером из Грузии.
Discover24вчера в 06:04
5

Хуснуллин рассказал о планах по преодолению дефицита воды в Крыму

Зампред правительства РФ Марат Хуснуллин заявил, что для решения вопроса с вододефицитом в Крыму, возникшем из-за засухи, выработан целый комплекс как первоочередных, так и долгосрочных мер.
РИА Новостивчера в 13:33
4

Студия Hangar 13 выпустила ремейк Mafia: Definitive Edition

Выпуск Mafia: Definitive Edition завершает полную Mafia: Trilogy, коллекцию, содержащую единственную интерактивную развлекательную серию, которая позволяет игрокам жить жизнью гангстера в трех разных эпохах организованной преступности в Америке.
Astera25 сентября в 14:00
24

ЕС не банкомат: Боррель призвал Украину самостоятельно решать проблемы

Panoramic / ZUMAPRESS.com Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель попросил Киев не ждать, что проблемы страны решатся с помощью применения внешних сил.
РЕН ТВ25 сентября в 12:14
1,1K

Средний возраст сахалинцев не превышает 39 лет

Согласно международным критериям, население считается старым, если доля людей в возрасте 65 лет и старше во всем населении превышает 7%. Процесс демографического старения населения в гораздо большей степени характерен для женщин.
Сахалин.Инфо19:51