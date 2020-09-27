Рамблер 16

Погибли 16, ранены еще около 100 армянских военнослужащих в конфликте с Азербайджаном на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян со ссылкой на замминистра обороны непризнанного Нагорного Карабаха Артура Саркисяна в своем Facebook.