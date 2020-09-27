В Армении заявили о 16 погибших военных при столкновениях в Карабахе
Погибли 16, ранены еще около 100 армянских военнослужащих в конфликте с Азербайджаном на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян со ссылкой на замминистра обороны непризнанного Нагорного Карабаха Артура Саркисяна в своем Facebook.В источнике
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Все 16 погибших – военнослужащие: Ованнисян о потерях армянской стороны в Карабахе
Sputnik Армениявчера в 10:41