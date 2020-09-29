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Газета.Ru
Газета.Ru

В Минобороны Армении заявили о применении вооружения широкого радиуса

Пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян заявила, что армянские ВС вынуждены применять в Нагорном Карабахе средства огневого поражения и вооружение широкого радиуса. Об этом она написала на своей странице в Facebook.В источнике
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"Минобороны предупреждает, что армянские ВС вынуждены использовать средства огневого поражения и военную технику широкого радиуса для уничтожения живой силы, движимого и недвижимого имущества, военной техники на больших площадях", — написала Степанян на Facebook
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