Коронавирус
REGNUMВ Минобороны РФ объяснили претензии США к Договору по открытому небу
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США выходят из Договора по открытому небу, подписанному в 1992 году и начавшему действовать в 2002 году, так как Россия якобы не соблюдает свои обязательства по нему.
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с чего всё началось
22 мая этого года правительство США заявило о том, что через шесть месяцев выйдет из этого соглашения Что касается Договора по открытому небу, то 22 мая этого года Вашингтон заявил о том, что через шесть месяцев США выйдут из этого соглашения.Красная звездавчера в 17:00
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Что на самом деле стоит за решением США выйти из Договора по открытому небу
Российская газетавчера в 17:01
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Происшествия
В Сан-Диего потушили пожар на военном корабле США
RT на русском вчера в 17:58
Энергетика
Газ для населения России подорожает на 3% с 1 августа
Москва, 17 июля 2020, 08:27 — REGNUM Стоимость газа для жителей России увеличится на 3% с 1 августа 2020 года, об этом говорится в приказе Федеральной антимонопольной службы.
REGNUM 01:27
Кино
Стартовали съемки экранизации видеоигры Uncharted с Томом Холландом
iReactor вчера в 03:03
Футбол
За сутки семье погибшего футболиста «Локомотива» собрали 10 млн
Бывший футболист Евгений Савин заявил, что за один день собрал средства на покупку квартиры для семьи погибшего футболиста Иннокентия Самохвалова.
Pravda.Ru вчера в 02:43
Происшествия
В СК сообщили детали расследования убийства Николая II и его семьи
Следственный эксперимент, проведенный в рамках расследования уголовного дела об убийстве семьи последнего российского императора Николая II, не подтвердил, что тела убитых были уничтожены с помощью серной кислоты.
РБК вчера в 22:51
Спорт
Новый трейлер Assassin’s Creed Valhalla посвящен судьбе Эйвора
Srnsk вчера в 23:24
Политика
Трутнев заявил о скором назначении врио губернатора Хабаровского края
Полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев заявил, что временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края будет назначен в ближайшее время.
RT на русском вчера в 21:35
Общество
Мосгорсуд признал законным арест обвиняемого в госизмене Сафронова
Мосгорсуд признал законным арест советника гендиректора госкорпорации "Роскосмос" и бывшего журналиста газеты "Коммерсант" Ивана Сафронова, сообщает ТАСС из здания суда.
Газета.Ru вчера в 09:37
Религия
В Екатеринбурге почтили память Николая II и его семьи крестным ходом
В Екатеринбурге в ночь с 16 на 17 июля состоялся традиционный Царский крестный ход в память о гибели последнего русского императора Николая II и его семьи.
Известия вчера в 22:01
Общество
Штормовое предупреждение объявлено в Ростовской области
По данным МЧС на Ростовскую область надвигается штормовой фронт, ожидаются ливневые дожди с грозой, градом и шквалистым ветром.
Privet-Rostov.ru 01:27
Общество
В США школьницу отправили в тюрьму за невыполненную домашнюю работу
Власти штата Мичиган борются за освобождение 15-летней школьницы, отправленной в тюрьму за невыполнение домашнего задания.
Известия 01:24
Футбол
«Реал» обыграл «Вильярреал» в матче чемпионата Испании
В матче 36-го тура чемпионата Испании по футболу мадридский "Реал" обыграл "Вильярреал".
Газета.Ru 00:20
Общество
Кавазашвили поведал о проблемах с психическим здоровьем у Бубнова
Известный в прошлом советский вратарь Анзор Кавазашвили заявил о проблемах с психическим здоровьем у экс-игрока «Спартака» Александра Бубнова.
Евро-футбол.ру вчера в 17:34
Общество
Число заразившихся коронавирусом в Индии превысило 1 млн
В Индии количество человек, у которых был диагностирован коронавирус, превысило отметку 1 млн, следует из данных на сайте министерства здравоохранения и семейного благополучия страны.
РБК 00:20
Общество
В Гидрометцентре пообещали жаркую вторую половину лета в России
«Лето ожидается теплым и даже жарким, но неоднородным», — отметил он. Вильфанд пояснил, что россиянам стоит ожидать изменчивую погоду.
РБК вчера в 08:59
Общество
В России заявили о стадии угасания эпидемии коронавируса
В настоящее время страна находится на стадии угасания эпидемии, заявил эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян в беседе с РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 22:31
Экономика
Ставка по ипотеке в США впервые в истории упала ниже 3%
Как отмечает газета Wall Street Journal, процентная ставка по ипотеке с тридцатилетним сроком погашения в Соединенных Штатах впервые в истории опустились ниже 3%.
Московский Комсомолец вчера в 22:21
Здоровье
В Саратовской области двое медработников скончались от коронавируса
Всего в регионе с начала эпидемии зарегистрировано 1 039 случаев заражения коронавирусом у медицинских работников, 836 медикам удалось справиться с недугом.
Evo-rus.com вчера в 10:33
Политика
Пушков заявил о невозможности существования Украины без России
Глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в своем телеграм-канале заявил о невозможности существования Украины без России.
РИА Новости вчера в 21:02
Шоу-бизнес
Валерия неоднозначно ответила высмеявшей ее подписчице
Вечерняя Москва 00:42
Происшествия
Суд арестовал вице-мэра Томска, обвиняемого во взяточничестве
Как сообщала "РГ", заместитель мэра города Томска по безопасности и управлению делами Евгений Суриков был задержан 16 июля по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.
Российская газета 01:45
Происшествия
Суд вынес приговор впустившему убийцу в детсад Нарьян-Мара охраннику
Суд признал виновным охранника, впустившего убийцу шестилетнего ребёнка в детский сад в Нарьян-Маре, и приговорил его к двум с половиной годам колонии общего режима, сообщил Следственный комитет России.
RT на русском вчера в 15:16
Армия и оружие
В ДНР сообщили о гибели под Донецком наемника из США
Погибший под Донецком украинский военнослужащий является американским наемником, заявил заместитель начальника Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин.
РБК вчера в 16:55
Шоу-бизнес
Киркоров высказался об отношениях с Пугачевой
Певец Филипп Киркоров рассказал об отношениях с бывшей женой Аллой Пугачевой.
РИА Новости 00:26
Происшествия
Один из главных объектов туркластера Барнаула восстановят после пожара
Как уже сообщало ИА REGNUM, пожар на территории бывшего сереброплавильного завода, который считается основным объектом барнаульского туркластера, произошёл в ночь на 17 июля.
REGNUM 01:38
Экономика
Керимов вернулся в топ-10 богатейших россиян по версии Forbes
По данным Forbes Real Time, он занимает седьмое место в топ-10 богатейших россиян.
Коммерсантъ вчера в 04:30
Шоу-бизнес
Экс-чиновница Минобороны Евгения Васильева удивила подписчиков худобой
Пятый канал вчера в 21:38
Армия и оружие
В Пентагоне пояснили, о какой «супер-пупер ракете» говорил Трамп
Президент США Дональд Трамп, упоминавший о разработке в США гиперзвуковой ракеты, способной развивать скорость в 17 Махов, опирался на результаты состоявшихся в марте испытаний планирующего гиперзвукового блока над Тихим океаном.
ТАСС вчера в 18:28
Общество
СМИ сообщили о 75 тысячах случаев коронавируса в США за сутки
Газета The New York Times со ссылкой на собственные подсчёты заявила, что за сутки в США было выявлено более 75 тыс. случаев коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 23:54