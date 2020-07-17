22 мая этого года правительство США заявило о том, что через шесть месяцев выйдет из этого соглашения Что касается Договора по открытому небу, то 22 мая этого года Вашингтон заявил о том, что через шесть месяцев США выйдут из этого соглашения.

с чего всё началось

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США выходят из Договора по открытому небу, подписанному в 1992 году и начавшему действовать в 2002 году, так как Россия якобы не соблюдает свои обязательства по нему.

В Минобороны РФ объяснили претензии США к Договору по открытому небу

Энергетика Газ для населения России подорожает на 3% с 1 августа Москва, 17 июля 2020, 08:27 — REGNUM Стоимость газа для жителей России увеличится на 3% с 1 августа 2020 года, об этом говорится в приказе Федеральной антимонопольной службы. 4,8K

Футбол За сутки семье погибшего футболиста «Локомотива» собрали 10 млн Бывший футболист Евгений Савин заявил, что за один день собрал средства на покупку квартиры для семьи погибшего футболиста Иннокентия Самохвалова. 3

Происшествия В СК сообщили детали расследования убийства Николая II и его семьи Следственный эксперимент, проведенный в рамках расследования уголовного дела об убийстве семьи последнего российского императора Николая II, не подтвердил, что тела убитых были уничтожены с помощью серной кислоты. 824

Политика Трутнев заявил о скором назначении врио губернатора Хабаровского края Полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев заявил, что временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края будет назначен в ближайшее время. 313

Общество Мосгорсуд признал законным арест обвиняемого в госизмене Сафронова Мосгорсуд признал законным арест советника гендиректора госкорпорации "Роскосмос" и бывшего журналиста газеты "Коммерсант" Ивана Сафронова, сообщает ТАСС из здания суда. 185

Религия В Екатеринбурге почтили память Николая II и его семьи крестным ходом В Екатеринбурге в ночь с 16 на 17 июля состоялся традиционный Царский крестный ход в память о гибели последнего русского императора Николая II и его семьи. 91

Общество Штормовое предупреждение объявлено в Ростовской области По данным МЧС на Ростовскую область надвигается штормовой фронт, ожидаются ливневые дожди с грозой, градом и шквалистым ветром. 13

Общество Кавазашвили поведал о проблемах с психическим здоровьем у Бубнова Известный в прошлом советский вратарь Анзор Кавазашвили заявил о проблемах с психическим здоровьем у экс-игрока «Спартака» Александра Бубнова.

Общество Число заразившихся коронавирусом в Индии превысило 1 млн В Индии количество человек, у которых был диагностирован коронавирус, превысило отметку 1 млн, следует из данных на сайте министерства здравоохранения и семейного благополучия страны. 2

Общество В России заявили о стадии угасания эпидемии коронавируса В настоящее время страна находится на стадии угасания эпидемии, заявил эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян в беседе с РИА Новости. 163

Экономика Ставка по ипотеке в США впервые в истории упала ниже 3% Как отмечает газета Wall Street Journal, процентная ставка по ипотеке с тридцатилетним сроком погашения в Соединенных Штатах впервые в истории опустились ниже 3%.

Здоровье В Саратовской области двое медработников скончались от коронавируса Всего в регионе с начала эпидемии зарегистрировано 1 039 случаев заражения коронавирусом у медицинских работников, 836 медикам удалось справиться с недугом. 22

Политика Пушков заявил о невозможности существования Украины без России Глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в своем телеграм-канале заявил о невозможности существования Украины без России. 7

Происшествия Суд арестовал вице-мэра Томска, обвиняемого во взяточничестве Как сообщала "РГ", заместитель мэра города Томска по безопасности и управлению делами Евгений Суриков был задержан 16 июля по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. 136

Происшествия Суд вынес приговор впустившему убийцу в детсад Нарьян-Мара охраннику Суд признал виновным охранника, впустившего убийцу шестилетнего ребёнка в детский сад в Нарьян-Маре, и приговорил его к двум с половиной годам колонии общего режима, сообщил Следственный комитет России. 19

Шоу-бизнес Киркоров высказался об отношениях с Пугачевой Певец Филипп Киркоров рассказал об отношениях с бывшей женой Аллой Пугачевой.

Происшествия Один из главных объектов туркластера Барнаула восстановят после пожара Как уже сообщало ИА REGNUM, пожар на территории бывшего сереброплавильного завода, который считается основным объектом барнаульского туркластера, произошёл в ночь на 17 июля. 9

Армия и оружие В Пентагоне пояснили, о какой «супер-пупер ракете» говорил Трамп Президент США Дональд Трамп, упоминавший о разработке в США гиперзвуковой ракеты, способной развивать скорость в 17 Махов, опирался на результаты состоявшихся в марте испытаний планирующего гиперзвукового блока над Тихим океаном. 287