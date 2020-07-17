Политика
REGNUMВ Минобороны РФ объяснили претензии США к Договору по открытому небу
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США выходят из Договора по открытому небу, подписанному в 1992 году и начавшему действовать в 2002 году, так как Россия якобы не соблюдает свои обязательства по нему.
Читать в источнике
Оценить62
с чего всё началось
22 мая этого года правительство США заявило о том, что через шесть месяцев выйдет из этого соглашения Что касается Договора по открытому небу, то 22 мая этого года Вашингтон заявил о том, что через шесть месяцев США выйдут из этого соглашения.Красная звездавчера в 17:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Что на самом деле стоит за решением США выйти из Договора по открытому небу
Российская газетавчера в 17:01
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 09:40, Ашберн
Общество
Треть респондентов в мире считает равной оплату труда женщин и мужчин
Более трети (34%) опрошенных жителей планеты отмечают, что труд мужчин и женщин в их странах оплачивается одинаково.
Известия 08:37
Происшествия
Сотрудник НИИ задержан в Москве за взятку от иностранца
Сотрудник, получивший взятку работал в ранге заместителя одного из отделов НИИ, ему предъявлено обвинение по пункту «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ, иностранцу — по пункту «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ.
РБК 09:16
Происшествия
В Ярославской области произошло ДТП с военной колонной
Две машины, нарушая правила, вклинились в военную колонну под Ярославлем, что привело к ДТП, сообщает пресс-служба Западного военного округа.
РИА Новости 06:38
Политика
В Раде заявили об отсутствии у Украины суверенитета
Депутат Верховной Рады из фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин заявил об отсутствии суверенитета у Украины.
Lenta.ru 08:36
Хоккей
«Салават Юлаев» подписал контракт с Маркусом Гранлундом
«Салават Юлаев» заключил контракт с известным финским форвардом Маркусом Гранлундом, ранее выступавшим в Национальной хоккейной лиге.
News.ru 09:29
Общество
Рособрнадзор: задания для ЕГЭ по химии взяты из школьного курса
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в сети появилась петиция за отмену результатов ЕГЭ по химии, её автор утверждает, что задания на тестировании 16 июля были слишком сложными.
REGNUM 08:50
Экономика
Глава Минстроя призвал снизить стоимость жилья в России
Минстрой России ставит задачу по снижению себестоимости строительства для удешевления стоимости жилья.
Известия 07:57
Экономика
Макроданные тянут рынки на дно
Как быстро меняется настроение на рынке.
ПРАЙМ 07:47
Происшествия
СК завел дело против председателя горсовета Петрозаводска из-за взятки
Следователи возбудили уголовное дело в отношении председателя Петрозаводского городского совета по статье о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК России).
РБК 09:24
Общество
Адвокат Сафронова заявил об отсутствии имени гражданина Чехии в деле
Ранее ТАСС со ссылкой на источник в разведывательном сообществе сообщал, что гражданин Чехии Мартин Лариш, с которым неоднократно встречался Сафронов, является сотрудником чешских спецслужб.
РБК вчера в 12:56
Общество
В офис ФБК пришли с обысками по делу о клевете
Сотрудники Следственного комитета России проводят обыск в Фонде борьбы с коррупцией, он связан с делом о клевете.
Интерфакс 08:12
Политика
Foreign Policy: В борьбе с КНР Индии пора отвернуться от России к США
Гангули обращает внимание на то, что Индии нужно смириться с новыми реалиями: прежняя система передачи оружия между Россией и Индией — «пережиток прошлого», тогда как США, даже несмотря на непостоянство главы Белого дома Дональда Трампа, разделяют опасения Нью-Дели по поводу Китая.
ИА Красная Весна 03:03
Общество
На Дону откроют непродовольственные магазины, музеи и клубы
В Ростовской области с 20 июля возобновят работу все объекты розничной торговли непродовольственными товарами.
Российская газета 07:19
Происшествия
В Тверской области девушку ударили отверткой и задушили
Житель Тверской области задержан подозрению в убийстве девушки, которую он, по версии следствия, ударил отверткой в грудь и задушил, а тело спрятал в лесу, сообщает СУСК РФ по региону.
РИА Новости 07:23
Шоу-бизнес
Гарик Харламов ответил на слухи о романе с «пышногрудой» актрисой
Резидент Comedy Club Гарик Харламов ответил на слухи о романе с пышногрудой знаменитостью.
Lenta.ru 05:54
Общество
Собянин сравнил смертность от коронавируса в Москве и Нью-Йорке
Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал в беседе с РИА Новости смертность в столице от коронавируса, сравнив показатели с теми, что зафиксированы в Нью-Йорке.
RT на русском 06:43
Шоу-бизнес
Ольга Бузова разделась для обложки журнала Playboy в четвертый раз
Певица Ольга Бузова выложила на своей страничке в «Инстаграме» обложку с журнала Playboy Russia, для которого она фотографировалась уже в четвертый раз.
CT news 02:21
Политика
Зеленский призвал украинцев объединиться ради возвращения территорий
Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 16 июля, призвал сограждан объединиться с целью возвращения территорий, которые потеряла страна.
Известия вчера в 15:55
Кино
Okko бесплатно покажет фильмы о художниках и крупнейших музеях
Каждый понедельник, традиционный выходной день в музеях, в течение трёх месяцев один из фильмов проекта будет показан на платформе Okko бесплатно.
News.ru 05:17
Политика
Мурашко призвал возобновить международное авиасообщение
Возобновлять международное авиасообщение необходимо, но любые послабления должны быть с определенными ограничениями, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
BFM.ru 08:05
Экономика
Назван срок выхода российской экономики из кризиса
Чтобы выйти из кризиса, спровоцированного коронавирусом и падением цен на нефть, российской экономике потребуется по крайней мере четыре года.
Lenta.ru вчера в 04:03
Энергетика
Цена на газ для населения повысится с 1 августа на 3%
В 2019 году цена выросла на 1,4%, а в 2018 — на 3,4%. Приказ об индексации цен на газ для промышленности пока не обнародован.
Газета.Ru 02:43
Политика
Путин обсудил с Совбезом ситуацию на границе Азербайджана и Армении
Президент России Владимир Путин и члены Совета безопасности страны обсудили ситуацию на границе Армении и Азербайджана, отметив готовность Москвы к посредничеству в конфликте.
РБК 07:53
Происшествия
В Ростове в результате ливня утонули десятки автомобилей
Десятки легковых машин в Ростове-на-Дону в считанные минуты оказались под водой из-за сильнейшего ливня, о котором заранее предупреждало региональное управление МЧС.
Российская газета 04:17
Экономика
ЦБ аннулировал лицензию у двух московских банков
Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковской деятельности у двух московских банков – Проминвестбанка и «Кузнецкого моста», говорится на сайте регулятора.
Ведомости 04:46
Происшествия
ФСБ показала видео задержания готовившего теракт в Хабаровске
ФСБ России распространила видеозапись задержания подозреваемого в подготовке теракта в местах массового скопления людей в Хабаровске при помощи зажигательных смесей.
ТАСС 07:24
Общество
Сотрудник Сбербанка уволился после обвинений в домогательствах
Сотрудник дочерней компании Сбербанка Руслан Гафаров в твиттере объявил об увольнении после обвинений в сексуальных домогательствах и изнасиловании.
РИА Новости 07:32
Религия
Около 10 тысяч паломников приняли участие в крестном ходе на Урале
Первый крестный ход в честь Царственных страстотерпцев от Храма-на-Крови до Ганиной Ямы, где оставили тела Романовых, прошел на Урале 18 лет назад.
Российская газета 03:26
Политика
В Кремле заявили об отсутствии решения Путина по отставке Фургала
Президент России Владимир Путин пока не принял решение об отставке губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
RT на русском 05:57