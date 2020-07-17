22 мая этого года правительство США заявило о том, что через шесть месяцев выйдет из этого соглашения Что касается Договора по открытому небу, то 22 мая этого года Вашингтон заявил о том, что через шесть месяцев США выйдут из этого соглашения.

с чего всё началось

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США выходят из Договора по открытому небу, подписанному в 1992 году и начавшему действовать в 2002 году, так как Россия якобы не соблюдает свои обязательства по нему.

В Минобороны РФ объяснили претензии США к Договору по открытому небу

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