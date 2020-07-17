Коронавирус

REGNUMREGNUMВ Минобороны РФ объяснили претензии США к Договору по открытому небу

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США выходят из Договора по открытому небу, подписанному в 1992 году и начавшему действовать в 2002 году, так как Россия якобы не соблюдает свои обязательства по нему.
Читать в источнике
Комментировать
с чего всё началось

Что будет с Договором по открытому небу?

22 мая этого года правительство США заявило о том, что через шесть месяцев выйдет из этого соглашения Что касается Договора по открытому небу, то 22 мая этого года Вашингтон заявил о том, что через шесть месяцев США выйдут из этого соглашения.
Красная звезда17:00

Подробнее о событии

В Минобороны назвали цель выхода США из Договора по открытому небу

РБК18:43

В Минобороны обвинили США в работе на «слом» международной безопасности

Газета.Ru18:31

В Минобороны РФ считают, что США хотят выйти из ДОН из-за желания контролировать космос

ТАСС17:05

В Минобороны прокомментировали претензии США к Договору по открытому небу

РИА Новости17:20

Что на самом деле стоит за решением США выйти из Договора по открытому небу

Российская газета17:01

Что будет с Договором по открытому небу?

Красная звезда17:00

Минобороны РФ объяснило выход США из Договора по открытому небу

Московский Комсомолец17:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 19:55, Ашберн
Экономика

Минфин не рассматривал изъятие накоплений граждан

Минфин не рассматривал принудительное использований средств на счетах граждан, чтобы профинансировать дефицит федерального бюджета.
Российская газета вчера в 10:51
630
Игры

Activision уволила еще одного кастера Call of Duty после расследования обвинений

Activision и Боу не сообщили официальную причину такого решения, однако информация об увольнении появилась после внутреннего расследования компании обвинений в неподобающем поведении сотрудников.
CyberSport.ru 14 июля в 17:45
Политика

Памфилова выступила за перенос единого дня голосования

В ходе заседания экспертной площадки, где обсуждаются механизмы проведения выборов в единый день голосования 13 сентября 2020 года, председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что проведение выборов в течение нескольких дней потребует в будущем переноса единого дня голосования с сентября на другой месяц, передает ТАСС.
Вести.Ru 08:35
563
Происшествия

СК опроверг версию об уничтожении тел членов царской семьи кислотой

RT на русском 19:15
36
Здоровье

За сутки в мире выявили 226 тыс. новых случаев заражения коронавирусом

Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в мире возросло более чем на 226 тыс. случаев за сутки и превысило 13,3 млн человек с начала пандемии.
Известия 16:52
Космос

NASA отложило запуск телескопа «Джеймс Уэбб» из-за коронавируса

В опубликованном на сайте NASA сообщении говорится, что запуск космической обсерватории переносится ориентировочно на 31 октября 2021 года из-за продолжающейся пандемии коронавируса и технических сложностей, возникших, в частности, в связи с уменьшением числа занятых на строительстве телескопа сотрудников.
Комсомольская правда 19:16
2
Происшествия

Заммэра Томска задержали по подозрению в получении взятки

Заместителя мэра Томска по безопасности и общим вопросам Евгения Сурикова задержали сотрудники УФСБ по Томской области.
Газета.Ru 02:24
122
Армия и оружие

В Армении заявили, что власти Азербайджана готовили население к войне

Посол Армении в России Вардан Тоганян сообщил, что заявления, которые делали в Баку перед обострением конфликта на границе между двумя странами, "готовили общественное мнение в Азербайджане к войне".
Life.ru 19:34
1
Здоровье

Онколог назвал симптом, который пациенты часто принимают за гастрит

Врач-онколог и хирург Иван Карасев назвал симптом, который часто принимают за гастрит.
МедиаПоток 04:41
9
Футбол

Савин за сутки собрал 10 млн рублей для семьи умершего Самохвалова

РИА Новости 04:13
3
Общество

Дума разрешила сплошную вырубку леса на Байкале ради БАМа

Перечень объектов инфраструктуры, под которые на Байкале можно будет проводить сплошные рубки леса, определит правительство.
Интерфакс вчера в 05:59
17
Футбол

Мадридский «Реал» в 34-й раз стал чемпионом Испании по футболу

Газета.Ru 17:29
Авто

Audi SQ7 и SQ8 получат бензиновый мотор в Европе

Motor 08:06
2
Шоу-бизнес

Вайнона Райдер и Ванесса Паради выступили в защиту Джонни Деппа на суде

Бывшие возлюбленные актера Джонни Деппа, актрисы Вайнона Райдер и Ванесса Паради предоставили письменные заявления в его защиту на рассмотрение лондонского суда.
РИА Новости 13:13
Технологии

Электродвигатель на технологии сверхпроводимости в России испытали

Российские ученые первыми в мире испытали электродвигательную установку, разработанную на основе технологий высокотемпературной сверхпроводимости, который питается от аккумулятора.
МедиаПоток 00:45
137
Общество

Достижение максимума населению Земли спрогнозировали к 2064 году

Численность населения Земли достигнет своего пика в середине XXI века, а затем начнет уменьшаться – так, что в 2100 году этот показатель составит 8,79 млрд человек.
ТАСС вчера в 03:12
110
Кино

Стриминг-сервис Netflix назвал топ-10 своих самых популярных фильмов

Телеканал 360° 09:29
9
Экономика

Бизнесу в «русских офшорах» предложили ставку 5% на дивиденды за рубеж

Резидентам специальных административных районов (САР) на островах Русский во Владивостоке и Октябрьский в Калининграде могут разрешить переводить прибыль за рубеж с минимальной налоговой ставкой 5%. Такую льготу утвердило правительство в «дорожной карте» по трансформации делового климата (ТДК) в сфере корпоративного управления.
РБК 00:00
2
Политика

В США подготовят новый закон против «российских хакеров»

Маккарти добавил, что в ближайшие дни представит проект закона, направленного против "российских хакеров".
Газета.Ru 18:46
Происшествия

МВД сообщило о задержании 132 человек на незаконной акции в Москве

На несанкционированной акции в центре Москвы в среду вечером задержали 132 человека, сообщило столичное ГУ МВД на своем сайте.
РИА Новости вчера в 17:17
3,3K
Хоккей

ЦСКА расторг контракт с хоккеистом Иржи Секачем

ЦСКА расторг контракт с чешским хоккеистом Иржи Секачем, сообщается на сайте армейского клуба.
РИА Новости 13:55
Политика

Два заместителя главы Верховного суда решили уйти в отставку

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) сообщила о том, что утром в пятницу рассмотрит вопрос о прекращении полномочий двух заместителей главы Верховного суда — Василия Нечаева и Олега Свириденко.
РБК 16:34
2
Шоу-бизнес

Первую семью Иосифа Пригожина выселили из квартиры из-за долгов

Первую супругу и наследников популярного российского музыкального продюсера Иосифа Пригожина выселили из квартиры.
Территория новостей 06:48
33
Спорт

Российский прыгун с шестом Волков может перейти в сборную Беларуси

16-летний российский прыгун с шестом Матвей Волков планирует получить право выступать за сборную Беларуси.
Sports.ru вчера в 04:32
1
Космос

Станция Solar Orbiter прислала первые фотографии Солнца

Космический зонд Solar Orbiter прислал первые фотографии Солнца, сделанные на расстоянии 77 млн км от звезды.
Газета Metro 11:20
2
Авто

Mercedes-Benz анонсировал ряд обновлений для внедорожника G-Class

Немецкая компания рассказала детали об обновлённом внедорожнике.
Тарантас Ньюс 04:42
Шоу-бизнес

Нюша раскрыла причину расставания с Кридом

Певец Егор Крид не раз в своих интервью обвинял отца артистки в их расставании.
Рамблер 11:12
1
Происшествия

Пожар на десантном корабле ВМС США в Сан-Диего потушен

Представитель командования Тихоокеанского флота США контр-адмирал Филип Собек сообщил журналистам, что возгорание на универсальном десантном корабле USS Bonhomme RіснаrdВМС США в Сан-Диего удалось потушить.
Московский Комсомолец 18:15
Экономика

ВВП Китая по итогам первого полугодия 2020 года снизился на 1,6%

ВВП Китая по итогам первой половины 2020 года снизился на 1,6% в годовом выражении под влиянием пандемии коронавируса.
Деловое.ТВ 12:46
7
Футбол

Гаич: «Я перехожу в отличную команду»

Нападающий "Сан-Лоренсо" Адольфо Гаич анонсировал скорую смену команды.Я перехожу в отличную команду.
Soccer.ru 19:24
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Договор по открытому небу
Многосторонний международный договор, разрешающий свободные полеты невооруженных разведывательных летательных аппаратов в воздушном пространстве стран-подписантов. Подписан 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 23 государств-членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Целью договора является содействие укреплению доверия между государствами через совершенствование механизмов контроля за военной деятельностью и за соблюдением действующих договоров в области контроля над вооружениями.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное