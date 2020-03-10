с чего всё началось

Ранее во вторник по возвращении из Брюсселя президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в Идлибе ВС Турции с помощью беспилотников уничтожили восемь зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" ВС Сирии.

В Минобороны РФ опровергли данные Турции об уничтоженных «Панцирях»

Политика Путин выступил против продления срока для действующего президента Президент Владимир Путин выступил против предложения продлить срок нахождения действующего президента у власти, если население поддержит законопроект о поправках в Конституцию.

Общество В Москве из-за коронавируса на месяц ограничили массовые мероприятия В Москве из-за коронавируса с сегодняшнего дня отменены все спортивные, зрелищные, публичные и иные массовые мероприятия с числом участников более 5 тысяч человек.

Политика Пентагон назвал условия для поставок Турции комплексов Patriot Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что США смягчили свою позицию по поводу покупки Анкарой российских С-400.

Общество Работу газопровода «Сила Сибири» приостановят для профилактики Как сообщила компания, «Газпром» и китайская госкомпания CNPC условились проводить плановую профилактику газопровода дважды в год, весной и осенью, и сейчас завершают согласование точных сроков приостановки трубопровода.

Энергетика Нефть марки WTI дорожает более чем на 3% По состоянию на 1.32 мск апрельский фьючерс марки WTI дорожает на 3,2%, до 31,15 доллара за баррель, хотя открылся ростом всего на 0,3%. Майский фьючерс марки Brent дешевеет при этом на 0,39%, до 33,32 доллара за баррель.

Гаджеты Роскачество назвало недостатки смарт-часов Половина из протестированных часов не точно измеряет сердечный ритм, а лучшими по этому показателю назвали Apple Watch Series 5 и Garmin Vivamove 3S.

Наука Названы главные факторы смерти от коронавируса К главным факторам риска смерти от нового типа коронавируса отнесли те, которые можно выявить еще при госпитализации: пожилой возраст, признаки заражения крови (сепсис) и проблемы со свертыванием крови.

Энергетика Бензин в России не подешевеет после обвала нефтяных котировок Например, 6 марта тонна премиального бензина (по качеству соответствует АИ-95) на оптовом рынке стоила $467,8, а уже 9 марта, после снижения цен на нефть, подешевела до $354,8, сообщил старший экономист Vygon Consulting Сергей Ежов.

Экономика Путин поднял акции крупнейших российских компаний Акции крупнейших российских компаний поднялись на выступлении президента России Владимира Путина в Госдуме 10 марта.

Политика Владимир Путин сможет остаться президентом до 2036 года Рассмотрение президентских поправок в Конституцию во втором чтении обернулось во вторник неожиданным визитом в Госдуму самого Владимира Путина, который сообщил депутатам две новости: досрочных выборов в Госдуму не будет, а обнуление президентских сроков в связи с изменением Конституции вполне возможно.

Политика Спикер Верховной рады назвал кандидатов в генпрокуроры Украины Разумков напомнил, что правом внесения в Верховную раду кандидатур на должность генпрокурора обладает лишь президент Украины Владимир Зеленский.

Политика Трамп не приедет в Москву на празднование Дня Победы Российская сторона получила по дипломатическим каналам от США информацию о том, что американский лидер Дональд Трамп не приедет на празднование в Москве в мае 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.