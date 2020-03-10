с чего всё началось

Ранее во вторник по возвращении из Брюсселя президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в Идлибе ВС Турции с помощью беспилотников уничтожили восемь зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" ВС Сирии.

В Минобороны РФ опровергли данные Турции об уничтоженных «Панцирях»

Политика Медведчук рассказал о встрече парламентариев «нормандской четверки» Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук заявил о создании рабочей группы, которая будет заниматься планированием встречи парламентариев стран "нормандского формата", первая встреча, по его словам, может пройти в апреле или мае.

Происшествия Из дома замгубернатора ЯНАО в Подмосковье похитили 200 тысяч евро Грабители совершили разбойное нападение на дом, где проживает семья заместителя губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Альбины Свинцовой и похитили порядка 200 тыс. евро, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Здоровье Сенатор Круглый допустил закрытие московского метрополитена Смотрите такжеКоронавирус прописался в Москве Но то, что предложили московские власти, может оказаться только прелюдией к еще более серьезным мерам.

Экономика Потребительский рынок Перми ждет определенности с курсом рубля Потребительский рынок Перми ждет определенности с курсом рубля Колебание курса валют пока не привело к существенному изменению поведения потребителей на автомобильном и туристическом рынках региона.

Общество Роструд напомнил о длинных выходных в мае Следующие длинные выходные ожидают россиян в мае, передаёт РИА Новости со ссылкой на заместителя руководителя Роструда Ивана Шкловца.

Наука Найдены свидетельства разрушения метеоритом древнего поселения людей Исследователи из Великобритании и США обнаружили самое ранее свидетельство падения космического объекта на человеческое поселение.