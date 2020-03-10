Армия и оружие

ТАССТАССВ Минобороны РФ опровергли данные Турции об уничтоженных «Панцирях»

Ранее во вторник по возвращении из Брюсселя президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в Идлибе ВС Турции с помощью беспилотников уничтожили восемь зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" ВС Сирии.
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с чего всё началось
Победную реляцию об уничтожении восьми самоходных ЗРПК российского производства именно в Идлибе Эрдоган поведал журналистам, когда вернулся из поездки в Брюссель, передает
 CNN Turk.
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