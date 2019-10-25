Армия и оружие
Российская газетаВ Минобороны РФ опровергли сообщения СМИ об атаке на севере Сирии
"Сообщения некоторых зарубежных СМИ об обострении ситуации и боестолкновениях между правительственными силами и протурецкими формированиями не соответствуют действительности", - заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии Алексей Бакин.
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Общество
Бутина села в самолет из Майами в Москву
Россиянка Мария Бутина села в Майами в самолет «Аэрофлота», который доставит ее в Москву. Об этом сообщил корреспондент «РИА Новости».
Футбол
«Лестер» разгромил «Саутгемптон», забив девять безответных голов
В матче десятого тура Английской премьер-лиги (АПЛ) «Лестер» одержал разгромную победу над «Саутгемптоном».
Общество
«Нафтогаз» сообщил об аресте судом Амстердама акций «Южного потока»
Окружной суд Амстердама 23 октября арестовал 100% акций компании "Южный поток" (South Stream Transport B.V.), которая отвечает за строительство и управление "Турецким потоком", сообщил исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.
Политика
«Мисс Украина» ответила, чей Крым
Победительница отборочного конкурса "Мисс мира" живет в Харькове, а ее сестра – в Крыму, в Феодосии.
Фигурное катание
Медведева упала в короткой программе на «Гран-при» Канады
Российская фигуристка Евгения Медведева упала во время короткой программы на этапе «Гран-при» в Канаде.
Общество
Демпинговый маневр ИФК может аукнуться «Антонову»
Отказ украинского авиапроизводителя обслуживать российскую технику грозит ГП «Антонов» появлением нового конкурента.
Общество
Медведев велел обосновать штрафы за незначительное превышение скорости
Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение МВД и другим ведомствам, согласно которому они обязаны обосновать вопрос введения штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч.
Происшествия
В Чечне задержан участник перестрелки в Ростовской области
«Установлен и доставлен в полицию участник конфликта, произошедшего в Ростовской области 22 октября, в ходе которого погибли пять человек», — указано в пресс-релизе ведомства.
Культура
Новый клип Реввы за сутки собрал миллион просмотров
Новый клип юмориста Александра Реввы, поющего под псевдонимом Артур Пирожков, за сутки после премьеры на YouTube собрал миллион просмотров.
Футбол
Украинский футболист Яремчук не поменял своего отношения к России
Украинский футболист Роман Яремчук заявил, что никого не хотел обидеть своим высказыванием о России.
Происшествия
В Таиланде мужчина спас жену от кремации заживо
Здоровье
За 10 лет в России смертность от туберкулеза снизилась в три раза
По данным министерства здравоохранения, за последние десять лет количество заболевших туберкулезом уменьшилось практически в два раза, а смертность от этого заболевания сократилась в три раза.
Происшествия
В Петербурге начали проверку после падения ребенка в люк канализации
Прокуратура Московского района Санкт-Петербурга начала проверку после того, как в СМИ появилось видео о падении ребенка в открытый на тротуаре люк, сообщает пресс-служба ведомства.
Футбол
Руководство «Ротора» пожаловалось на Слуцкого в РФС
Пресс-служба Российского футбольного союза подтвердила получение обращения от руководства «Ротора», которое просит рассмотреть критические высказывания в их адрес со стороны главного тренера «Витесса» Леонида Слуцкого.
Наука
Открыта причина неизлечимого и агрессивного рака
Ученые выявили механизм, который делает раковые опухоли невосприимчивыми к химиотерапии. Исследование опубликовано в MedicalXpress.
Общество
В Макгрегора бросили бутылку в московском отеле
Неизвестный в пятницу в одном из московских отелей бросил бутылку в бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора во время его выхода к СМИ, сообщает РИА Новости.
Футбол
Мирча Луческу: «В „Зените“ не дают шанса молодым игрокам»
В «Зените» не дают шанса молодым игрокам. По статистике, самые возрастные игроки выступают в чемпионатах Кипра, Турции и России.
Здоровье
Россиянам назвали несовместимые сочетания продуктов
Популярные у россиян некоторые сочетания продуктов оказались вредными.
Кино
Блекло: режиссер «Отряда самоубийц» показал ранние тестовые образы Харли Квинн
В преддверии возвращения на экраны персонажа «Отряда самоубийц» Харли Квинн режиссер картины Дэвид Эйгер продемонстрировал, как могла выглядеть главная оторва Готэма.
Общество
Поэтесса Карина Филиппова-Диодорова умерла в Москве
Путешествия
В России начали продавать путевки в Турцию со скидкой 50%
В России начались продажи путевок в Турцию со скидкой до 50%. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Происшествия
В Петербурге арестован участник ДТП на пешеходном переходе
Ленинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал на два месяца водителя автомобиля, попавшего в ДТП на переходе на пересечении Лермонтовского проспекта и набережной Обводного канала, в результате которого пострадали восемь человек.
Общество
Газопровод Baltic Pipe получил одобрение Дании
Экономика
Минэнерго Казахстана согласовало с Белоруссией поставки нефти
Условия соглашения по поставкам в Белоруссию нефти и нефтепродуктов урегулировало с белорусской стороной министерство энергетики Казахстана.
Экономика
Джефф Безос за сутки потерял около $7 млрд
Самый богатый человек мира, генеральный директор Amazon Джефф Безос за последние сутки потерял около $7 млрд, сообщает CNBC.
Технологии
ФСБ разрешила виртуальному оператору продавать eSim
Приложение интегрировано с «Госуслугами», сейчас оператор тестирует удаленное подключение к сервису: если у абонента есть личный кабинет на государственном портале, он будет подписывать договор с помощью цифровой электронной подписи и сможет пользоваться услугами оператора, объясняет Малышкин.
Фигурное катание
Ильиных и Соловьев намекнули на возвращение в профессиональный спорт
Происшествия
В Волгограде арестовали подозреваемого в утечке данных клиентов банков
Центральный районный суд Волгограда арестовал на два месяца подозреваемого в хищении персональных данных клиентов банков Антона Бутурлакина, передаёт ТАСС.