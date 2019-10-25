Армия и оружие

Российская газетаРоссийская газетаВ Минобороны РФ опровергли сообщения СМИ об атаке на севере Сирии

"Сообщения некоторых зарубежных СМИ об обострении ситуации и боестолкновениях между правительственными силами и протурецкими формированиями не соответствуют действительности", - заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии Алексей Бакин.
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Минобороны ответило на сообщения о боях сирийских и турецких военных

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Минобороны России рассказало о ситуации на северо-востоке Сирии

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В Минобороны дали оценку сообщениям об атаке протурецких боевиков на армию Сирии

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Минобороны: сообщения СМИ о боях на северо-востоке Сирии — ложь

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Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 18:28, Вашингтон
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