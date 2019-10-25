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В Минобороны РФ опровергли сообщения СМИ об атаке на севере Сирии

Общество Бутина села в самолет из Майами в Москву Россиянка Мария Бутина села в Майами в самолет «Аэрофлота», который доставит ее в Москву. Об этом сообщил корреспондент «РИА Новости».

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