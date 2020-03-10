Армия и оружие

ТАССТАССВ Минобороны РФ опровергли заявление Турции об уничтоженных «Панцирях»

Ранее во вторник по возвращении из Брюсселя президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в Идлибе ВС Турции с помощью беспилотников уничтожили восемь зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" ВС Сирии.
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Победную реляцию об уничтожении восьми самоходных ЗРПК российского производства именно в Идлибе Эрдоган поведал журналистам, когда вернулся из поездки в Брюссель, передает
 CNN Turk.
Утро.ru14:38

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В Минобороны РФ опровергли заявление Турции об уничтоженных «Панцирях»

ТАСС14:00

В Минобороны опровергли данные Эрдогана о восьми уничтоженных «Панцирях»

РБК14:17

Минобороны опровергло заявления об уничтожении восьми «Панцирей» турками

Взгляд.ру14:05

Россия ответила на заявление Эрдогана об уничтоженных «Панцирях»

Lenta.ru14:05

Минобороны отреагировало на турецкие данные об уничтожении «Панцирей»

РИА Новости14:17

Минобороны опровергло слова Эрдогана об уничтожении восьми «Панцирей»

РЕН ТВ13:43

Минобороны России прокомментировало слова Эрдогана об уничтожении «Панцирей»

Вести.Ru14:35
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Банк России повысил курсы доллара и евро

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Следующие длинные выходные ожидают россиян в мае, передаёт РИА Новости со ссылкой на заместителя руководителя Роструда Ивана Шкловца.
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Выявлены новые симптомы коронавируса

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Сирийские курды в ходе спецоперации уничтожили 79 турецких военнослужащих

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В России надеются на непредвзятое рассмотрение дела MH17

Россия надеется, что голландский суд будет непредвзято рассматривать всю доступную информацию по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году.
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Армия и оружие

Пробивающая арктические льды американская подлодка попала на видео

Атомная подводная лодка Toledo всплыла сквозь лед в Арктике, соответствующее видео опубликовано на ютуб-канале американских военно-морских сил.
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Путин уточнил полномочия Медведева

Владимир Путин подписал указ о Совете безопасности России, в нем прописаны функции заместителя председателя и секретаря.
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Армия и оружие

В Пентагоне назвали условие предоставления Турции ЗРК Patriot

Турция получит от США зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot только в том случае, если вернет в Россию ЗРК С-400 «Триумф».
Известия 14:42
Кино

Людмила Артемьева отказалась сниматься в новых сериях «Сватов»

Российская актриса Людмила Артемьева отказалась сниматься в седьмом сезоне сериала «Сваты».
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Премьера песни Little Big для «Евровидения» перенесена

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Кадыров обратился к россиянам из-за поправок по новому сроку Путина

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Медведчук рассказал о встрече парламентариев «нормандской четверки»

Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук заявил о создании рабочей группы, которая будет заниматься планированием встречи парламентариев стран "нормандского формата", первая встреча, по его словам, может пройти в апреле или мае.
РИА Новости 12:50
Общество

В Новой Москве построят мобильную инфекционную больницу

В Новой Москве построят мобильную инфекционную больницу, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
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В Таджикистане осудили на 25 лет колонии двух участников «банды GTA»

В Таджикистане двух участников "банды GTA" Боира Гуломова и Муроджона Каримова осудили на 25 лет колонии, сообщает пресс-служба российской Генпрокуратуры.
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Путин назвал условия для своего нового президентского срока

Срочное изменение По предложению депутата от "Единой России" Валентины Терешковой, действующие и бывшие президенты России могут получить право участвовать в выборах без учета их сроков на посту главы государства.
Газета.Ru 12:20
Экономика

Цены на нефть спровоцируют подорожание автомобилей в России

Резкое падение нефтяных котировок неминуемо приведет к подорожанию легковых автомобилей в России: эксперты в этом практически не сомневаются, несмотря на обещанный "отскок" валютных курсов.
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Шнуров посмеялся над возможным выдвижением Путина на новый срок

Музыкант и член «Партии Роста» Сергей Шнуров написал стихотворение, посвященное возможному переизбранию президента Владимира Путина в случае принятия поправок к Конституции РФ.
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Американский экономист предрек победу России в нефтяной войне

Профессор Военно-морского колледжа США Николас Гвоздев спрогнозировал победу России в нефтяной войне.
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Hyundai анонсировала новую Hyundai Creta для рынка России

Южнокорейский автоконцерн Hyundai показал обновленную версию кроссовера Creta, которая в ближайшем будущем появится на российском рынке.
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Вдова Магомаева прокомментировала выбор Биковича на роль певца

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Меган Маркл и принц Гарри простились с монаршими обязанностями

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Новак рассказал о ценах на бензин после обвала на нефтяном рынке

Аналитик о росте цен на нефть после резкого падения Глава Минэнерго добавил, что восстановление цен на мировом рынке нефти займет, по его мнению, несколько месяцев.
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