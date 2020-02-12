Армия и оружие

РЕН ТВРЕН ТВВ Минобороны РФ ответили на заявление Эрдогана о нападениях в Идлибе

В Минобороны РФ прокомментировали заявление президента Турции Реджепа Эрдогана о том, что российские и сирийские войска нападают на мирных жителей в Идлибе. Как заявили в Минобороны, данное предположение не соответствуют действительности.
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Минобороны ответило на обвинения Турции в ударах в Сирии

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Минобороны РФ: оружие для боевиков в Идлибе везут через Турцию

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RT на русском10:13

МО РФ опровергло сообщения о нападениях российских военных на мирных жителей в Идлибе

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Сотрудникам ГИБДД дадут возможность аннулировать диагностическую карту технического осмотра (ТО), если автомобиль не проходил диагностику или она была проведена с нарушениями.
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Эрдоган обвинил Россию и Сирию в гибели мирных жителей в Идлибе

Президент Турции Тайип Эрдоган высказал предположение, что военнослужащие России и Сирии наносят удары в провинции Идлиб по мирным жителям.
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По данным Счетной палаты РФ, строительство российской части международного транспортного маршрута "Европа - Западный Китай" удастся завершить только в 2027 году, что на 7 лет позже срока, предусмотренного соглашениями, подписанными на саммите Шанхайской организации сотрудничества.
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Сечин представил Путину проект «Восток Ойл»

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