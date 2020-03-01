Армия и оружие
Lenta.ruВ Минобороны отреагировали на информацию о сбитом Су-24 в Сирии
Ранее 1 марта боевики Сирийской свободной армии (ССА), поддерживаемые Турцией, заявили, что сбили в Сирии бомбардировщик Су-24, принадлежащий сирийским правительственным войскам. По их словам, самолет был уничтожен в небе над городом Саракиб провинции Идлиб.
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