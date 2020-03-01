Армия и оружие

Деловое.ТВДеловое.ТВВ Минобороны РФ прокомментировали информацию о сбитом Су-24 в Сирии

Военное ведомство опровергает информацию о поражении их ПЗРК самолета Су-24 ВКС России. В Минобороны РФ прокомментировали информацию о сбитом Су-24 в Сирии. Представители министерства заявили, что интернет-ресурсы боевиков опубликовали фейк.
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В Минобороны отреагировали на сообщения о сбитом Су-24 в Сирии

РИА Новости06:18

В МО РФ назвали фейком информацию о якобы сбитом над Идлибом Су-24 ВКС России

ТК Звезда04:48

В Минобороны России опровергли информацию о сбитом Су-24 над Идлибом

ТАСС04:52

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Известия04:52

В Минобороны РФ опровергли сообщения о сбитом в Идлибе российском Су-24

Интерфакс05:13

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Эхо Москвы07:30

В Минобороны отреагировали на информацию о сбитом Су-24 в Сирии

Lenta.ru05:18
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