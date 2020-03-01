Военное ведомство опровергает информацию о поражении их ПЗРК самолета Су-24 ВКС России. В Минобороны РФ прокомментировали информацию о сбитом Су-24 в Сирии. Представители министерства заявили, что интернет-ресурсы боевиков опубликовали фейк.

В Минобороны РФ прокомментировали информацию о сбитом Су-24 в Сирии

Общество Собчак, Пивоваров и Чепель просят возобновить расследование убийства Листьева Журналисты Ксения Собчак, Алексей Пивоваров и Родион Чепель обратились в Следственный комитет России и Генеральную прокуратуру РФ с просьбой вернуть дело об убийстве журналиста Владислава Листьева в производство.

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Политика Роухани предложил трехстороннюю встречу по Идлибу без участия России После встречи иранского, турецкого и сирийского лидеров, состоявшейся 29 февраля, президент Ирана Хасан Роухани предложил провести новую трехстороннюю встречу по сирийскому Идлибу с участием этих стран, не привлекая к переговорам Россию.

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Шоу-бизнес 40-летняя Елена Подкаминская стала мамой в третий раз Актерский состав 2-го сезона сериала "ИП Пирогова" Напомним, что с Денисом Гущиным, за которого звезда сериала "Кухня" вышла в 2018 году, Елена Подкаминская познакомились во время перепланировки квартиры актрисы.

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