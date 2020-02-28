Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиВ Минобороны рассказали о наступлении террористов в Идлибе

Террористы из Идлибской зоны деэскалации 27 февраля предприняли попытку проведения крупного наступления на позиции войск Сирии, сообщили в Минобороны РФ.
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с чего всё началось

Минобороны России: атакованные в Идлибе турецкие войска находились среди боевиков

Турецкие военные, попавшие под огонь сирийских войск 27 февраля, находились среди наступавших боевиков. Об этом заявили в пятницу журналистам в Минобороны РФ.
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Россия заявила о военных Турции среди террористов при авиаударе в Идлибе

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В Минобороны РФ разъяснили обстоятельства гибели турецких военных в Идлибе

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Минобороны РФ раскрыло подробности инцидента с обстрелом турецких военных в Идлибе

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ВКС РФ не наносили удары в районе, где оказались турецкие военные

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Петросян приходил к Степаненко после развода

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Главный конструктор многофункционального истребителя-бомбардировщика Су-34 Роллан Мартиросов ушёл из жизни.
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Лавров призвал к бескомпромиссной позиции по террористам в Сирии

Никаких компромиссов с террористами в Сирии быть не должно, заявил в пятницу, 28 февраля, министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Люксембурга Жаном Ассельборном.
Известия 05:09
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ФБК нашёл у зятя Мишустина шесть квартир в Нью-Йорке

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На территории Украины зарегистрировали первый случай заболевания коронавирусом.
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У налоговой службы США появились вопросы к Олегу Тинькову

Основатель и акционер группы TCS Group Holding Plc. (материнская компания «Тинькофф банка») Олег Тиньков примет участие в судебных слушаниях, инициированных Налоговой службой США, говорится в раскрытии информации TCS Group на сайте LSE.
Ведомости 04:17
Финансы

Названы последствия обвала цен на нефть для России

Обвал цен на нефть привел к тому, что пополнение национальных резервов России резко сократилось.
Lenta.ru 04:21
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Столтенберг осудил Сирию за удары по турецким военным

Напомним, 27 февраля сирийские ВВС нанесли авиаудар по провинции Идлиб. В результате погибли 29 турецких военных.
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Стало известно, что владельцам поврежденных автомобилей, на которые 27 февраля упал трамвай на Ново-Садовой, возместят ущерб.
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В связи с ситуацией в сирийской провинции Идлиб Турции следует отказаться от российских ЗРК С-400, заявила постпред США при НАТО Кей Бейли Хатчисон.
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Многие поклонники заявили, что привыкли видеть Дженнифер Лопес с наращенными волосами.
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Канада прекратит обеспечивать безопасность принца Гарри и его супруги

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Отмена НДФЛ для россиян с низкими доходами может обойтись государственному бюджету более чем в 1 трлн рублей, подсчитали в ФНС.
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5 марта будут представлены Realme 6 и Realme 6 Pro.
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