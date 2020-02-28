Армия и оружие
РИА НовостиВ Минобороны рассказали о наступлении террористов в Идлибе
Террористы из Идлибской зоны деэскалации 27 февраля предприняли попытку проведения крупного наступления на позиции войск Сирии, сообщили в Минобороны РФ.
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с чего всё началось
Турецкие военные, попавшие под огонь сирийских войск 27 февраля, находились среди наступавших боевиков. Об этом заявили в пятницу журналистам в Минобороны РФ.ТАСС01:28
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На территории Украины зарегистрировали первый случай заболевания коронавирусом.
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Обвал цен на нефть привел к тому, что пополнение национальных резервов России резко сократилось.
Армия и оружие
Столтенберг осудил Сирию за удары по турецким военным
Напомним, 27 февраля сирийские ВВС нанесли авиаудар по провинции Идлиб. В результате погибли 29 турецких военных.
Происшествия
В Самаре возместят ущерб владельцам машин, на которые рухнул трамвай
Стало известно, что владельцам поврежденных автомобилей, на которые 27 февраля упал трамвай на Ново-Садовой, возместят ущерб.
Армия и оружие
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