Турецкие военные, попавшие под огонь сирийских войск 27 февраля, находились среди наступавших боевиков. Об этом заявили в пятницу журналистам в Минобороны РФ.

с чего всё началось

Террористы из Идлибской зоны деэскалации 27 февраля предприняли попытку проведения крупного наступления на позиции войск Сирии, сообщили в Минобороны РФ.

В Минобороны рассказали о наступлении террористов в Идлибе

Игры Resident Evil 3 remake: новые скриншоты, анонс демо и свежие детали Новые скриншоты Resident Evil 3 remake уже были анонсированы Capcom, а вот когда именно столь ценная информация станет достоянием гласности, а также какие свежие детали об игре уже были обнародованы журналистами – читайте ниже в материале.

Армия и оружие Колесниченко прокомментировал совместные учения НАТО и США Колесниченко прокомментировал совместные учения НАТО и США НАТО начало подготовку к крупнейшим за 25 лет учениям в Европе - Defender Europe 2020 (" Защитник Европы - 2020").

Армия и оружие Турция планирует закрыть Босфор для кораблей России Продолжение конфликта в сирийской провинции Идлиб, которая остаётся в руках протурецких боевиков и радикальных группировок, может вынудить Анкару закрыть пролив Босфор для кораблей ВМФ РФ.

Общество В Китае рассказали о случаях «повторного заражения» коронавирусом Излечившиеся от коронавируса и выписанные из больниц пациенты, тесты которых впоследствии вновь показали положительный результат на вирусную нуклеиновую кислоту, не могут заразить других людей, сообщила на пресс-конференции в пятницу представитель государственного комитета Китая по здравоохранению Го Яньхун.

Политика Лавров призвал к бескомпромиссной позиции по террористам в Сирии Никаких компромиссов с террористами в Сирии быть не должно, заявил в пятницу, 28 февраля, министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Люксембурга Жаном Ассельборном.

Общество У налоговой службы США появились вопросы к Олегу Тинькову Основатель и акционер группы TCS Group Holding Plc. (материнская компания «Тинькофф банка») Олег Тиньков примет участие в судебных слушаниях, инициированных Налоговой службой США, говорится в раскрытии информации TCS Group на сайте LSE.

Армия и оружие США призвали Турцию отказаться от С-400 В связи с ситуацией в сирийской провинции Идлиб Турции следует отказаться от российских ЗРК С-400, заявила постпред США при НАТО Кей Бейли Хатчисон.

Путешествия Ростуризм рекомендовал приостановить продажи туров в Италию Ростуризм рекомендовал туроператорам приостановить формирование и продажу туров в Италию, Южную Корею и Иран, сообщается на сайте ведомства.

Общество Канада прекратит обеспечивать безопасность принца Гарри и его супруги Канада в скором времени намерена прекратить обеспечивать безопасность принца Гарри и его супруги Меган Маркл, сообщает в четверг BBC со ссылкой федеральное правительство Канады.

Авто Кроссовер Toyota Wildlander оказался дешевле RAV4 Сегодня 28 февраля официальные дилеры Toyota начали принимать предварительные заказы на абсолютно новый кроссовер Toyota Wildlander, созданный на базе RAV4.

Экономика Подсчитаны потери бюджета в случае отмены НДФЛ для бедных Отмена НДФЛ для россиян с низкими доходами может обойтись государственному бюджету более чем в 1 трлн рублей, подсчитали в ФНС.