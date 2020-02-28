Турецкие военные, попавшие под огонь сирийских войск 27 февраля, находились среди наступавших боевиков. Об этом заявили в пятницу журналистам в Минобороны РФ.

с чего всё началось

Террористы из Идлибской зоне деэскалации в четверг, 27 февраля, предприняли попытку проведения крупного наступления на позиции правительственных войск Сирии. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

В Минобороны РФ рассказали о наступлении террористов в Идлибе

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