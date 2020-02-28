Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuВ Минобороны РФ рассказали о наступлении террористов в Идлибе

Террористы из Идлибской зоне деэскалации в четверг, 27 февраля, предприняли попытку проведения крупного наступления на позиции правительственных войск Сирии. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
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с чего всё началось

Минобороны России: атакованные в Идлибе турецкие войска находились среди боевиков

Турецкие военные, попавшие под огонь сирийских войск 27 февраля, находились среди наступавших боевиков. Об этом заявили в пятницу журналистам в Минобороны РФ.
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МО РФ: Обстрелянные военные Турции были среди наступавших боевиков

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Законопроект о налоговом вычете за покупку отечественного автомобиля имеет социальную направленность и служит поддержке автопрома.
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Канада в скором времени намерена прекратить обеспечивать безопасность принца Гарри и его супруги Меган Маркл, сообщает в четверг BBC со ссылкой федеральное правительство Канады.
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Политика

Россия приостанавливает пропуск граждан Ирана через границу

Правительство России приняло решение о временной приостановке пропуска через государственную границу граждан Ирана, въезжающих для обучения и трудовой деятельности, а также в частных, туристических и транзитных целях.
Вести.Ru 01:48
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Посольство РФ пригласило власти США посетить Крым

Официальным лицам США стоит посетить Крым, чтобы навсегда снять озабоченности об "аннексии" полуострова.
Российская газета вчера в 17:34
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Следствие приобщило к делу полицейских, обвиняемых в фальсификации доказательств, результаты экспертизы, обнаружившей на волосах Ивана Голунова следы наркотических средств, сообщил журналист "Интерфаксу" в четверг.
Интерфакс вчера в 13:43
Армия и оружие

Эсминец КНР направил лазер на самолет-разведчик США

Газета.Ru вчера в 22:51
Политика

28 февраля НАТО проведет экстренные консультации по запросу Турции

В пятницу, 28 февраля, НАТО планирует провести экстренные консультации по запросу Турции, в ходе которых послы 29 стран Североатлантического альянса обменяются информацией по сирийскому Идлибу.
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Почти половина заразившихся коронавирусом в Китае выздоровели

В Китае из больниц выписали почти 46% всех зараженных новым типом коронавируса. Людей отпускают домой после излечения.
Телеканал 360° вчера в 22:45
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Лига Европы. «Рома» прошла «Гент», «Вулверхэмптон» убрал «Эспаньол»

В Лиге Европы завершились ответные матчи 1/16 финала Лиги Европы между "Ромой" и "Гентом" и "Вулверхэмптоном" и "Эспаньолом".
Вести.Ru вчера в 15:22
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Бывшего главного полицейского Камчатки приговорили к 5 годам колонии

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Диабет у мышей вылечили стволовые клетки

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Бывший заместитель администрации экс-президента Украины Петра Порошенко, бывший депутат Верховной рады Андрей Сенченко разработал план по срыву строительства российских атомных подводных лодок.
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Опрос Фонда "Общественное мнение" (ФОМ) свидетельствует, что почти 70% россиян полагают, что день всенародного голосования по поправкам к Конституции должен быть выходным.
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Суд принял решение не возвращать экс-главу «Метростроя» в СИЗО

Дзержинский районный суд принял решение не возвращать в СИЗО бывшего генерального директора «Метростроя» Николая Александрова, обвиняемого в двух эпизодах растраты в особо крупном размере, сообщает объединенная пресс-служба судов города.
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Позже выяснилось, что в то же самое время в этом же доме соседнюю квартиру купил и бизнесмен Удодов.
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В Белоруссии зарегистрировали первый случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, её выявили у гражданина Ирана.
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На Кубани пока не зарегистрировано ни одного случая заражения этим опасным вирусом сообщает "Интерфакс-Юг" с ссылкой на руководителя Специализированной клинической детской инфекционной больницы краевого Минздрава Нафисет Тхакушинову.
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Жителей США возмутило интервью жены Сандерса RT четырехлетней давности

В США разразился скандал из-за жены сенатора и претендента на пост президента США от Демократической партии Берни Сандерса Джейн, которая в 2016 году дала интервью телеканалу RT.
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На Украине ввели температурный контроль для приезжающих из России

Украина вводит температурный контроль для въезжающих в страну на границе с Россией в пятницу, 28 февраля, чтобы предотвратить распространение коронавируса COVID-2019.
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