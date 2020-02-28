Армия и оружие
Газета.RuВ Минобороны РФ рассказали о наступлении террористов в Идлибе
Террористы из Идлибской зоне деэскалации в четверг, 27 февраля, предприняли попытку проведения крупного наступления на позиции правительственных войск Сирии. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
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с чего всё началось
Турецкие военные, попавшие под огонь сирийских войск 27 февраля, находились среди наступавших боевиков. Об этом заявили в пятницу журналистам в Минобороны РФ.ТАСС00:41
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