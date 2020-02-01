Армия и оружие

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыВ Минобороны РФ сообщили о плановом полете Ту-160

Представители Минобороны РФ, в свою очередь, отметили, что все полеты российских самолетов выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.
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Два Ту-160 выполнили плановый полет над Баренцевым и Норвежским морями

Российская газетавчера в 17:36

«Белый лебедь» над северным морем: кадры полета и дозаправки в воздухе Ту-160

ТК Звездавчера в 21:58

Два Ту-160 выполнили полет над Баренцевым и Норвежским морями

Известиявчера в 18:38

Воздушную дозаправку ракетоносцев Ту-160 показали на видео

РЕН ТВвчера в 19:32

Два российских Ту-160 совершили полет над Северным Ледовитым океаном

РИА Новостивчера в 22:39

Ракетоносцы Ту-160 совершили полет над водами Арктики

Вести.Ruвчера в 17:28

Два Ту-160 выполнили полет над Баренцевым, Норвежским морями и Северным Ледовитым океаном

ТАССвчера в 17:04
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Политика

Помпео: Вашингтон не просит Белоруссию выбирать между Россией и США

Власти США не просят Белоруссию выбирать между Москвой и Вашингтоном, заявил госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео во время встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко.
Газета.Ru 03:36
Общество

В РФ вступили в силу новые правила увольнения

Как сообщало ИА REGNUM, пакет законопроектов о введении в РФ электронных трудовых книжек с 2020 года был подписан Госдумой 21 ноября 2019 года, а 16 декабря документ подписал президент РФ Владимир Путин.
REGNUM вчера в 21:02
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Вылетевший в Сочи самолет экстренно вернулся во Внуково

Пассажирский самолет, который вылетел в Сочи из столичного Внуково, экстренно вернулся в аэропорт.
Известия 02:26
Транспорт

Минтранс предложил повысить штрафы для таксистов за нарушения ПДД

Минтранс предложил вдвое увеличить штрафы для водителей такси и автобусов за ряд нарушений правил дорожного движения.
РБК 00:00
Происшествия

Бабушка брошенных в Шереметьево детей пожаловалась на угрозы их отца

Lenta.ru 02:59
Общество

Гидрометцентр предупредил о резком похолодании в Центральной России

С середины следующей недели в центральных областях Европейской России начнется похолодание, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.
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Хоккей

«Вашингтон» обыграл «Оттаву» с дублем Овечкина и шайбой Кузнецова

Голами в составе победителей отметились Ти Джей Оши (5-я минута), российский нападающий «Кэпиталз» Евгений Кузнецов (12-я), российский капитан «Вашингтона» Александр Овечкин (31-я, 60-я в пустые ворота) и Карл Хагелин (44-я в большинстве).
REGNUM 00:13
Политика

Мишустин назвал отношения России и Казахстана братскими

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал отношения с Казахстаном братскими и отметил их динамическое развитие.
РИА Новости вчера в 23:31
Здоровье

Врачи назвали стабильным состояние студентки с коронавирусом в Тюмени

Состояние заболевшей коронавирусом студентки из Китая, госпитализированной в Тюмени, удовлетворительное, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.
Интерфакс 03:17
Музыка

Крутой назвал возможного участника «Евровидения-2020» от России

Известный российский композитор и продюсер Игорь Крутой считает, что представлять Россию в 2020 году на «Евровидении» будет певец Александр Панайотов.
Известия вчера в 21:04
Общество

Стивен Кинг раскритиковал Facebook и удалил свой профиль

Писатель Стивен Кинг заявил, что удаляет свой аккаунт из социальной сети Facebook, объяснив свое решение беспокойством за безопасность персональных данных.
ТАСС 02:31
Общество

С 1 февраля вырастут выплаты для льготников

С 1 февраля ежемесячные денежные выплаты для федеральных льготников вырастут. Об этом сообщается на сайте Пенсионного фонда РФ.
Мой Брянск вчера в 05:40
Политика

В Раде пригрозили свержением Зеленского

На Украине может произойти свержение власти, если сторонники президента Владимира Зеленского — парламентарии Верховной рады от партии "Слуга народа" — сделают еще один шаг для узаконивания продажи земли, заявил народный депутат от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович журналистам в кулуарах парламента.
РИА Новости вчера в 16:14
Армия и оружие

Концерн «Алмаз-Антей» покажет в Индии модель новейшего ЗРК «Викинг»

В сообщении пресс-службы говорится, что концерн впервые покажет масштабные модели ЗРК «Викинг» и зенитной управляемой ракеты 9М317МЕ.
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Исламхан, побывавший на просмотре в «Зените», переберется в ОАЭ

Напомним, ранее Исламхан проходил просмотр в российском «Зените», но в итоге питерцам не подошел.
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Гинер: «Не собираюсь выгонять Гончаренко»

Белорус работает в московском клубе с 2016 года. «Я не собираюсь выгонять Гончаренко», – сказал Гинер в интервью Нобелю Арустамяну.
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Вышел первый трейлер фильма «Форсаж 9»

В Интернете появился первый трейлер фильма «Форсаж 9». В минутном ролике Доминик Торетто (Вин Дизель) чинит трактор на ферме, вместе с сыном.
Интермонитор.ру 29 января в 07:39
Шоу-бизнес

Гимнастка Светлана Хоркина рассказала о сыне от мужа Веры Глаголевой

Спортсменка Светлана Хоркина в рамках «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» рассказала о сыне, рожденном от мужа Веры Глаголевой.
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В Новосибирске госпитализировали прилетевшую из Китая девочку

Ребенка, прилетевшего с семьей после отдыха на китайском курорте, на скорой помощи госпитализировали прямо из новосибирского аэропорта Толмачево.
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Петербурженку после приступа эпилепсии увезли в вытрезвитель и избили

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Спецназ задержал сбежавшего из здания суда в Новокузнецке

Сотрудники полиции при поддержке спецназа задержали осужденного, сбежавшего из здания суда в Новокузнецке в Кемеровской области.
Газета.Ru 03:26
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Москва и Минск завершили переговоры по транзиту российской нефти

Москва и Минск завершили переговоры по тарифам на транзит российской нефти по территории Белоруссии.
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Путин объяснил, в каком случае не подпишет поправки к Конституции

Президент Российской Федерации Владимир Путин не исключил ситуации, когда он не подпишет закон о конституционных поправках, если изменения в Основной закон не одобрят граждане в ходе голосования.
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На Собчак составили протокол из-за инцидента во Внуково

На телеведущую Ксению Собчак составили протокол сотрудники транспортной полиции - это произошло в столичном аэропорту Внуково после того, как она попросила выпустить ее из самолета авиакомпании "Россия", полтора часа ожидавшего вылета в Санкт-Петербург.
Газета.Ru 30 января в 11:47
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«Рубин» может подписать полузащитника датского «Ольборга»

Полузащитник «Ольборга» Оливер Абильдгор может продолжить карьеру в России. Как сообщает Bold, интерес к нему проявляет «Рубин».
Спорт-Экспресс 03:43
Политика

Великобритания официально вышла из состава Евросоюза

ТАСС вчера в 18:01
Общество

Роструд напомнил о сокращенной рабочей неделе в феврале

В феврале россиян ждут длинные выходные из-за празднования Дня защитника Отечества, напомнила пресс-служба Роструда.
РИА Новости 02:13
Общество

Вирусолог оценил версию об искусственном происхождении коронавируса

Ряд изданий писали, что новый коронавирус якобы был искусственно выведен в этом же институте.
РИА Новости вчера в 23:01
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Экс-тренер «Ливерпуля» стал спортивным директором «Динамо»

Газета.Ru 02:17
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