В российском Минобороны подчеркнули, что все полеты самолетов выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.

с чего всё началось

Представители Минобороны РФ, в свою очередь, отметили, что все полеты российских самолетов выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.

В Минобороны РФ сообщили о плановом полете Ту-160

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