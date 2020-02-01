Армия и оружие

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыВ Минобороны РФ сообщили о плановом полете Ту-160

Представители Минобороны РФ, в свою очередь, отметили, что все полеты российских самолетов выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.
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с чего всё началось

Два российских Ту-160 совершили полет над Северным Ледовитым океаном

В российском Минобороны подчеркнули, что все полеты самолетов выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.
РИА Новостивчера в 22:39

Подробнее о событии

Два Ту-160 выполнили полет над Баренцевым, Норвежским морями и Северным Ледовитым океаном

ТАССвчера в 17:04

«Белый лебедь» над северным морем: кадры полета и дозаправки в воздухе Ту-160

ТК Звездавчера в 21:58

Два Ту-160 выполнили полет над Баренцевым и Норвежским морями

Известиявчера в 18:38

Минобороны РФ: Два Ту-160 выполнили плановый полёт над северными морями

REGNUMвчера в 17:56

Два Ту-160 выполнили плановый полет над Баренцевым и Норвежским морями

Российская газетавчера в 17:36

Ракетоносцы Ту-160 совершили полет над водами Арктики

Вести.Ruвчера в 17:28

Два российских Ту-160 совершили полет над Северным Ледовитым океаном

РИА Новостивчера в 22:39
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Культура

Билли Айлиш выступит на вручении премии «Оскар»

Телепрограмма 30 января в 04:30
Кино

В сети появились новые удалённые сцены из разных фильмов киновселенной Marvel

На секции Reddit, посвящённой киновселенной Marvel, начали появляться скриншоты удалённых сцен из разных фильмов.
Игромания.ру вчера в 07:23
Политика

Лукашенко назвал Помпео особенности «диктатуры» в Белоруссии

Радио Sputnik 06:39
Теннис

Уроженка Москвы София Кенин выиграла Australian Open

Американка София Кенин стала победительницей Открытого чемпионата Австралии по теннису, который проходит в Мельбурне.
РИА Новости 06:15
Политика

Глава горсовета Керчи отозвала заявление об отставке

Председатель Керченского городского совета Мая Хужина отозвала заявление об отставке, которое сделала на фоне скандала вокруг поздравления блокадников.
РИА Новости вчера в 02:58
Политика

Путин приказал привлечь самолеты ВКС к эвакуации россиян из Китая

Российский президент Владимир Путин приказал использовать самолеты Воздушно-космических сил (ВКС) России для эвакуации россиян из Китая на фоне вспышки коронавирусной инфекции нового типа.
Газета.Ru 06:43
Энергетика

Песков прокомментировал закупку Белоруссией нефти у Норвегии

Закупки Белоруссией нефти у Норвегии являются вопросом экономической целесообразности, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Московский Комсомолец вчера в 05:03
Общество

Новый КоАП РФ увеличит штрафы для водителей в несколько раз

На сегодняшний день за превышение скорости от 20 до 40 км/ч водителя наказывают на 500 рублей, в новом проекте КоАП за это правонарушение уже предусматривается наказание в размере трех тысяч рублей.
REGNUM вчера в 00:22
Политика

США ограничили въезд гражданам шести стран

США ввели визовые ограничения для граждан шести стран из-за того, как в этих государствах «занимаются обеспечением безопасности», сообщил представитель администрации.
Коммерсантъ вчера в 16:43
Происшествия

Хулиганы избили до реанимации пенсионера, пытавшегося их расстрелять

Один из жильцов пытался утихомирить шумную компанию и выстрелил из охотничьего ружья, повредив руку одному из участников пьяных посиделок.
Вести.Ru 04:46
Единоборства

В UFC назвали дату возможного реванша Нурмагомедова с Макгрегором

Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов и бывший чемпион в двух дивизионах ирландец Конор Макгрегор могут провести бой-реванш осенью 2020 года.
Известия 05:09
Футбол

Дзюба назвал Ракицкого лучшим защитником мира

ProstoProSport 06:12
Общество

В РФ вступили в силу новые правила увольнения

Как сообщало ИА REGNUM, пакет законопроектов о введении в РФ электронных трудовых книжек с 2020 года был подписан Госдумой 21 ноября 2019 года, а 16 декабря документ подписал президент РФ Владимир Путин.
REGNUM вчера в 21:02
Музыка

Группа BTS презентовала новую песню Black Swan

Участники южнокорейской группы BTS презентовали в последнем эпизоде телепередачи The Late Late Show новый сингл Black Swan и рассказали о предстоящем альбоме "Map of the Soul: 7", сообщает Independent.
РИА Новости 29 января в 11:31
Происшествия

На северо-западе Москвы ликвидировали пожар в банном комплексе

Пожар на территории банного комплекса на северо-западе Москвы удалось полностью ликвидировать, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.
РИА Новости 05:51
Общество

В России выявили двух первых больных коронавирусом

В России зафиксированы двое первых больных новым типом коронавируса - в Забайкалье и Тюменской области, сообщила вице-премьер РФ, глава оперативного штаба Татьяна Голикова.
Интерфакс вчера в 07:39
Происшествия

В Новокузнецке задержали сбежавшего из суда после приговора мужчину

РБК 03:49
Политика

Дуда не хочет ехать в Смоленск на 10-летие крушения Ту-154 Качиньского

Президент Польши Анджей Дуда не хочет ехать в Смоленск на 10-летнюю годовщину авиакатастрофы, в которой погиб президент республики Лех Качиньский, заявил госсекретарь канцелярии президента Анджей Дера в эфире радиостанции RMF FM.
РИА Новости 06:58
Общество

Цукерберг пообещал разозлить многих новым подходом Facebook к контенту

РБК 03:33
Политика

Эксперт оспорил право требования репараций от России со стороны Польши

Правовых оснований у требований Польши о выплате военных репараций к России не существует.
Известия вчера в 12:17
Армия и оружие

Die Welt: военная мощь России значительно возросла

Военная мощь России значительно увеличилась с 2008 года, сообщает немецкое издание Die Welt со ссылкой на анализ Исследовательского института национальной обороны при министерстве обороны Швеции.
Газета.Ru 30 января в 23:10
Общество

В Карелии студент из КНР госпитализирован с подозрением на коронавирус

"Сегодня студента петрозаводской консерватории, вернувшегося из Китая, госпитализировали с подозрением на коронавирусную инфекцию", - говорится в сообщении.
Газета.Ru 06:26
Происшествия

СК проверит данные об угрозах отца брошенных в Шереметьево детей

Отец оставленных в московском аэропорту Шереметьево детей угрожал их бабушке, которая забрала их на воспитание.
РБК 06:23
Общество

В Петербурге задержали участников акции против изменения Конституции

Snob.ru 06:45
Футбол

Антон Миранчук получил травму в товарищеском матче с «Партизаном»

Полузащитник московского "Локомотива" Антон Миранчук получил травму в матче с белградским "Партизаном" на товарищеском футбольном турнире в Катаре.
РИА Новости 06:40
Религия

Путин поздравил патриарха Кирилла с годовщиной интронизации

Президент России Владимир Путин поздравил с 11-й годовщиной интронизации предстоятеля Русской православной церкви (РПЦ) патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Известия 06:13
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Россиянам рассказали, в какую валюту лучше вкладываться после Брексита

Россиянам не следует начинать резко вкладываться в евро в надежде на взлёт курса этой валюты на фоне завершения более чем трёхлетней саги Брексита.
Life.ru 03:30
Происшествия

Минздрав Башкирии отреагировал на видео с ползущим по полу инвалидом

Министр здравоохранения Республики Башкортостан Максим Забелин пообещал разобраться с инцидентом в одной из региональных больниц, где пациент без ног ползал по коридору.
РИА Новости 04:26
Происшествия

Автобус с детьми столкнулся с автомобилями в Новой Москве

Автобус с детьми столкнулся с четырьмя легковыми автомобилями на Калужском шоссе в Новой Москве.
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Шоу-бизнес

Мать Андрея Аршавина объяснила решение выселить внучку из квартиры

Мать футболиста Андрея Аршавина Татьяна Аршавина в беседе с Пятым каналом объяснила решение выселить бывшую жену сына Алису Казьмину и собственную внучку из квартиры.
РИА Новости вчера в 19:29
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