Армия и оружие
Аргументы и ФактыВ Минобороны РФ сообщили о плановом полете Ту-160
Представители Минобороны РФ, в свою очередь, отметили, что все полеты российских самолетов выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.
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В российском Минобороны подчеркнули, что все полеты самолетов выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.РИА Новостивчера в 22:39
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Два Ту-160 выполнили плановый полет над Баренцевым и Норвежским морями
Российская газетавчера в 17:36
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 07:02, Ашберн
Культура
Билли Айлиш выступит на вручении премии «Оскар»
Кино
В сети появились новые удалённые сцены из разных фильмов киновселенной Marvel
На секции Reddit, посвящённой киновселенной Marvel, начали появляться скриншоты удалённых сцен из разных фильмов.
Политика
Лукашенко назвал Помпео особенности «диктатуры» в Белоруссии
Теннис
Уроженка Москвы София Кенин выиграла Australian Open
Американка София Кенин стала победительницей Открытого чемпионата Австралии по теннису, который проходит в Мельбурне.
Политика
Глава горсовета Керчи отозвала заявление об отставке
Председатель Керченского городского совета Мая Хужина отозвала заявление об отставке, которое сделала на фоне скандала вокруг поздравления блокадников.
Политика
Путин приказал привлечь самолеты ВКС к эвакуации россиян из Китая
Российский президент Владимир Путин приказал использовать самолеты Воздушно-космических сил (ВКС) России для эвакуации россиян из Китая на фоне вспышки коронавирусной инфекции нового типа.
Энергетика
Песков прокомментировал закупку Белоруссией нефти у Норвегии
Закупки Белоруссией нефти у Норвегии являются вопросом экономической целесообразности, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Общество
Новый КоАП РФ увеличит штрафы для водителей в несколько раз
На сегодняшний день за превышение скорости от 20 до 40 км/ч водителя наказывают на 500 рублей, в новом проекте КоАП за это правонарушение уже предусматривается наказание в размере трех тысяч рублей.
Политика
США ограничили въезд гражданам шести стран
США ввели визовые ограничения для граждан шести стран из-за того, как в этих государствах «занимаются обеспечением безопасности», сообщил представитель администрации.
Происшествия
Хулиганы избили до реанимации пенсионера, пытавшегося их расстрелять
Один из жильцов пытался утихомирить шумную компанию и выстрелил из охотничьего ружья, повредив руку одному из участников пьяных посиделок.
Единоборства
В UFC назвали дату возможного реванша Нурмагомедова с Макгрегором
Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов и бывший чемпион в двух дивизионах ирландец Конор Макгрегор могут провести бой-реванш осенью 2020 года.
Футбол
Дзюба назвал Ракицкого лучшим защитником мира
Общество
В РФ вступили в силу новые правила увольнения
Как сообщало ИА REGNUM, пакет законопроектов о введении в РФ электронных трудовых книжек с 2020 года был подписан Госдумой 21 ноября 2019 года, а 16 декабря документ подписал президент РФ Владимир Путин.
Музыка
Группа BTS презентовала новую песню Black Swan
Участники южнокорейской группы BTS презентовали в последнем эпизоде телепередачи The Late Late Show новый сингл Black Swan и рассказали о предстоящем альбоме "Map of the Soul: 7", сообщает Independent.
Происшествия
На северо-западе Москвы ликвидировали пожар в банном комплексе
Пожар на территории банного комплекса на северо-западе Москвы удалось полностью ликвидировать, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.
Общество
В России выявили двух первых больных коронавирусом
В России зафиксированы двое первых больных новым типом коронавируса - в Забайкалье и Тюменской области, сообщила вице-премьер РФ, глава оперативного штаба Татьяна Голикова.
Политика
Дуда не хочет ехать в Смоленск на 10-летие крушения Ту-154 Качиньского
Президент Польши Анджей Дуда не хочет ехать в Смоленск на 10-летнюю годовщину авиакатастрофы, в которой погиб президент республики Лех Качиньский, заявил госсекретарь канцелярии президента Анджей Дера в эфире радиостанции RMF FM.
Политика
Эксперт оспорил право требования репараций от России со стороны Польши
Правовых оснований у требований Польши о выплате военных репараций к России не существует.
Армия и оружие
Die Welt: военная мощь России значительно возросла
Военная мощь России значительно увеличилась с 2008 года, сообщает немецкое издание Die Welt со ссылкой на анализ Исследовательского института национальной обороны при министерстве обороны Швеции.
Общество
В Карелии студент из КНР госпитализирован с подозрением на коронавирус
"Сегодня студента петрозаводской консерватории, вернувшегося из Китая, госпитализировали с подозрением на коронавирусную инфекцию", - говорится в сообщении.
Происшествия
СК проверит данные об угрозах отца брошенных в Шереметьево детей
Отец оставленных в московском аэропорту Шереметьево детей угрожал их бабушке, которая забрала их на воспитание.
Футбол
Антон Миранчук получил травму в товарищеском матче с «Партизаном»
Полузащитник московского "Локомотива" Антон Миранчук получил травму в матче с белградским "Партизаном" на товарищеском футбольном турнире в Катаре.
Религия
Путин поздравил патриарха Кирилла с годовщиной интронизации
Президент России Владимир Путин поздравил с 11-й годовщиной интронизации предстоятеля Русской православной церкви (РПЦ) патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Политика
Россиянам рассказали, в какую валюту лучше вкладываться после Брексита
Россиянам не следует начинать резко вкладываться в евро в надежде на взлёт курса этой валюты на фоне завершения более чем трёхлетней саги Брексита.
Происшествия
Минздрав Башкирии отреагировал на видео с ползущим по полу инвалидом
Министр здравоохранения Республики Башкортостан Максим Забелин пообещал разобраться с инцидентом в одной из региональных больниц, где пациент без ног ползал по коридору.
Происшествия
Автобус с детьми столкнулся с автомобилями в Новой Москве
Автобус с детьми столкнулся с четырьмя легковыми автомобилями на Калужском шоссе в Новой Москве.
Шоу-бизнес
Мать Андрея Аршавина объяснила решение выселить внучку из квартиры
Мать футболиста Андрея Аршавина Татьяна Аршавина в беседе с Пятым каналом объяснила решение выселить бывшую жену сына Алису Казьмину и собственную внучку из квартиры.