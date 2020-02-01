Армия и оружие

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыВ Минобороны РФ сообщили о плановом полете Ту-160

Представители Минобороны РФ, в свою очередь, отметили, что все полеты российских самолетов выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.
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Два российских Ту-160 совершили полет над Северным Ледовитым океаном

РИА Новостивчера в 22:39

«Белый лебедь» над северным морем: кадры полета и дозаправки в воздухе Ту-160

ТК Звездавчера в 21:58

Воздушную дозаправку ракетоносцев Ту-160 показали на видео

РЕН ТВвчера в 19:32

Два Ту-160 выполнили полет над Баренцевым и Норвежским морями

Известиявчера в 18:38

Два Ту-160 выполнили плановый полет над Баренцевым и Норвежским морями

Российская газетавчера в 17:36

Ракетоносцы Ту-160 совершили полет над водами Арктики

Вести.Ruвчера в 17:28

Два Ту-160 выполнили полет над Баренцевым, Норвежским морями и Северным Ледовитым океаном

ТАССвчера в 17:04
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Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 08:29, Ашберн
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Сильвестр Сталлоне перестал скрывать седину

VSE42.RU 30 января в 02:51
Политика

Палестина решила разорвать отношения с США и Израилем

Палестина разорвала дипломатические отношения с Израилем и США.
Вести.Ru 07:57
Политика

США заявили о готовности обеспечить Белоруссию нефтью на 100%

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американские компании готовы полностью обеспечить потребности Белоруссии в нефти.
РИА Новости 06:04
Политика

Марин Ле Пен назвала Brexit предвестником конца Евросоюза

Лидер французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен поздравила Великобританию с осуществлением Brexit и предрекла скорый конец Евросоюза.
Газета.Ru 07:44
Происшествия

Автобус с детьми попал в ДТП в Новой Москве

В новой Москве произошло столкновение заказного автобуса с детьми и четырех легковых автомобилей.
Газета.Ru 07:07
Политика

Грузия допустила отказ от саммита Совета Европы из-за Лаврова

Грузинские власти допустили, что могут отказаться от проведения в мае в Тбилиси заседания комитета министров Совета Европы, если в саммите примет участие министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Lenta.ru вчера в 06:17
Политика

Захар Прилепин создал в России партию «За правду»

Lenta.ru 08:00
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Минздрав России рекомендовал три препарата для лечения коронавируса

Минздрав России составил список из трех препаратов для лечения китайского коронавируса у взрослых людей, пишет ФАН.
Вечерняя Москва 30 января в 05:06
Теннис

Софья Кенин стала победительницей Australian Open

Американская теннисистка Софья Кенин победила испанскую спортсменку Гарбинье Мугурусу в финальном матче первого в сезоне турнира Большого шлема — Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open), проходящего в Мельбурне.
REGNUM 07:25
Футбол

«Локомотив» уступил «Партизану» в серии пенальти в товарищеском матче

Футболисты московского "Локомотива" сыграли вничью с белградским "Партизаном" в матче товарищеского турнира в Катаре.
РИА Новости 08:06
Биатлон

Президент Союза биатлонистов России считает результат не главным

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев назвал главное перед стартом чемпионата мира, передает ТАСС.
Газета.Ru 06:18
Музыка

Моргенштерн записал рэп с Иваном Ургантом на «Первом канале»

Актуальные Новости 04:10
Здоровье

В Забайкалье рассказали о состоянии больного коронавирусом

В Роспотребнадзоре рассказали о состоянии гражданина КПР, у которого выявили новый коронавирус в Забайкальском крае.
Piter.tv 03:24
Общество

В российской школе учительскую перенесли в туалет

В одной из школ Красноярского края учительскую перенесли в бывший туалет. Видео опубликовал пользователь Twitter Vitalon.
Lenta.ru 07:43
Политика

Глава горсовета Керчи отозвала заявление об отставке

РИА Новости вчера в 02:58
Политика

Путин приказал направить самолеты ВКС на эвакуацию россиян из Китая

К эвакуации россиян из Китая в связи с распространением коронавируса по поручению президента России будут привлечены самолеты Воздушно-космических сил (ВКС).
РБК 06:48
Музыка

Крутой назвал возможного участника «Евровидения-2020» от России

Известный российский композитор и продюсер Игорь Крутой считает, что представлять Россию в 2020 году на «Евровидении» будет певец Александр Панайотов.
Известия вчера в 21:04
Экономика

У 40% желающих взять ипотеку россиян не нашлось денег на первый взнос

У 38% россиян, которые хотели бы получить ипотечный кредит, нет свободных средств на первый взнос, показал опрос Райффайзенбанка, его результаты цитирует РБК.
Forbes 02:43
Политика

Климкин заявил о «клинической смерти» ПАСЕ из-за возвращения России

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) впала в "состояние клинической смерти", заявил экс-глава МИД Украины Павел Климкин, комментируя возвращение России в эту организацию.
РИА Новости вчера в 22:47
Экономика

Банки не смогли повторить рекорд по выдаче ипотеки в 2019 году

Больше всего кредитов в 2019 году было выдано в декабре — более 145 тыс. на 345 млрд руб. В этом месяце средняя ставка по ипотеке в России тогда достигла исторического минимума — 9%.
Коммерсантъ вчера в 04:27
Общество

В России отменили тысячи советских законов

В России с 1 февраля прекратили действовать свыше 3,7 тысячи правовых актов СССР и РСФСР, передает РИА Новости.
Lenta.ru 02:37
Политика

Зеленский пригласил США разрабатывать шельф Черного моря

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил американские компании принять участие в добыче нефти и газа на Украине, в том числе в разработке участков Черноморского шельфа.
РБК вчера в 07:23
Общество

В Карелии студент из КНР госпитализирован с подозрением на коронавирус

В Карелии госпитализирован студент из КНР с высокой температурой и подозрением на коронавирус.
Газета.Ru 06:26
Шоу-бизнес

Мать Андрея Аршавина объяснила решение выселить внучку из квартиры

Мать футболиста Андрея Аршавина Татьяна Аршавина в беседе с Пятым каналом объяснила решение выселить бывшую жену сына Алису Казьмину и собственную внучку из квартиры.
РИА Новости вчера в 19:29
Общество

Минтранс рекомендует россиянам не летать в Китай

Минтранс рекомендует россиянам не планировать полеты в Китай без крайней необходимости.
Народные новости 06:33
Здоровье

Излечившаяся от коронавируса китаянка рассказала о болезни

Жительница китайского города Чунцина, излечившаяся от коронавируса, рассказала о болезни.
Lenta.ru 30 января в 17:00
Общество

СМИ узнали о просьбе начальников к погибшему в спорткомплексе рабочему

При обрушении крыши спортивно-концертного комплекса «Петербургский» рабочий погиб после того, как начальники с земли посоветовали ему выйти из строительной люльки.
РБК вчера в 17:28
Общество

В РФ вступили в силу новые правила увольнения

Как сообщало ИА REGNUM, пакет законопроектов о введении в РФ электронных трудовых книжек с 2020 года был подписан Госдумой 21 ноября 2019 года, а 16 декабря документ подписал президент РФ Владимир Путин.
REGNUM вчера в 21:02
Общество

Немецкие кардиологи назвали неожиданные симптомы скорого инфаркта

Кардиологи из Немецкого фонда сердечных заболеваний в беседе с Focus.de предупредили, что боль в ногах может указывать на повышенный риск сердечного приступа.
РИА Новости 04:10
Общество

Apple временно закрыла все магазины в Китае из-за вспышки коронавируса

Компания Apple объявила о закрытии всех офисов, магазинов и сервисных центров на территории материкового Китая до 9 февраля из-за вспышки коронавируса нового типа 2019-nCoV.
РБК 04:56
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