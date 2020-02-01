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В Минобороны РФ сообщили о плановом полете Ту-160

Политика Грузия допустила отказ от саммита Совета Европы из-за Лаврова Грузинские власти допустили, что могут отказаться от проведения в мае в Тбилиси заседания комитета министров Совета Европы, если в саммите примет участие министр иностранных дел России Сергей Лавров.

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