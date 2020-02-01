Армия и оружие
Аргументы и ФактыВ Минобороны РФ сообщили о плановом полете Ту-160
Представители Минобороны РФ, в свою очередь, отметили, что все полеты российских самолетов выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Два Ту-160 выполнили плановый полет над Баренцевым и Норвежским морями
Российская газетавчера в 17:36
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 08:29, Ашберн
Шоу-бизнес
Сильвестр Сталлоне перестал скрывать седину
Политика
Палестина решила разорвать отношения с США и Израилем
Палестина разорвала дипломатические отношения с Израилем и США.
Политика
США заявили о готовности обеспечить Белоруссию нефтью на 100%
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американские компании готовы полностью обеспечить потребности Белоруссии в нефти.
Политика
Марин Ле Пен назвала Brexit предвестником конца Евросоюза
Лидер французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен поздравила Великобританию с осуществлением Brexit и предрекла скорый конец Евросоюза.
Происшествия
Автобус с детьми попал в ДТП в Новой Москве
В новой Москве произошло столкновение заказного автобуса с детьми и четырех легковых автомобилей.
Политика
Грузия допустила отказ от саммита Совета Европы из-за Лаврова
Грузинские власти допустили, что могут отказаться от проведения в мае в Тбилиси заседания комитета министров Совета Европы, если в саммите примет участие министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Здоровье
Минздрав России рекомендовал три препарата для лечения коронавируса
Минздрав России составил список из трех препаратов для лечения китайского коронавируса у взрослых людей, пишет ФАН.
Теннис
Софья Кенин стала победительницей Australian Open
Американская теннисистка Софья Кенин победила испанскую спортсменку Гарбинье Мугурусу в финальном матче первого в сезоне турнира Большого шлема — Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open), проходящего в Мельбурне.
Футбол
«Локомотив» уступил «Партизану» в серии пенальти в товарищеском матче
Футболисты московского "Локомотива" сыграли вничью с белградским "Партизаном" в матче товарищеского турнира в Катаре.
Биатлон
Президент Союза биатлонистов России считает результат не главным
Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев назвал главное перед стартом чемпионата мира, передает ТАСС.
Музыка
Моргенштерн записал рэп с Иваном Ургантом на «Первом канале»
Здоровье
В Забайкалье рассказали о состоянии больного коронавирусом
В Роспотребнадзоре рассказали о состоянии гражданина КПР, у которого выявили новый коронавирус в Забайкальском крае.
Общество
В российской школе учительскую перенесли в туалет
В одной из школ Красноярского края учительскую перенесли в бывший туалет. Видео опубликовал пользователь Twitter Vitalon.
Политика
Глава горсовета Керчи отозвала заявление об отставке
Политика
Путин приказал направить самолеты ВКС на эвакуацию россиян из Китая
К эвакуации россиян из Китая в связи с распространением коронавируса по поручению президента России будут привлечены самолеты Воздушно-космических сил (ВКС).
Музыка
Крутой назвал возможного участника «Евровидения-2020» от России
Известный российский композитор и продюсер Игорь Крутой считает, что представлять Россию в 2020 году на «Евровидении» будет певец Александр Панайотов.
Экономика
У 40% желающих взять ипотеку россиян не нашлось денег на первый взнос
У 38% россиян, которые хотели бы получить ипотечный кредит, нет свободных средств на первый взнос, показал опрос Райффайзенбанка, его результаты цитирует РБК.
Политика
Климкин заявил о «клинической смерти» ПАСЕ из-за возвращения России
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) впала в "состояние клинической смерти", заявил экс-глава МИД Украины Павел Климкин, комментируя возвращение России в эту организацию.
Экономика
Банки не смогли повторить рекорд по выдаче ипотеки в 2019 году
Больше всего кредитов в 2019 году было выдано в декабре — более 145 тыс. на 345 млрд руб. В этом месяце средняя ставка по ипотеке в России тогда достигла исторического минимума — 9%.
Общество
В России отменили тысячи советских законов
В России с 1 февраля прекратили действовать свыше 3,7 тысячи правовых актов СССР и РСФСР, передает РИА Новости.
Политика
Зеленский пригласил США разрабатывать шельф Черного моря
Президент Украины Владимир Зеленский пригласил американские компании принять участие в добыче нефти и газа на Украине, в том числе в разработке участков Черноморского шельфа.
Общество
В Карелии студент из КНР госпитализирован с подозрением на коронавирус
В Карелии госпитализирован студент из КНР с высокой температурой и подозрением на коронавирус.
Шоу-бизнес
Мать Андрея Аршавина объяснила решение выселить внучку из квартиры
Мать футболиста Андрея Аршавина Татьяна Аршавина в беседе с Пятым каналом объяснила решение выселить бывшую жену сына Алису Казьмину и собственную внучку из квартиры.
Общество
Минтранс рекомендует россиянам не летать в Китай
Минтранс рекомендует россиянам не планировать полеты в Китай без крайней необходимости.
Здоровье
Излечившаяся от коронавируса китаянка рассказала о болезни
Жительница китайского города Чунцина, излечившаяся от коронавируса, рассказала о болезни.
Общество
СМИ узнали о просьбе начальников к погибшему в спорткомплексе рабочему
При обрушении крыши спортивно-концертного комплекса «Петербургский» рабочий погиб после того, как начальники с земли посоветовали ему выйти из строительной люльки.
Общество
В РФ вступили в силу новые правила увольнения
Как сообщало ИА REGNUM, пакет законопроектов о введении в РФ электронных трудовых книжек с 2020 года был подписан Госдумой 21 ноября 2019 года, а 16 декабря документ подписал президент РФ Владимир Путин.
Общество
Немецкие кардиологи назвали неожиданные симптомы скорого инфаркта
Кардиологи из Немецкого фонда сердечных заболеваний в беседе с Focus.de предупредили, что боль в ногах может указывать на повышенный риск сердечного приступа.
Общество
Apple временно закрыла все магазины в Китае из-за вспышки коронавируса
Компания Apple объявила о закрытии всех офисов, магазинов и сервисных центров на территории материкового Китая до 9 февраля из-за вспышки коронавируса нового типа 2019-nCoV.