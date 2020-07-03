Коронавирус
REGNUMВ Минобороны РФ сообщили о состоянии добровольцев, тестирующих вакцину
Москва, 3 июля 2020, 05:39 — REGNUM Испытания российской вакцины от коронавируса, созданной при участии Минобороны России, проходят благополучно для добровольцев. Об этом 3 июля сообщили в пресс-службе военного ведомства.
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с чего всё началось
Добровольцы первой группы, получившие по одному из двух компонентов вакцины 18 июня, чувствуют себя хорошо, жалоб на состояние здоровья у них нет. За прошедшие две недели серьезных нежелательных явлений не зарегистрировано.РИА Новостивчера в 22:13
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