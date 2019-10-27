Армия и оружие

RT на русскомRT на русскомВ Минобороны РФ усомнились в заявлении Трампа о ликвидации главаря ИГ

Минобороны РФ не располагает достоверной информацией об операции по ликвидации главаря ИГ* Абу Бакра аль-Багдади, которую якобы провели военнослужащие США. В российском ведомстве отметили, что не оказывали содействия пролёту американской авиации, как об этом заявил Дональд Трамп.
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В Минобороны РФ усомнились в заявлении Трампа о ликвидации главаря ИГ

RT на русском15:48

В Минобороны усомнились в реальности операции по ликвидации главаря ИГ*

РИА Новости10:55

В МИД Германии сообщили, что не располагают собственными данными о ликвидации главаря ИГ

ТАСС11:01

В Минобороны усомнились в ликвидации главаря ИГ

Lenta.ru10:20

В Министерстве обороны РФ прокомментировали заявления США о ликвидации аль-Багдади

ТК Звезда10:08

Минобороны России усомнилось в «очередном уничтожении» лидера ИГ

Коммерсантъ10:43

Минобороны России усомнилось в «очередной» ликвидации лидера ИГ

РБК12:00
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Наука

В России раскритиковали Ту-144 и придумали самолет «без окон»

Lenta.ru 23 октября в 17:16
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Поклонская указала Зеленскому на настоящих врагов Украины

Настоящими врагами Украины являются неуправляемые националистические группировки, устроившие в стране махновщину, заявила депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская.
РИА Новости 13:16
Армия и оружие

Появилось видео последствий спецоперации по ликвидации аль-Багдади

Видео с предполагаемого места спецоперации по ликвидации лидера террористической группировки ИГ* Абу Бакра аль-Багдади опубликовал телеканал Kurdistan 24 в своем Твиттер-аккаунте.
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В Карелии опрокинулся автобус с детьми

Автобус, перевозивший детей, опрокинулся в Карелии. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.
ТАСС 15:05
Авто

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Компания Toyota начала принимать заказы на кроссовер Toyota RAV4 нового поколения в России в начале октября, а накануне товарные автомобили поступили в дилерские центры бренда.
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В центре Млечного Пути может находиться тоннель в другую Вселенную

Ученые предположили, что червоточиной может быть сверхмассивная черная дыра в центре нашего Млечного Пути - Sgr A*. Если это действительно так, то на соседние звезды будет распространяться гравитационное влияние объектов, которые располагаются на другом конце «кротовой норы».
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После жесткой критики российских СМИ в адрес новой части игры серии "Call of Duty: Modern Warfare", действие которой основано на вооруженном конфликте в Сирии, Sony отказалась от идеи выпускать ее в России на платформе PlayStation.
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Житель Кривого Рога предстал перед судом за ношение футболки с гербом СССР, сообщает издание "Главком".
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Во Франции обнаружили восемь обмороженных мигрантов в холодильной фуре

Во Франции в грузовике с холодильной камерой нашли восемь обмороженных мигрантов, четверо из которых — дети.
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«Манчестер Юнайтед» при 2 нереализованных пенальти обыграл «Норвич»

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Норвич Сити» в матче 10-го тура английской Премьер-лиги.
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Россиянка покорила жюри шоу «Голос» за пять секунд

Жюри повернулись к ней на первых же секундах выступления. Они были покорены ее сильным голосом.
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В ДТП с грузовиком на Украине погибла семья с ребенком

Все погибшие ехали в легковушке и были членами одной семьи, — за рулем был 42-летний отец, на пассажирских местах находились его 39-летняя жена и 14-летняя дочь.
Росбалт 12:33
Политика

Зеленский объяснил спор с военными в Донбассе

Lenta.ru вчера в 15:26
Армия и оружие

Помощник Трампа заявил, что США не считают Россию союзником

Администрация США не считает Россию своим союзником, однако в случае операции по ликвидации главаря ИГ (запрещено в РФ) Абу-Бакра аль-Багддаи интересы двух стран пересеклись, заявил NBC помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен.
Московский Комсомолец 14:30
Армия и оружие

Колонна американских военных вернулась в Сирию из Ирака

Газета.Ru вчера в 06:49
Армия и оружие

NYT: лидера ИГ вычислили после допроса одной из его жен

Информация о местонахождении лидера «Исламского государства» (ИГ, запрещено в России) Абу Бакр аль-Багдади была получена в результате допроса одной из его жен и посыльного летом этого года, сообщает газета The New York Times со ссылкой на два источника.
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Израиль ускорит рассмотрение просьб россиян об убежище

Власти Израиля приняли решение ускорить процедуру рассмотрения просьб о предоставлении убежища от россиян, передает ТАСС.
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Российская газета 24 октября в 14:06
Космос

Секретный челнок США вернулся на Землю после двух лет в космосе

Секретный американский челнок X-37B вернулся на Землю после того, как провел в космосе рекордные два года.
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Трамп опубликовал оставивший в недоумении пользователей Сети твит

Президент США Дональд Трамп опубликовал в своем Twitter пост, который оставил в недоумении пользователе Сети.
Газета.Ru вчера в 22:08
Политика

В воскресенье в Тюрингии пройдут выборы в земельный парламент

Все внимание немецких СМИ приковано к земле Тюрингия в самом сердце Германии, где в последнее воскресенье октября пройдут выборы в ландтаг - местный парламент.
Российская газета вчера в 22:00
Здоровье

Доктор Мясников рассказал, кому запрещено принимать аспирин

Доктор Александр Мясников в телепередаче «О самом главном» рассказал, кому запрещено принимать аспирин.
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Наука

Останки древнейшего животного нашли на севере России

По найденным в Республике Коми в окрестностях города Ухты окаменелостям ученым удалось воссоздать облик древнейшего животного, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 24 октября в 12:43
Общество

Дональд Трамп расстроился, что в новом iPhone нет кнопки

В своем официальном аккаунте в Twitter Дональд Трамп написал, что кнопка внизу корпуса, по его мнению, была гораздо удобнее пришедшего на смену смахивания.
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В РПЦ назвали главную цель публикаций об избиении священником жены

Публикации об избиении рязанским священником супруги связаны с желанием феминисток «отбирать детей и отдавать их на воспитание гомосексуалистам».
Lenta.ru 15:01
Происшествия

Медики рассказали о состоянии пострадавших при ДТП под Кировом

Ранее сообщалось, что в результате столкновения микроавтобуса и легкового автомобиля в Кировской области погибли четыре человека, ещё девять пострадали.
RT на русском вчера в 14:57
Общество

В Калифорнии из-за лесных пожаров эвакуируют десятки тысяч человек

Из-за лесных пожаров в Калифорнии эвакуировали десятки тысяч человек.
РБК 24 октября в 22:33
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Отец расстрелявшего сослуживцев в Забайкалье назвал причину трагедии

Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов мог расстрелять своих сослуживцев из-за дедовщины. Такой версии не исключает его отец, пишет 72.ru.
REGNUM 14:36
Происшествия

Спасателям пока не удалось найти пропавший под Пермью частный самолет

Спасатели в Пермском крае второй день не могут найти пропавший 26 октября частный легкомотрный самолет "Cessna 172", сообщается в телеграм-канале регионального министерства территориальной безопасности в воскресенье.
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Скончалась солистка группы «Бурановские бабушки» Наталья Пугачёва

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