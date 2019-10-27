Армия и оружие
RT на русскомВ Минобороны РФ усомнились в заявлении Трампа о ликвидации главаря ИГ
Минобороны РФ не располагает достоверной информацией об операции по ликвидации главаря ИГ* Абу Бакра аль-Багдади, которую якобы провели военнослужащие США. В российском ведомстве отметили, что не оказывали содействия пролёту американской авиации, как об этом заявил Дональд Трамп.
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Наука
В России раскритиковали Ту-144 и придумали самолет «без окон»
Lenta.ru 23 октября в 17:16
Политика
Поклонская указала Зеленскому на настоящих врагов Украины
Настоящими врагами Украины являются неуправляемые националистические группировки, устроившие в стране махновщину, заявила депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская.
РИА Новости 13:16
Армия и оружие
Появилось видео последствий спецоперации по ликвидации аль-Багдади
Видео с предполагаемого места спецоперации по ликвидации лидера террористической группировки ИГ* Абу Бакра аль-Багдади опубликовал телеканал Kurdistan 24 в своем Твиттер-аккаунте.
Вечерняя Москва 06:14
Происшествия
В Карелии опрокинулся автобус с детьми
Автобус, перевозивший детей, опрокинулся в Карелии. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.
ТАСС 15:05
Авто
Toyota RAV4 пятого поколения появился в России
Компания Toyota начала принимать заказы на кроссовер Toyota RAV4 нового поколения в России в начале октября, а накануне товарные автомобили поступили в дилерские центры бренда.
Новые автомобили 03:05
Космос
В центре Млечного Пути может находиться тоннель в другую Вселенную
Ученые предположили, что червоточиной может быть сверхмассивная черная дыра в центре нашего Млечного Пути - Sgr A*. Если это действительно так, то на соседние звезды будет распространяться гравитационное влияние объектов, которые располагаются на другом конце «кротовой норы».
Вечерний курьер вчера в 15:56
Общество
Новая часть Call of Duty не выйдет на PlayStation в России
После жесткой критики российских СМИ в адрес новой части игры серии "Call of Duty: Modern Warfare", действие которой основано на вооруженном конфликте в Сирии, Sony отказалась от идеи выпускать ее в России на платформе PlayStation.
Газета.Ru 25 октября в 15:51
Общество
Жителя Кривого Рога осудили за футболку с гербом СССР
Житель Кривого Рога предстал перед судом за ношение футболки с гербом СССР, сообщает издание "Главком".
РИА Новости 07:58
Происшествия
Во Франции обнаружили восемь обмороженных мигрантов в холодильной фуре
Во Франции в грузовике с холодильной камерой нашли восемь обмороженных мигрантов, четверо из которых — дети.
РБК 15:46
Футбол
«Манчестер Юнайтед» при 2 нереализованных пенальти обыграл «Норвич»
«Манчестер Юнайтед» обыграл «Норвич Сити» в матче 10-го тура английской Премьер-лиги.
Чемпионат 14:25
Музыка
Россиянка покорила жюри шоу «Голос» за пять секунд
Жюри повернулись к ней на первых же секундах выступления. Они были покорены ее сильным голосом.
Алтайская правда 07:58
Происшествия
В ДТП с грузовиком на Украине погибла семья с ребенком
Все погибшие ехали в легковушке и были членами одной семьи, — за рулем был 42-летний отец, на пассажирских местах находились его 39-летняя жена и 14-летняя дочь.
Росбалт 12:33
Политика
Зеленский объяснил спор с военными в Донбассе
Lenta.ru вчера в 15:26
Армия и оружие
Помощник Трампа заявил, что США не считают Россию союзником
Администрация США не считает Россию своим союзником, однако в случае операции по ликвидации главаря ИГ (запрещено в РФ) Абу-Бакра аль-Багддаи интересы двух стран пересеклись, заявил NBC помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен.
Московский Комсомолец 14:30
Армия и оружие
Колонна американских военных вернулась в Сирию из Ирака
Газета.Ru вчера в 06:49
Армия и оружие
NYT: лидера ИГ вычислили после допроса одной из его жен
Информация о местонахождении лидера «Исламского государства» (ИГ, запрещено в России) Абу Бакр аль-Багдади была получена в результате допроса одной из его жен и посыльного летом этого года, сообщает газета The New York Times со ссылкой на два источника.
Ведомости 15:45
Политика
Израиль ускорит рассмотрение просьб россиян об убежище
Власти Израиля приняли решение ускорить процедуру рассмотрения просьб о предоставлении убежища от россиян, передает ТАСС.
Газета.Ru 13:27
Здоровье
Эндокринолог рассказала о вреде хлеба с вареньем и какао с молоком
Екатерина Иванникова советует отказаться и от белого хлеба с джемом или вареньем.
Российская газета 24 октября в 14:06
Космос
Секретный челнок США вернулся на Землю после двух лет в космосе
Секретный американский челнок X-37B вернулся на Землю после того, как провел в космосе рекордные два года.
BFM.ru 10:26
Политика
Трамп опубликовал оставивший в недоумении пользователей Сети твит
Президент США Дональд Трамп опубликовал в своем Twitter пост, который оставил в недоумении пользователе Сети.
Газета.Ru вчера в 22:08
Политика
В воскресенье в Тюрингии пройдут выборы в земельный парламент
Все внимание немецких СМИ приковано к земле Тюрингия в самом сердце Германии, где в последнее воскресенье октября пройдут выборы в ландтаг - местный парламент.
Российская газета вчера в 22:00
Здоровье
Доктор Мясников рассказал, кому запрещено принимать аспирин
Доктор Александр Мясников в телепередаче «О самом главном» рассказал, кому запрещено принимать аспирин.
VistaNews вчера в 04:59
Наука
Останки древнейшего животного нашли на севере России
По найденным в Республике Коми в окрестностях города Ухты окаменелостям ученым удалось воссоздать облик древнейшего животного, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 24 октября в 12:43
Общество
Дональд Трамп расстроился, что в новом iPhone нет кнопки
В своем официальном аккаунте в Twitter Дональд Трамп написал, что кнопка внизу корпуса, по его мнению, была гораздо удобнее пришедшего на смену смахивания.
Gazeta.SPb вчера в 21:08
Общество
В РПЦ назвали главную цель публикаций об избиении священником жены
Публикации об избиении рязанским священником супруги связаны с желанием феминисток «отбирать детей и отдавать их на воспитание гомосексуалистам».
Lenta.ru 15:01
Происшествия
Медики рассказали о состоянии пострадавших при ДТП под Кировом
Ранее сообщалось, что в результате столкновения микроавтобуса и легкового автомобиля в Кировской области погибли четыре человека, ещё девять пострадали.
RT на русском вчера в 14:57
Общество
В Калифорнии из-за лесных пожаров эвакуируют десятки тысяч человек
Из-за лесных пожаров в Калифорнии эвакуировали десятки тысяч человек.
РБК 24 октября в 22:33
Происшествия
Отец расстрелявшего сослуживцев в Забайкалье назвал причину трагедии
Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов мог расстрелять своих сослуживцев из-за дедовщины. Такой версии не исключает его отец, пишет 72.ru.
REGNUM 14:36
Происшествия
Спасателям пока не удалось найти пропавший под Пермью частный самолет
Спасатели в Пермском крае второй день не могут найти пропавший 26 октября частный легкомотрный самолет "Cessna 172", сообщается в телеграм-канале регионального министерства территориальной безопасности в воскресенье.
Интерфакс 10:24