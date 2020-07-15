Вакцина, тестирование которой проходило на базе военного госпиталя имени Бурденко, безопасна и хорошо переносится. Об этом говорится в заявлении Минобороны России.

Минобороны заявило о хорошей переносимости вакцины от коронавируса

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