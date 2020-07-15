Коронавирус
RT на русскомМинобороны заявило о хорошей переносимости вакцины от коронавируса
Вакцина, тестирование которой проходило на базе военного госпиталя имени Бурденко, безопасна и хорошо переносится. Об этом говорится в заявлении Минобороны России.
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Известия 03:12
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Москва 24 04:02
Политика
Абхазия продлила закрытие границ с Россией до 21 июля
Президент Абхазии Аслан Бжания подписал распоряжение о продлении режима ограничений на границе с Россией до 21 июля в связи с угрозой распространения коронавируса, сообщает в среду пресс-служба главы республики.
РИА Новости 06:55
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Председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас внесли в нижнюю палату парламента законопроекты об ответственности за попытки отчуждения территорий России и за призывы к этому.
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Кино
Сериал «Шучу» с Джимом Керри закрывается после двух сезонов
Канал Showtime закрыл трагикомедию от создателей голливудского актера и комика Джима Керри, а также режиссера Мишеля Гондри "Шучу" (Kidding).
Экономика сегодня 05:28
Политика
Вован и Лексус поговорили с президентом Польши от имени генсека ООН
Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) провели телефонный разговор с президентом Польши Анджеем Дудой от имени генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.
Газета.Ru 03:36
Политика
Путин примет участие в закладке боевых кораблей для ВМФ в Керчи
Президент России Владимир Путин в четверг примет участие в церемонии закладки боевых кораблей для ВМФ России, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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Общество
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Музыкальный стриминговый сервис Spotify с 15 июля будет доступен российским пользователям.
RT на русском вчера в 14:35
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«Почта России» подтвердила уголовное дело против IT-директора компании
В "Почте России" подтвердили, что в отношении замгендиректора по информационным технологиям и развитию цифровых сервисов компании Сергея Емельченкова возбуждено уголовное дело.
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Предельный возраст молодежи в России планируется увеличить с нынешних 30 лет до 35 лет.
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Позже выясняется, что сам Ефремов недоволен действиями Пашаева и его высказываниями, и актер готов отказаться от адвоката.
CT news 07:05
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Россиянам с 15 июля могут начислить две выплаты более 21 тыс. рублей
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Фигурное катание
Адоньев рассказал, как Тутберидзе просила Щербакову уйти из группы
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Происшествия
В Белоруссии завели дело после акций протеста в Минске
РИА Новости 04:44
Политика
Жириновский назвал кандидатов на пост врио главы Хабаровского края
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