Отмечается, что серьёзных нежелательных явлений, осложнений, побочных реакций, а также жалоб на состояние здоровья не зарегистрировано. Исследования проводились Минобороны РФ совместно с Национальным исследовательским центром имени Гамалеи.

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