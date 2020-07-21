Коронавирус

REGNUMREGNUMВ Минобороны РФ заявили о готовности вакцины от коронавируса

Как сообщало ИА REGNUM, накануне Министерство обороны России заявило о завершении очередного этапа клинических испытаний вакцины от коронавируса в рамках совместного с Центром имени Н. Ф. Гамалеи тестирования на базе военного госпиталя имени Н. Н. Бурденко.
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с чего всё началось

Противовирусная оборона. 1-й замминистра обороны Руслан Цаликов — о вакцине

Проверено временем Сергей Осипов, "АиФ": Руслан Хаджисмелович, с 18 июня на базе филиала Главного военного клинического госпиталя им. Бурденко проводятся испытания вакцины против коронавируса.
Аргументы и Факты00:00

Подробнее о событии

Что случилось этой ночью: вторник, 21 июля

Интерфакс00:55

В Минобороны заявили о готовности первой отечественной вакцины от COVID

РБК00:53

В Минобороны России заявили о готовности вакцины от коронавируса

RT на русском00:19

В Минобороны заявили о готовности первой российской вакцины от COVID-19

РИА Новости00:26

В Минобороны заявили о готовности новой вакцины от коронавирусной инфекции

ТАСС00:07

Замминистра обороны Цаликов: первая российская вакцина от COVID-19 готова

Аргументы и Факты00:01

Вакцина от COVID-19: вторая группа добровольцев прошла испытания

Вести.Ruвчера в 02:35
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Политика

Кадыров ответил на заявление Помпео о введении санкций против него

Комментарий МИД Будет сложно зеркально ответить на решение госдепа США внести главу Чечни Рамзана Кадырова в "черный список" по обвинению в нарушении прав человека, но российские власти что-нибудь придумают, заявила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.
РИА Новости вчера в 18:02
2,6K
Политика

Путин назначил депутата от ЛДПР Дегтярева врио главы Хабаровского края

Президент России Владимир Путин в понедельник, 20 июля, назначил депутата Госдумы от фракции ЛДПР Михаила Дегтярева на пост губернатора Хабаровского края вместо арестованного Сергея Фургала.
Известия вчера в 13:16
3,8K
Общество

На первом этапе международные полеты разрешат из шести городов России

На первом этапе возобновления международного авиасообщения полеты могут разрешить лишь из шести крупных российских городов.
Известия вчера в 21:19
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Политика

Болгария получит €29 млрд в рамках плана ЕС на 2021-2027 годы

Финальный компромиссный вариант семилетнего бюджетного плана Евросоюза составляет €1,074 трлн на период с 2021 по 2027 годы, объем внебюджетного фонда восстановления экономики ЕС остался на уровне €750 млрд, €390 млрд из них - в форме грантов.
ТАСС 00:54
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Общество

Илон Маск впервые вошел в пятерку богатейших людей мира

Forbes 01:41
6
Кино

Премьеру нового фильма Нолана «Довод» перенесли на неопределенный срок

Премьеру фильма Кристофера Нолана «Довод» перенесли на неопределенный срок, сообщается в журнале Variety со ссылкой на заявление председателя директоров киностудии Warner Bros.
Mockva.ru вчера в 17:44
7
Общество

Российские семьи смогут получить сразу три пособия на детей в августе

В августе 2020 года некоторым родителям могут выплатить сразу три пособия на детей.
Prooren.ru 00:55
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Здоровье

Диетолог назвала снижающий холестерин алкоголь

Умеренное потребление шампанских вин (прежде всего, розовых и красных) замедляет процесс старения.
ToDay News Ufa вчера в 12:02
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Шоу-бизнес

Тата Бондарчук показала своего бойфренда

В конце прошлого года стало известно, что Сергей Бондарчук-младший развёлся с женой Татой.
Paparazzi.ru вчера в 02:43
8
Футбол

Дубль Роналду принес «Ювентусу» победу над «Лацио» в серии А

"Ювентус" дома одержал победу над "Лацио" в матче 34-го тура чемпионата Италии по футболу.
РИА Новости вчера в 17:48
Армия и оружие

Сирийским военным удалось захватить самый скрытный беспилотник в мире

Военное дело 01:22
6
Политика

Российский бизнесмен подал иск против автора «досье на Трампа»

Российский бизнесмен, владелец компании XBT Holding Алексей Губарев подал иск о клевете против бывшего сотрудника британской разведки (MI6) Кристофера Стила из-за своего упоминания в так называемом «досье на Трампа» 2016 года.
Известия вчера в 23:30
Общество

На Кубани объявлено экстренное предупреждение о ливнях с грозами

Экстренное штормовое предупреждение объявлено во вторник 21 июля на Кубани, сообщает телеканал «МИР 24».
МИР 24 вчера в 17:16
4
Происшествия

Из подтопленных домов в Нижних Сергах ушла вода

Вода ушла из подтопленных домов в городе Нижние Серги в Свердловской области, где в понедельник из-за паводка введен режим ЧС.
ТАСС 01:41
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Экономика

РБК составил рейтинг регионов по качеству жизни

Рейтинговое агентство «Национальные кредитные рейтинги» (НКР) по заказу РБК подготовило рейтинг российских регионов за 2019 год по качеству жизни населения.
РБК 02:00
Происшествия

Два жителя Челябинской области погибли от удара молний за две недели

Житель Златоуста (Челябинская область) погиб от удара молнии в поле. Это второй такой случай в регионе за две недели.
Известия 01:53
Армия и оружие

Подразделение спецназа создано в Амурском объединении ВВО

Телепорт вчера в 22:43
Экономика

Около 30% россиян собираются закрывать банковские вклады

Почти 30% россиян предпочтут забрать свои вклады из банков, если ставка по ним продолжит падать.
Газета.Ru вчера в 02:45
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Футбол

Гендиректор «Химок» заявил, что клуб будет играть в РПЛ

Генеральный директор «Химок» Василий Иванов опроверг слухи, что подмосковный клуб может отказаться от выступления в Российской премьер-лиге (РПЛ).
RT на русском вчера в 15:08
1
Общество

В Саратовской области рассказали о новых случаях коронавируса

Трое детей оказались среди 96 новых выявленных заразившихся коронавирусом в Саратовской области, общее число зараженных в регионе возросло до 8159 человек, сообщил областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
РИА Новости 18 июля в 06:51
1,4K
Происшествия

Поиски пропавшего Ан-2 возобновили в Бурятии

В Бурятии возобновлена поисковая операция по поиску пропавшего самолета Ан-2. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 22:23
159
Общество

Навальный объявил о ликвидации Фонда борьбы с коррупцией

Фонд борьбы с коррупцией закрывается, сообщил на своем сайте Алексей Навальный.
РИА Новости вчера в 08:23
2,8K
Происшествия

В Алтайском крае выявлено еще 185 инфицированных коронавирусом

За минувшие сутки в Алтайском крае выявили еще 185 случаев заболевание коронавирусом.
Аргументы и Факты - Алтай 00:18
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Экономика

Правительство РФ выделит 10 млрд рублей на поддержку АПК

Москва, 20 июля 2020, 12:44 — REGNUM Правительство РФ направит на льготы по кредитам аграрным предприятиям 10 млрд рублей в течение двух лет.
REGNUM вчера в 05:44
9
Происшествия

В Саратове застрелили мужчину, ведется следствие

Саратов, 21 июля 2020, 08:28 — REGNUM В Саратове 20 июля текущего года обнаружен труп 35-летнего мужчины с огнестрельным ранением.
REGNUM 01:28
1
Армия и оружие

В Крым перебросили фронтовые бомбардировщики Су-24М

В Крым перебросили фронтовые бомбардировщики Су-24М, которые накануне оснастили высокоточными системами СВП-24 «Гефест».
Московский Комсомолец 01:17
1
Общество

Объяснен интерес россиян к водке на фоне пандемии

Рост продаж водки связан со слухами о том, что она препятствует распространению коронавируса, объяснил Дюннинг.
Lenta.ru 00:58
25
Происшествия

В Чите 11 человек пострадали в ДТП с маршруткой

Российская газета вчера в 10:34
6
Общество

В России предложили устанавливать срок службы жилых домов

Союз потребителей обратился в Минстрой с инициативой создать специальный ГОСТ, где будет определен метод оценки срока службы жилых домов.
Lenta.ru вчера в 18:05
233
Армия и оружие

Смертельное ранение в голову: На Донбассе уничтожен морпех ВСУ

Rusvesna.su вчера в 19:00
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Руслан Хаджисмелович Цаликов
Российский государственный деятель
Российский государственный деятель. Первый заместитель министра обороны Российской Федерации с 24 декабря 2015 года. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса. Заслуженный экономист Российской Федерации.
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