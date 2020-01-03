Армия и оружие

ПрофильПрофильВ Минобороны России отреагировали на убийство генерала Сулеймани

СМИ увидели в убийстве Сулеймани признаки третьей мировой войны Как отметили в российском военном ведомстве, генерал Сулеймани был грамотным военачальником, обладал заслуженным авторитетом и значительным влиянием в Ближневосточном регионе.
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Минобороны РФ прокомментировало убийство генерала Сулеймани

RT на русском11:17

В МО РФ предупредили о негативных последствиях для всей системы международной безопасности после убийства Сулеймани

ТК Звезда07:45

В Минобороны отреагировали на гибель иранского генерала Сулеймани

Lenta.ru09:06

Минобороны увидело угрозу безопасности из-за убийства генерала Сулеймани

РБК08:46

Минобороны РФ рассказало о заслугах Сулеймани и последствиях действий США

Известия08:36

Минобороны РФ назвало неоспоримыми заслуги генерала Сулеймани в борьбе с ИГ в Сирии

ТАСС07:51

Новости, 03.01.2020, 19.00. Полный выпуск

Общественное телевидение России11:59
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Политика

Названа дата запуска украинского телеканала для жителей Донбасса

Украинский государственный телеканал для жителей неподконтрольных Киеву территорий Донбасса заработает 15 февраля.
Lenta.ru 10:34
Теннис

Медведев и Хачанов обыграли Боллели и Лоренци на ATP Cup

Чемпионат 10:56
Политика

США обнародовали служебные материалы по расследованию Мюллера

Согласно документам, сын Дональда Трампа, Дональд Трамп-младший во время встречи в Трамп-тауэр в Нью-Йорке 9 июня 2016 года был раздражен тем, что какая-либо дополнительная информация о кандидате в президенты США Хиллари Клинтон отсутствует, сообщает DW.
Новые Известия 07:49
Армия и оружие

Пентагон отправит еще 3 тысячи военных на Ближний Восток

Министерство обороны Соединенных Штатов одобрило отправку дополнительных войск на Ближний Восток, передает Reuters.
Газета.Ru 13:07
Происшествия

На Украине завершили расследование дела о драке Ляшко с депутатом

Прокуратура Киевской области завершила досудебное расследование по делу о драке экс-депутата Верховной рады Украины Олега Ляшко и главы комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Андрея Геруса в аэропорту "Борисполь", сообщила в пятницу пресс-служба полиции.
РИА Новости 08:47
Политика

МИД Ирана резко раскритиковал реакцию Германии на убийство Сулеймани

Ранее заместитель официального представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер заявила, что убийство главы спецподразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани стало реакцией на ряд военных провокаций со стороны Ирана.
РИА Новости 14:22
Общество

Зеленский отчитался о своих доходах

Президент Украины Владимир Зеленский задекларировал доход, полученный от студии «Квартал 95».
RT на русском 13:24
Политика

Соловьев задал возникающие в связи с убийством Сулеймани вопросы

Телеведущий Владимир Соловьев заявил, что убийство американцами иранского генерала Касема Сулеймани подтвердило, что международное право прекратило свое существование.
Взгляд.ру 12:56
Политика

Польский президент проигнорирует форум памяти Холокоста в Израиле

Президент России подтвердил планы посетить Израиль по случаю Дня памяти жертв Холокоста в середине января.
Вести.Ru 07:48
Здоровье

Онколог назвал единый симптом для всех видов рака

Врач-онколог назвал симптом, присущий почти всем видам онкологических заболеваний, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на «Царьград».
Primpress.ru вчера в 12:30
Происшествия

Таксисту сломали челюсть и выбили три зуба за «новогодний тариф»

В белорусском городе Гродно пассажир сломал челюсть и выбил три зуба таксисту, который предложил ему оплатить поездку по двойному «новогоднему тарифу».
Lenta.ru 09:10
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Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Севилья» — «Атлетик» в 19-м туре испанской Примеры сезона-2019/2020.
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Нарколог назвал безопасную дозу алкоголя

Кандидат медицинских наук, психиатр-нарколог Даниил Покровский рассказал "Вечерней Москве", как вывести себя из состояния похмелья и какая доза алкоголя безопасна для организма.
РИА Новости 12:01
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Поставки нефти из России в Белоруссию прекращены

В белорусском концерне «Белнефтехим» заявили о приостановке поставок нефти из России с 1 января, передает ТАСС.
Росбалт 04:41
Футбол

«Ливерпуль» не проигрывает в АПЛ уже год

ГЛАС.RU вчера в 23:58
Политика

На Украине заговорили о неизбежном повышении пенсионного возраста

Следующая индексация намечена на март 2020 года, но, несмотря на любые «мягкие варианты», повышение пенсионного возраста является неизбежным.
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В Уссурийске стоматолог избил женщину с ребенком на руках

Врач-стоматолог из Уссурийска избил женщину с трехлетним ребенком на руках. Видео с инцидентом опубликовал телеканал "Россия 24".
РИА Новости 13:59
Общество

Бездомный житель Москвы отсудил у сети фитнес-клубов более 140 тысяч рублей

Мужчина, чье имя не называется, ночевал в спортзале.
Эхо Москвы 12:00
Общество

Стало известно, в каких городах России чаще всего ругаются матом

С нецензурной бранью сталкиваются 18% опрошенных в перечисленных городах страны.
Газета.Ru 03:45
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Усманов раскрыл своих возможных наследников

Возможными наследниками миллиардера Алишера Усманова могут стать его семья и топ-менеджеры компании USM.
РБК 11:37
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Посольство Украины возмутилось российским Крымом в британском журнале

В украинском посольстве в Великобритании возмутились материалом британского журнала Good Housekeeping, в котором Крым назван российской территорией.
РБК вчера в 13:32
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Выигрышный лотерейный билет на миллиард рублей купили в Подмосковье

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Ставки по ипотеке в 2020 году могут составить 8,2-8,7%

ЦБ РФ в прогнозе на 2020 год предусматривает возможность снижения ключевой ставки до 6,25% в первом полугодии.
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В Калининграде баскетболисты ЦСКА проиграли греческому «Панатинаикосу»

Баскетболисты московского ЦСКА проиграли греческому "Панатинаикосу" в матче 17-го тура Евролиги. Об этом сообщает корреспондент "Клопс".
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Samsung представила новые версии флагманских смартфонов

Компания Samsung представила два новых смартфона — Galaxy S10 Lite и Note10 Lite.
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Армия и оружие

Войсковые обновки. Чем усилят российскую армию в 2020-м

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Ковальчук подписал контракт с «Монреалем»

Газета.Ru 13:18
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Вице-премьер Украины заявил об отказе выплачивать пенсии жителям Донбасса

Напомним, что 1 декабря украинский политолог Арестович предложил перед выдачей пенсий жителям Донбасса брать с них расписку о верности Украине.
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Хоккей

Хоккей. В полуфинале молодежного ЧМ соперником России станет Швеция

Определились полуфиналисты молодежного чемпионата мира по хоккею. Швеция в четвертьфинальном матче разгромила сборную Чехии.
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Касем Сулеймани
Иранский генерал-лейтенант
Иранский военный деятель, генерал-лейтенант и командующий спецподразделением «эль-Кудс» ("Иерусалим") в составе КСИР, предназначенного для реализации военных и тайных операций за пределами Ирана. Эль-Кудс под руководством Сулеймани оказывает военную поддержку группировкам ХАМАС и Хезболла в Палестине и Ливане, а также сыграл важную роль в формировании политической ситуации в Ираке после вывода оттуда американских войск. Начиная с 2012 года Сулеймани предположительно помог правительству Башара Асада переломить ход гражданской войны в Сирии и отбить стратегические города и территории у повстанческих группировок. Сулеймани также участвует в оказании помощи правительству Ирака в борьбе против террористов «Исламского государства».
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