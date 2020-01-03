СМИ увидели в убийстве Сулеймани признаки третьей мировой войны Как отметили в российском военном ведомстве, генерал Сулеймани был грамотным военачальником, обладал заслуженным авторитетом и значительным влиянием в Ближневосточном регионе.

В Минобороны России отреагировали на убийство генерала Сулеймани

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Политика МИД Ирана резко раскритиковал реакцию Германии на убийство Сулеймани Ранее заместитель официального представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер заявила, что убийство главы спецподразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани стало реакцией на ряд военных провокаций со стороны Ирана.

Здоровье Нарколог назвал безопасную дозу алкоголя Кандидат медицинских наук, психиатр-нарколог Даниил Покровский рассказал "Вечерней Москве", как вывести себя из состояния похмелья и какая доза алкоголя безопасна для организма.