Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuВ Минобороны России рассказали о конфликте военных США с сирийцами

В ходе конфликта военные США открыли огонь по гражданскому населению, погиб 14-летний мальчик, еще один человек пострадал, отметили в Минобороны. Там подчеркнули, что прекратить конфликт удалось благодаря усилиям российских военнослужащих, сопроводивших колонну США к месту базирования.
Читать в источнике
Комментировать48
с чего всё началось

Российский генерал рассказал о стычке американских солдат с сирийцами

КАМЫШЛЫ (Сирия), 16 фев — РИА Новости. Начальник координационного центра Вооруженных сил России в Сирии генерал-майор Яков Резанцев рассказал подробности конфликта американских военных и местного населения на севере САР, в результате которого погиб подросток.
РИА Новостивчера в 21:19

Подробнее о событии

Российский генерал раскрыл подробности стычки солдат США с сирийцами

РБК03:07

Стали известны подробности стычки военных США и местных жителей в Сирии

Известия00:00

В Минобороны рассказали подробности конфликта военных США с сирийцами

Российская газетавчера в 21:45

Стали известны подробности стычки солдат США с сирийцами

Московский Комсомолецвчера в 21:49

Российский генерал раскрыл детали конфликта между военными США и местными жителями в Хасеке

ТК Звездавчера в 21:47

Российский генерал рассказал о конфликте с участием американских солдат в Сирии

Lenta.ruвчера в 21:59

Американские военные после расстрела сирийцев искали помощь у россиян

РЕН ТВвчера в 21:16
Показать все источники
Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 05:12, Ашберн
Футбол

СМИ: Кокорин попросил у «Зенита» четырёхлетний контракт с зарплатой €4 млн

RT на русском 04:49
Общество

Самых здоровых инвалидов обяжут платить за парковку

До 2018 года право бесплатно парковаться под знаком «Инвалид» было только у инвалидов первой и второй групп.
BFM.ru вчера в 15:17
Общество

В России нашли способ увеличить размер пенсии до 35 тысяч рублей

В России с 1 января 2019 года началась пенсионная реформа, в рамках которой постепенно увеличивается возраст выхода на пенсию.
Lenta.ru вчера в 07:42
Общество

В РПЦ назвали гражданских жен бесплатными проститутками

В Русской православной церкви (РПЦ) гражданских жен назвали бесплатными проститутками.
Lenta.ru 00:27
Происшествия

В Петербурге мужчина столкнул женщину в реку и утонул, спасая ее

Пьяный мужчина в центре Санкт-Петербурга столкнул в реку Фонтанка женщину, затем пытался ее спасти и утонул, сообщает городское ГУМЧС.
РИА Новости 03:27
Армия и оружие

Протурецкие группировки атаковали армию Сирии в Алеппо

Вооруженные группировки, выступающие на стороне Турции, атаковали позиции Сирийской арабской армии (САА) в провинции Алеппо.
ФАН 04:33
Происшествия

Настоятель храма в Москве рассказал о нападении

Ранее официальный представитель МВД России МВД Ирина Волк сообщила, что мужчина ворвался в храм Святителя Николая в Москве и ранил двух человек.
РИА Новости 04:00
Культура

Автор ремикса на саундтрек к «Бригаде» Андрей Иванов погиб в Австралии

Газета.Ru 04:50
Политика

«Газпром» ответил на слова США о перспективах «Северного потока — 2»

RT на русском вчера в 21:23
Армия и оружие

Силовики 12 раз нарушили перемирие в Донбассе за сутки, заявили в ДНР

Украинские силовики 12 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, сообщили в субботу журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
РИА Новости вчера в 01:40
Происшествия

Тело попавшей под лавину российской туристки обнаружено в Грузии

BFM.ru 03:36
Происшествия

МВД объяснило, зачем полицейский ударил женщину в живот на митинге

УМВД по ЦАО Москвы ответило на жалобу Дарьи Сосновской, которую при задержании на несанкционированной акции 10 августа полицейский ударил в живот.
Московский Комсомолец 14 февраля в 10:30
Политика

Житель ЛНР дозвонился в прямой эфир украинского канала

Человек, представившийся жителем города Антрацит Луганской Народной Республики, дозвонился на украинский телеканал и рассказал собравшимся правду об ожиданиях от украинской власти.
Новостной фронт вчера в 03:42
Шоу-бизнес

Регина Тодоренко показала стойку вниз головой в купальнике

Последняя фотография, где показано то, как она отдыхает на Мальдивах, вызвала живой интерес пользователей сети благодаря своей оригинальности.
Kleo.ru вчера в 05:09
Политика

Лукашенко рассказал о намеках России на присоединение Белоруссии

Известия 14 февраля в 17:52
Хоккей

Российский вратарь «Тампы» Василевский обновил клубный рекорд в НХЛ

Минувшей ночью в НХЛ состоялся поединок между «Тампой» и «Филадельфией», завершившийся победой хозяев со счетом 5:3. Вратарь Андрей Василевский сумел отразить 30 бросков из 33.
iReactor 03:57
Происшествия

Стрельба в центре Калининграда. Есть погибшие

Пятый канал вчера в 13:42
Биатлон

Норвежский биатлонист призвал уважать победу Логинова

Известия 02:12
Шоу-бизнес

Кейт Миддлтон и принц Уильям решили взять отпуск

Кейт Миддлтон и принц Уильям отдохнут от королевских обязанностей.
Paparazzi.ru 14 февраля в 04:29
Происшествия

Москвичка умерла, победив в конкурсе по поеданию пирожных

Молодая москвичка погибла, поучаствовав в конкурсе по поеданию пирожных в одном из баров в центре столицы.
Вести.Ru 05:04
Общество

Россияне не просили об эвакуации с лайнера Diamond Princess в Японии

РИА Новости 03:00
Происшествия

Художник Павленский задержан во Франции

Интерфакс вчера в 12:41
Музыка

Лидер Rammstein назвал новую группу русским матерным словом

Линдеманн знает несколько слов на русском языке, в основном, кстати, нецензурных.
Муксун.fm 03:37
Шоу-бизнес

Собчак выложила фото с голой грудью

Телеведущая Ксения Собчак по случаю Дня святого Валентина, который отмечается 14 февраля, опубликовала на своей странице в соцсети пикантный снимок.
Взгляд.ру 14 февраля в 07:13
Политика

Губернатор Ситников пошутил про коррупцию

По мнению Ситникова, общественное мероприятие, особенно встречу с представителями СМИ, едва ли может быть преступлением.
Вести.Ru 04:15
Общество

Вильфанд пообещал раннюю весну в европейской части России

Первые признаки весны - устойчивый переход через ноль градусов в сторону повышения, таяние снега и льда - появятся в европейской части России в этом году раньше обычного.
Российская газета 00:50
Политика

Пушков: Евросоюз попал в поставленную для России ловушку

По мнению сенатора, введя санкции против Москвы, Евросоюз попал в собственную ловушку.
Российская газета вчера в 19:35
Авто

BMW отзывает 20-летние автомобили в России

Говорит Москва вчера в 10:26
Футбол

«Манчестер Сити» могут лишить чемпионства АПЛ 2014 года

По сведениям источника, руководство АПЛ может задним числом лишить «Манчестер Сити» очков, которые были добыты в данных сезонах.
Vprognoze.ru 03:13
Происшествия

Восемь футбольных болельщиков погибли в ДТП с автобусом в Перу

Восемь болельщиков футбольного клуба «Барселона Гуаякиль» погибли после падения их автобуса с 15-метровой высоты в районе города Пиура в Перу.
Известия вчера в 12:32
Война в СирииБольше новостей по теме
Главное