Армия и оружие
Lenta.ruРоссийский генерал рассказал о конфликте с участием американских солдат в Сирии
Начальник координационного центра Вооруженных сил России в Сирии генерал-майор Яков Резанцев рассказал о конфликте с участием американских солдат в провинции Хасеке.
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КАМЫШЛЫ (Сирия), 16 фев — РИА Новости. Начальник координационного центра Вооруженных сил России в Сирии генерал-майор Яков Резанцев рассказал подробности конфликта американских военных и местного населения на севере САР, в результате которого погиб подросток.РИА Новостивчера в 21:19
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Российский генерал рассказал о конфликте с участием американских солдат в Сирии
Lenta.ruвчера в 21:59
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