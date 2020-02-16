Армия и оружие

Lenta.ruLenta.ruРоссийский генерал рассказал о конфликте с участием американских солдат в Сирии

Начальник координационного центра Вооруженных сил России в Сирии генерал-майор Яков Резанцев рассказал о конфликте с участием американских солдат в провинции Хасеке.
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Российский генерал рассказал о стычке американских солдат с сирийцами

КАМЫШЛЫ (Сирия), 16 фев — РИА Новости. Начальник координационного центра Вооруженных сил России в Сирии генерал-майор Яков Резанцев рассказал подробности конфликта американских военных и местного населения на севере САР, в результате которого погиб подросток.
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Американские военные после расстрела сирийцев искали помощь у россиян

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В Самарской области найдено тело младенца в пакете

В Самарской области жители города Октябрьск на улице нашли пакет, в котором было тело малолетней девочки.
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Муксун.fm 03:37
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В Мюнхене проходит встреча Пашиняна и Алиева

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев встретились для проведения переговоров по урегулированию нагорнокарабахского конфликта в субботу на полях Мюнхенской конференции по безопасности.
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Военные США хотят превратить атмосферу Земли в «глобальный» сенсор

Всё что выше изучено слабо и не входит в перечень задач для постоянного наблюдения. Это упущение намерены устранить военные в США.
3DNews вчера в 04:35
Общество

В РПЦ назвали гражданских жен бесплатными проститутками

В Русской православной церкви (РПЦ) гражданских жен назвали бесплатными проститутками.
Lenta.ru 00:27
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Мать Влада Бахова рассказала о результатах экспертизы найденного тела

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«Уникальный» российский самолет попал в ИК-прицел истребителя F-16

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Lenta.ru вчера в 16:01
Политика

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Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги по итогам встречи в Мюнхене с главой российского МИД Сергеем Лавровым заявил, что переговоры с Россией, касающиеся проблематики заключения мирного договора, переходят на новый этап.
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Общество

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В Китае количество погибших от коронавируса нового типа выросло до 1523 человек. Об этом 15 февраля сообщает South China Morning Post.
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Газета.Ru вчера в 21:37
Экономика

Углепром Кузбасса готовится к массовым сокращениям

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В результате стрельбы в Калининграде есть погибшие

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Экономика

Вред в истории: ущерб от загрязнения нефтепродуктами вырос в пять раз

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Годовщину вывода советских войск из Афганистана отметили в Севастополе

Сегодня, 15 февраля, в сквере воинов-интернационалистов состоялась встреча, посвященная 31-й годовщине вывода советских войск из Афганистана.
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