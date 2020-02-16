КАМЫШЛЫ (Сирия), 16 фев — РИА Новости. Начальник координационного центра Вооруженных сил России в Сирии генерал-майор Яков Резанцев рассказал подробности конфликта американских военных и местного населения на севере САР, в результате которого погиб подросток.

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Начальник координационного центра Вооруженных сил России в Сирии генерал-майор Яков Резанцев рассказал о конфликте с участием американских солдат в провинции Хасеке.

Российский генерал рассказал о конфликте с участием американских солдат в Сирии

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